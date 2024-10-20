На ФИФА пожаловались в Еврокомиссию. Лиги и профсоюзы недовольны «злоупотреблением властью»

В футболе неспокойно: европейские лиги, в том числе Ла Лига и АПЛ, а также FIFPro Europe (европейское отделение международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов, объединяющая профсоюзы игроков из более 60 стран) подали коллективную жалобу на ФИФА в Еврокомиссию.

Причина – «злоупотребление властью». Конечно, в том числе из-за перегрузки календаря, о которой в последнее время говорят очень много.

«Мы были вынуждены подать этот иск». Все злятся и требуют диалога

Обо всем объявили на пресс-конференции FIFPro 14 октября. Один из главных спикеров – глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

Также на мероприятии присутствовали директор АПЛ по международным связям Матье Морель, генеральный директор бельгийской Про Лиги Лорен Парис, президенты ассоциации норвежских игроков Кристофер Ватшауг и итальянских игроков Умберто Кальканьо.

Главные мысли Тебаса о том, что с лигами ничего не согласовывали: «Странно, что ФИФА в последнее время не слышала и не читала о том, что происходит в самом важном судебном учреждении Европы. ФИФА не может регулировать что-либо в сфере труда без соглашения между работником и работодателем.

ФИФА утвердила новое трансферное окно, которое затрагивает работников и работодателей. Это нарушает последние постановления Европейского союза. В мире насчитывается более 50 000 профессиональных игроков. Существует более 2000 профессиональных клубов. Правила управления футболом должны обсуждаться за столом переговоров.

Футбол уже не тот, каким он был 10 или 20 лет назад, и все же он регулируется теми же правилами управления, что и тогда. Мы были вынуждены подать этот иск .

Они призывают нас вступить в диалог. Мы принимаем это, но и призываем их к тому же. Они должны выслушать нас и согласиться с тем, что соревнований должно быть больше только при том условии, что они не будут вредить здоровью игроков, не будут противоречить интересам национальных лиг... Мы говорим и говорим, а в итоге они делают то, что хотят».

На днях именно Тебас заявлял , что лиги готовят жалобу – и радовался, что поддержали не только лиги: «Хорошо, что в FIFPro поняли, что такое расширение календаря вредит не только тем 300 игрокам, которые играют во всех соревнованиях, но и десяткам тысяч, которые в них не участвуют. Мы не можем организовывать мировой футбол в интересах 300 игроков и 20 клубов. Внутренние чемпионаты страдают от нового формата Лиги чемпионов. FIFPro осознала, что это важно, и что мы должны защищать эту индустрию на глобальном уровне».

Президент FIFPro Europe Дэвид Террье тоже высказался: «Очевидно, что ФИФА злоупотребляет своими полномочиями, чтобы формировать международный календарь и расширять список соревнований, таким образом увеличивая собственные доходы. Из-за того, что в и так переполненный график добавляется все больше матчей, на игроков из самых разных лиг оказывается сильнейшее психологическое и физическое давление».

«Мы хотим прозрачного процесса, соглашений, а не просто консультацию, чтобы календарь был приемлемым для игроков и национальных лиг, – добавил директор АПЛ по международным отношениям Матье Морель. – У нас не остается дней в графике ».

Игроки говорили о забастовке. Поддержал даже глава Ла Лиги

Высказывались не только футбольные функционеры – игроки тоже не молчат.

Этим летом большинство топ-футболистов ездило на Евро и Кубок Америки, в 2025-м ожидается клубный ЧМ, а в 2026-м – расширенный чемпионат мира на 48 сборных.

О загруженности календаря футболисты и тренеры говорят уже давно, но в последние недели пошел целый поток заявлений, в том числе с угрозой забастовки.

Начал Родри : «Я думаю, мы близки к этому [забастовке]. Таково общее мнение игроков, и если так будет продолжаться и дальше, у нас не будет другого выбора . Именно мы страдаем от этого.

По своему опыту могу сказать, что от 40 до 50 – это количество игр [за сезон], при котором игрок может проявлять себя на самом высоком уровне. После этого уровень падает, потому что поддерживать форму становится невозможно. В этом сезоне мы, возможно, проведем до 70 матчей, а может, и до 80. По моему скромному мнению, это уже чересчур.

