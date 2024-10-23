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Камбэчище «Реала», ягодичный гол все решил, «ПСЖ» еще раз не выиграл из-за Доннаруммы. Главное в ЛЧ

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«Юве» впервые проиграл, «Астон Вилла» идеальна.

Самое яркое, что случилось во вторник – в первый день третьего тура Лиги чемпионов. Где ни один из трех сэйвов пенальти не помог.

«ПСЖ» опять не выиграл из-за Доннаруммы. Но кипер ПСВ привез еще хуже

У парижан домашняя ничья там, где они были явными фаворитами – 1:1 с ПСВ. 

Гораздо больше коллективная ошибка, чем личный косяк Джанлуиджи Доннаруммы (по крайней мере в сравнении с прошлым разом), но его вина точно есть в пропущенном: ПСВ накрыл «ПСЖ» прессингом, быстро довел до удара, и мяч влетел в ближний, а итальянец просто посмотрел, не прыгнул. Пропустил удар ценностью 0,04 xG.

Аргентинский вратарь ПСВ Вальтер Бенитес ошибся еще жестче: да, у Ашрафа Хакими было полно времени, чтобы подготовить удар, совсем не мешали, но кипер пропустил между ног, хотя явно видел полет мяча всю дорогу. Оправдался тем, как помогал на последних минутах, в том числе спасал на линии, «ПСЖ» забил лишь одним из 26 ударов. А еще нидерландцев выручил ВАР: судьи на поле дали в концовке пенальти за фол на Марко Асенсио, но после просмотра отменили.

● «ПСЖ» потерял очки второй матч подряд. Ничья после поражения от «Арсенала», когда Доннарумма ошибался без вариантов. С Матвеем Сафоновым в воротах была единственная победа. Какие еще нужны намеки?

● ПСВ без побед в ЛЧ, хотя в чемпионате идеален. Там максимально возможные 27 очков за девять туров, тут только два за три матча.

Парижане дальше примут «Атлетико», а ПСВ – «Жирону».

«Монако» разнес «Црвену Звезду» благодаря Минамино. Головин присутствовал при трех голах и дал в перекладину

Александр Головин не целиком, но поучаствовал в разгроме «Црвены Звезды» – 5:1.

Он вышел на второй тайм при 2:1, победный гол сделали на четвертой добавленной к первому тайму, при нашем полузащитнике на поле довели до разноса в четыре мяча. Обертку этой победы сделал Такуми Минамино, у него первый гол ровно на 20-й и четвертый ровно на 70-й минутах. На седьмой добавленной докинули еще.

● «Монако» набрал семь очков из девяти возможных – прекрасный старт. До этого обыграли «Барселону» и вытащили под жутким дождем ничью в Загребе. Как только кончились матчи первого слота, команда даже вскочила на первое место в большой таблице, а в итоге промежуточно вторая.

● У Минамино с отрывом лучший матч сезона. До этого за «Монако» был только один гол, два месяца назад «Сент-Этьену» в чемпионате (1:0), а кроме – лишь дубль Китаю в квалификации ЧМ за сборную. И вот сразу 2+1 в ЛЧ, где японец не забивал с осени 2019-го, тогда было два гола в группе, в том числе своему будущему «Ливерпулю».

● Бреэль Эмболо забил впервые в сезоне – победный мяч. У защитника Вилфрида Синго тоже первый гол (но от него и не так ждали) – потрясным дальним ударом под перекладину. Александр Головин был близок к этой компании и своему первому, но вкрутил с правой в штангу вместо ближней девятки при 3:1.

«Монако» теперь планирует в гости к «Болонье», а в Сербию приедет «Барселона».

«Милан» выиграл с голом прямым угловым и дублем человека, которому чуть не оторвали ногу

У «Милана» первые очки в турнире, обыграли «Брюгге» – 3:1.

Поначалу позволяли сопернику немало, бельгийцы даже били в перекладину, когда Майк Меньян просто наблюдал и не мог бы спасти, в других эпизодах французский кипер тащил, но все изменилось благодаря Кристиану Пулишичу. Американский полузащитник – просто главный человек в команде сейчас, его стандартов так боялись, а угловой получился настолько хитрым, что в итоге гол прямым ударом. Даже кто хотел коснуться, попытаться пробить или выбить – не успели.

