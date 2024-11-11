📸 В Англии скандал – судья Кут назвал Клоппа «полным мудаком». Фанаты вспомнили шесть вопиющих ошибок арбитра в матчах «Ливерпуля»

В Англии разгорелся судейский скандал. В соцсетях активно расходится ролик , на котором арбитр Дэвид Кут в разговоре с друзьями называет «Ливерпуль» «дерьмом», а Юргена Клоппа – «полным мудаком».

Когда было снято видео, неизвестно, но PGMOL, организация, отвечающая за судейство в Англии, начала расследование, на время которого Кут отстранен от работы.

А поклонники мерсисайдцев вспоминают спорные решения Дэвида в матче их любимой команды. Фанат под ником bobby_role собрал целую подборку.

💭 «Дэвид Кут был на VAR, когда Пикфорд серьезно травмировал Ван Дейка, который выбыл из строя до конца сезона. После продолжительной проверки VAR Пикфорд не был наказан, а «Эвертон» получил свободный удар».

💭 «Эступиньян буквально сбил Дарвина Нуньеса в штрафной, Дэвид Кут не дал «Ливерпулю» пенальти».

💭 «Невозможно забыть, как Эдегор играл в баскетбол на «Эмирейтс». Даже Салиба сказал: «Конечно, это был пенальти». И снова пенальти не был назначен, и, конечно же, судьей был Дэвид Кут».

💭 «В матче Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Ман Сити» Аке явно сфолил на Алексе Окслейд-Чемберлене в штрафной, а Дэвид Кут не дал «Ливерпулю» право на пенальти».

💭 «Дэвид Кут дал Мак Аллистеру желтую карточку за это касание».

💭 «И, конечно, игра рукой Родри, за которую не последовало пенальти после проверки».

А чем вам запомнилась работа Дэвида Кута?

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