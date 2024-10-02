«Никогда не прощу тебя за то, что ты сделал с моим мальчиком». Семейная драма Шмейхелей в ЛЧ

Папа защищает сына.

«Дортмунд» жестко размазал «Селтик» (7:1), а после матча произошла драма вечера в Лиге чемпионов.

Семейная драма!

Не выдержал Петер Шмейхель – экс-вратарь «МЮ» полез защищать 37-летнего сына Каспера от нападок в послематчевой студии CBS, где отжигают Кейт Абдо, Джейми Каррагер, Тьерри Анри и Майка Ричардс.

Шмейхель-младший играл за «Селтик» и пропустил семь. Три из них забил Карим Адейеми – еще в первом тайме. Пока Каррагер разговаривал с вингером «Дортмунда», в разговор включился Петер и сказал: «Никогда не прощу тебя за то, что ты сделал с моим мальчиком этим вечером».

Адейеми смутился и ответил: «Извините».

Но интервью все-таки провели. Петер не забыл обид, но поговорили спокойно.

Потом возмущался в студии: «Эй, у этого парня залетало все. Вообще все!»

Шмейхель правда сыграл так плохо?

Да. И дело не только в семи пропущенных от «Дортмунда», статистика в целом хромает:

● шесть сэйвов, ноль перехваченных навесов, 39 касаний мяча и 89% точности передач – там только короткие пасы, датчанин совсем не отдавал длинные передачи. Видимо, такой вот тренерский план Роджерса;

● по ожидаемым голам: согласно SofaScore, он не предотвратил 1,77 мяча – почти два. И это важно в контексте дополнительных показателей: разница мячей решает, этот фактор может пригодиться при попытках зацепиться за плей-офф;

● одна желтая карточка – как раз Шмейхель сфолил на Эмре Джане, привез пенальти уже на 7-й минуте.

Итог – тотальный провал: «Я поговорил с Каспером, когда он вышел. Сказал: «Будь одним из лидеров в раздевалке и помоги всем оправиться от этого». Он виноват, такое бывает, а поддержать партнеров сейчас намного важнее, чем горевать самому», – финальная речь Петера.

Уже скоро отцовское наставление явно пригодится – дальше непростой гостевой матч с «Аталантой».

Доннарумма дал шанс Сафонову: из-за него проиграл «ПСЖ», «Дортмунд» размазал 7:1, «Сити» и «Барсе» тоже легко. Главное в ЛЧ