Казалось, все перевернулось в пользу «Милана», ведь через пару минут после гола полузащитник Рафаэл Нвадике слишком жестко наступил на Тейани Рейндерса, шел на отрыв ноги – ВАР удалил. Но даже в меньшинстве «Брюгге» был смел и успешен, особенно дерзкий 19-летний правый защитник Кирьяни Саббе. Этот парень до сих пор время от времени играет за дубль во второй лиге – а тут вторая игра в ЛЧ, и уже гол. Причем это замена мечты: сразу после перерыва Саббе и Хуго Ветлесен появились, а уже через четыре минуты у них гол и ассист.

Нашелся симметричный ответ: у «Милана» Ноа Окафор только выскочил на левый фланг вместо Рафы Леау, сразу пронзил там оборону до лицевой и покатил свободному Рейндерсу под точный удар. Праздновали вместе с Леау, он как раз мимо к скамейке проходил. Рейндерс через 10 минут забил еще и дублем зафиксировал победу.

● «Милан» выиграл после двух поражений подряд. Было так важно после того, как ушли с нулями от «Ливерпуля» и «Байера», поднялись с 32-го места – пока 21-е.

● Пулишич забил уже седьмой мяч в сезоне: 7+3 за 11 матчей. Царь «Милана» на старте, у него всего две игры без результативных действий (конечно, обе миланцы не выиграли – ничья с «Торино» и поражение от «Байера»).

● Победный дубль Рейндерса – его первые голы в сезоне. Тут все наоборот, полузащитник из Нидерландов молчал за клуб до этого шанса в ЛЧ, забивал только за сборную. И вот теперь.

● 16-летний Франческо Камарда дебютировал в ЛЧ. Парень 2008 года рождения, невероятно. Теперь он самый молодой итальянец и игрок «Милана» в истории ЛЧ. В ноябре почти год назад он был самым молодым дебютантом Серии А – выходил в 15 лет и 260 дней. Летом с ним продлили заканчивающийся контракт до 2027-го – очевидно, в юношу очень верят. Он даже забил, крайне пафосно порадовался с сорванной футболкой – но ВАР отменил из-за офсайда, и в протоколе осталась только желтая за празднование.

Миланцы дальше сыграют в гостях с «Реалом», а «Брюгге» примет «Астон Виллу».

«Арсенал» победил благодаря обидному отскоку от ягодицы вратаря. Кипер потом взял пенальти

Лондонцы выиграли у «Шахтера» скромно, но не то чтобы спокойно – 1:0. 

Конечно, «Арсенал» много атаковал, но для «Шахтера» все сложилось максимально нелепо. Вина обороны в том, что Габриэллу Мартинелли никто не мешал бить из штрафной после смещения, но он-то попал в штангу, а вот дальше – неудачный, такой обидный отскок в ягодицу вратарю Дмитрию Ризныку, даже двойной.

И мяч заполз в ворота, метнуться и спасти Дмитрий уже никак не успевал.

Еще обиднее, что Ризнык дальше много тащил, в том числе на 77-й минуте взял пенальти от Леандро Троссарда – а автогол так и остался решающим.

● У «Арсенала» две победы после стартовой ничьей. В ЛЧ еще нет ни одного пропущенного: после 0:0 с «Аталантой» и 2:0 над «ПСЖ» засушили и сейчас. Оборона мечты для фэнтези.

● «Шахтер» пока с одним очком. После стартовых 0:0 пошли зеркалить «Арсенал» – два поражения и ни одного гола.

У «Арсенала» дальше сложный выезд к «Интеру», а к «Шахтеру» приедут «Янг Бойз».

«Астон Вилла» мощна и идеальна. Как и лично Дуран

У «Виллы» старт мечты, теперь обыграли и «Болонью» – 2:0.

Победный – еще один гол со стандарта без касания, где оно могло предполагаться: Джон Макгинн крутил штрафной в створ и всех перехитрил. А через девять минут Джон Дуран добил вторым, в силовой борьбе, как на хоккейном пятачке.

● «Астон Вилла» единственная выиграла три матча из трех. У «Бреста», «Бенфики», «Байера» и «Ливерпуля» на среду есть ориентир, команда Унаи Эмери будет как минимум в топ-5 по итогам третьего тура.

