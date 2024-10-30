Nike сделает для Родри золотые бутсы. Погодите, но ведь обещали Винисиусу?

Есть нюанс.

Родри лишил Винисиуса еще одной награды – золотых бутс от Nike в честь получения «Золотого мяча». Бренд теперь выпустит их для испанца.

В Nike переобулись? Не совсем

Новость о том, что Винисиус получит от технического спонсора золотые бутсы, разлетелась еще 23 сентября. Это был инсайд издания Marca, в котором также утверждалось, что бразилец точно получит «Золотой мяч» и уже знает об этом.

Тот текст получился очень и очень комплиментарным, вот как он начинался: «Винисиус Жуниор добывает золото. Париж и река Сена, главные герои Олимпийских игр, ждут коронации бразильца как лучшего в мире в сезоне-2023/24. Мир футбола уже приветствовал мадридского нападающего как одного из величайших, а теперь это место займет «Франс футбол» и их «Золотой мяч».

Футболист, выросший во «Фламенго», на сто процентов отражает, что значит верить в свои возможности, расти перед лицом невзгод, чтобы показать всем, что усилия имеют награду. В данном случае – в виде золота, ведь каждый из футболистов мечтает или стремится однажды заполучить «Золотой мяч». Бразильский нападающий полностью заслужил звание звезды гала-вечера, который состоится 28 октября в парижском театре «Шатле».

Да-да, они вообще не скрывали симпатий.

«Все дороги ведут к золоту. Бразильца ждет слава – и он сменит Месси в числе победителей», – говорилось на обложке. Тогда же Marca сообщила, что через два дня после вручения «Золотого мяча» Винисиусу Nike откроет магазин на главной улице Мадрида Гран-Виа, который будет покрыт золотом. Именно там планировалось вручить триумфатору золотые бутсы.

Источники The Athletic на днях подтвердили, что в Мадриде планировалось мероприятие Nike с участием Винисиуса, его близких и некоторых влиятельных людей.

Однако за всем этим шумом осталось незамеченным сообщение другой испанской газеты: Diario AS еще в начале октября написал , что Nike готовит золотые бутсы и для Родри. Компания сфокусировалась на обоих фаворитах церемонии (у Джуда Беллингема контракт с adidas) – и была готова к победе как Винисиуса, так и Родри. Сообщалось, что хавбек «Ман Сити» в курсе плана: компания заготовила коммерческие стратегии и на случай триумфа звезды без соцсетей .

Как будут выглядеть бутсы?

AS писал, что дизайн планируется с элементами, связанными с «Золотым мячом». Но никаких деталей слито не было. Сайт про экипировку Footy Headlines лишь пофантазировал, как такие бутсы могут выглядеть – на основе Nike Phantom Luna, которые обычно носит Родри.

Впрочем, у Nike теперь будет много времени на подготовку – и ожидание, пока уляжется шумиха. Родри выбыл из-за травмы до конца сезона, поэтому золотые бутсы в деле мы сможет увидеть только в следующем году.

Винисиус узнал, что не берет «ЗМ», сразу после танца. Закатил вечеринку, обещал всем «Ролексы» – а остался с золотым чупа-чупсом

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press ; nike.com