Кто-то должен заботиться о нас, потому что мы – главные герои этого, скажем так, спорта или бизнеса, называйте как хотите. Не все завязано на деньгах и маркетинге. Главное – это качество зрелища. Когда я не устаю, я играю лучше. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать».

Тибо Куртуа поддержал: «Родри прав. Игр становится больше с Лигой наций, клубным ЧМ, что увеличивает количество травм. Люди говорят, что мы зарабатываем много денег, что мы не можем жаловаться. Это правда, но нам нужно найти баланс, потому что лучшие не всегда смогут играть».

Даниэль Карвахаль тоже говорит о протесте: «Для нас, футболистов, забастовка вполне возможна. Мнение игроков не принимают во внимание. Нам нужно поднять голос».

Как и Жюль Кунде : «Придет время объявить забастовку, потому что это единственный способ заставить людей, которые принимают решения, прислушаться к нам. 70 матчей за сезон. Это безумие. Изменений не произошло потому, что нам не хватает организованности, чтобы выступить единым фронтом. Эффективность будет выше, если инициатива будет исходить от единой организации, объединяющей множество игроков. Мы должны это обсудить и организовать».

Босс Ла Лиги Хавьер Тебас : «Все закончится судебным разбирательством, потому что так дальше не может продолжаться. Я поддерживаю возможную забастовку, о которой говорил Родри ».

Защитник «Лейпцига» Вилли Орбан : «Родри прав, игр слишком много. Начинается Лига чемпионов – путешествие, которое, надеюсь, будет долгим и не навредит моему здоровью.

Я люблю футбол, Лигу чемпионов, люблю играть за свою страну, Венгрию, люблю Бундеслигу. Короче говоря, я люблю свою работу и наслаждаюсь привилегией превратить свое хобби в профессию. Но наша работа предполагает физические нагрузки и усилия, и существуют естественные пределы. Даже если мое сердце хочет все больше и больше футбола, мое тело не в состоянии с ним справиться. Мы сейчас на том этапе, когда все это может стать опасным для нашего здоровья.

Лучшие игроки, выступающие на постоянной основе за национальную сборную, в международных турнирах, а скоро и на клубном ЧМ, проводят запредельное число матчей. Времени для отдыха тела почти нет. И это не говоря уже о психологическом здоровье. Разумеется, когда игрок постоянно в разъездах и пытается проявить себя с лучшей стороны, это сказывается на нем. Одно накладывается на другое, и в результате может пострадать и уровень игры.

Вот почему я согласен с Родри: матчей слишком много, и мы, игроки, должны быть особенно внимательны в этом сезоне. Неважно, сколько миллионов зарабатывает человек, физические ограничения реальны, а здоровье всегда должно быть на первом месте».

Пеп Гвардиола: «Футбольный бизнес может существовать без владельцев, директоров и тренеров, но не без футболистов. Изменения должны исходить от них».

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Ассоциация мировых лиг еще в мае пригрозили ФИФА судебным иском из-за клубного ЧМ и постоянного расширения календаря. В июне английские, французские и итальянские профсоюзы игроков подали иск в коммерческий суд Брюсселя, а в июле FIFPro и европейские лиги обещали пожаловаться на ФИФА в Европейскую комиссию.

Глава профсоюза игроков Англии Махета Моланго приводил в пример отдохнувших Эрлинга Холанда и Мохамеда Салаха, которые выглядят заметно свежее остальных на старте сезона.

Но в ФИФА пока не слишком прислушиваются к этим заявлениям и отделываются формальными ответами: «Мы считаем, что есть более продуктивный путь развития футбола, чем угрозы судебными исками. Предложение вступить в диалог остается в силе».

Итог – судебные разбирательства, которые явно не поспособствуют улучшению отношений.

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Фото: Panoramic, Marco Steinbrenner/Keystone Press Agency, IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press ; Tobias SCHWARZ / AFP, FRANCK FIFE / AFP, AP Photo/Virginia Mayo; Gettyimages /Carl Recine