● Дуран забил в ЛЧ второй матч подряд: новый гол после победного «Баварии». Это уже седьмой мяч в 11 играх сезона у форварда, только сейчас впервые вышедшего в старте на серьезный матч. В начале октября 20-летний колумбиец переподписал контракт с «Виллой» до 2030-го и идеально продолжил исполнять.

Как мы уже знаем, «Вилла» поедет в Брюгге, а «Болонья» теперь ждет «Монако».

Из 0:2 сделали 5:2 за тайм. Кто? «Реал», конечно!

Мадридский «Реал» просто побыл собой в ЛЧ один тайм, и от «Дортмунда» ничего не осталось после яркого первого тайма – 5:2.

«Боруссия» быстро сделала то, что не смога в финале ЛЧ при прошлой встрече – реализовала шансы. Тогда ярко атаковали без забитых, а тут на «Бернабеу» смогли сделать 2:0 в течение четырех минут. Оборона «Реала» страдала: сначала хватило моментального разворота и короткого паса Серу Гирасси на ход Дониэллу Малену, следом сам Мален прострелил – а на дальней штанге никто не мешал замыкать Джейми Гиттенсу, мы еще в первом туре советовали его запоминать.

«Реал» сравнял за 107 секунд в середине второго тайма, хотя еще на 83-й минуте горели соблазнительные для «Дортмунда» 2:2 – но это же «Реал» в Лиге чемпионов. И так глупо, что победному голу Лукаса Васкеса, например, почти сразу после настоящего почти ассиста помог Юлиан Брандт – ну зачем он так бросился прерывать пас? Получилось, что сыграл с Васкесом в стенку, и правый защитник получил в чужой штрафной под сочный удар в дальний угол.

А потом Винисиус порвал свой фланг и успел уложить два гола, чтобы довести до личного хет-трика и разгрома. Вот тут все подробности дикого камбэка. «Мы должны играть так с самого начала, иначе тренер не выдержит», – реакция Винисиуса с заботой о Карло Анчелотти.

● «Реал» победил после неожиданного поражения в прошлом туре. Ответили на 0:1 от «Лилля», поднимутся в таблице. А «Боруссия» после двух разгромов (3:0 и 7:1) теперь крупно получила сама. Это самая яркая команда Европы, за три матча ЛЧ с ее участием уже 18 мячей.

●  Винисиус сделал первый хет-трик в Лиге чемпионов. Посверкал как нужно прямо перед вручением «Золотого мяча». У вингера «Реала» теперь 8+5 в 14 матчах сезона. Скоро явно выйдет на норму «результативное действие за игру». У него голы в трех матчах подряд.

● Антонио Рюдигер второй раз из двух забил немецкому сопернику. Защитник сборной Германии помог обыграть «Штутгарт» в первом туре, а теперь при 0:2 забил головой и «Дортмунду», запустил этот камбэк.

«Реал» теперь примет «Милан» Кристиана Пулишича, а «Боруссия» – австрийский «Штурм».

«Жирона» выиграла впервые в истории. Сухо и почти крупно

 Младшие каталонцы победили дома «Слован» – 2:0.

«Жироне» очень нужно было улучшать ноль очков после двух обидных поражений, помог силовой прорыв Арно Данджумы по левому краю, его прострел одним касанием трансформировал в гол 23-летний воспитанник «Реала», олимпийский чемпион Мигель Гутьеррес.

Другой испанец – 33-летний Хуанпе – забил второй мяч со штрафного благодаря рикошету от головы слишком самоотверженного соперника в стенке. Если бы никто не выпрыгивал так высоко и не тянул бы так голову к мячу, могло бы быть не так опасно. Приблизились и к разгрому, но ветеран Кристиан Стуани в самом конце не забил пенальти.

● «Жирона» набрала первые очки в Лиге чемпионов. Были рядом и в первом туре с «ПСЖ», когда вратарь Пауло Гассанига пропустил между ног в самом конце, и во втором – закончили яркими, но грустными 2:3 с «Фейеноордом». А вот теперь использовали лучший шанс.

● Для Гутьерреса это первый гол и в сезоне, и в Лиге чемпионов вообще. Забить в третьем матче ЛЧ в жизни для левого защитника – прилично.

● У Хуанпе теперь голы за «Жирону» есть и в Сегунде, и в ЛЧ. Он прошел в команде весь путь: поднимался в Ла Лигу, в сезоне-2016/17 еще приносил подвальную победу над «Мальоркой» (1:0), а теперь помог с первой за всю историю в Лиге чемпионов.

Каталонцев ждет выезд в Эйндховен к ПСВ, а «Слован» примет загребское «Динамо».

«Спортинг» разобрался со «Штурмом». Дьокереш не мог больше молчать

Португальцы победили в гостях – 2:0.

Победный гол пришел, когда суперфорвард Виктор Дьокереш собирался изящно замыкать пяткой в дальний угол, но только чуть зацепил мяч – даже хорошо, что не слишком изменил траекторию, потому что за спиной один был Нуну Сантуш. Он замкнул, и попытка Дьокереша стала ассистом.

А в начале второго тайма Виктор за счет силы, помноженной на скорость, поиздевался над защитой «Штурма»: стартовал у боковой линии, один защитник от него сразу отлетел, другие за ним не успели, и он уже с уложенным вратарем покатил мимо всех в почти пустые.

● Сантуш – плюс один в тему первых голов за сезон. 29-летний полузащитник забил только сейчас, а вообще он умеет. В прошлом сезоне было шесть мячей, в конце 2023-го он был в шорт-листе на премию Пушкаша за гол рабоной.

● Дьокереш сделал 1+1 после тихого прошлого матча в ЛЧ. Не мог вытерпеть, что не забил во втором туре ПСВ. Теперь 13 голов за 13 матчей в «Спортинге» и 17 за 17 с учетом сборной Швеции.

Австрийцы в четвертом туре поедут в Дортмунд, а к Виктору Дьокерешу в Лиссабон примчит Эрлинг Холанд с «Сити».

«Ювентус» долго держался, но все же проиграл «Штутгаргу». Забили с третьей большой попытки

«Штутгарт» выцарапал эту победу у «Ювентуса» в гостях – 1:0.

Еще в первом тайме не засчитали гол Ундава из-за игры рукой – вероятно, дело в том, что он чуть вытянулся и помог обработать мяч перед хлестким ударом. Это перевесило тот факт, что касался рукавом, то есть в большинстве трактовок разрешенной частью руки.

У Дениза был максимально легитимный шанс – пенальти, его ВАР дал в сумме со второй желтой для Данило. Но Маттиа Перин, неосновной вратарь «Юве», вытащил этот удар в своем правом нижнем углу.

А сработал рывок 23-летнего африканского форварда Эль-Билаля Туре: он вспыхнул в штрафной, на ходу подстоился и всадил над Перином.

● «Ювентус» проиграл впервые в сезоне – и впервые при Тьяго Мотте. После шести побед и четырех ничьих, в том числе после идеального старта с двух выигрышей в Лиге чемпионов. А «Штутгарт», наоборот, в ЛЧ только сейчас впервые победил, хотя был неплох на «Бернабеу» в первом туре (проиграл) и вел дома у «Спарты» (ничья).

● У «Юве» удаление второй матч подряд. Прошлый раз в меньшинстве выиграли у «Лейпцига» (3:2 с дублем Душана Влаховича), теперь все наоборот. В Лиге чемпионов за три матча пропустили уже четыре мяча, хотя в Серии А всего один – за восемь игр.

Оборону «Юве» протестит «Лилль» во Франции, а «Штутгарт» ждет домашний матч с «Аталантой».

Огромная таблица

«Астон Вилла» единолично лидирует и наблюдает, что выйдет у остальных идеальных после двух туров. 

«Реал» выбрался повыше, но даже временно не заскочил еще в группу прямого попадания в 1/8 финала.

Ждем матчей среды, центральный – «Барселона» против «Баварии».

Фото: East News/Valery HACHE / AFP, Marco BERTORELLO / AFP, Gabriel BOUYS / AFP, Glyn KIRK / AFP, LLUIS GENE / AFP, ERWIN SCHERIAU / APA / AFP; Gettyimages.ru/Dan Mullan

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