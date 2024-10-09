Клопп – новый босс футбола в «Ред Булле». Будет помогать скаутам и советоваться с тренерами

Юрген Клопп снова в деле – теперь он глава футбольного направления «Ред Булла». Стартует в новой должности с 1 января 2025 года.

Чем будет заниматься Клопп?

Юрген в новой должности будет отвечать за стратегическое управление международной сетью клубов системы «Ред Булл» (куда в том числе входят немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург», американский «Нью‑Йорк Ред Буллс»).

Компания сообщила, что специалист не будет участвовать в повседневной деятельности клубов. Он поможет спортивным директорам в продвижении философии компании, в том числе будет давать советы по трансферам. Также он будет заниматься курированием скаутских служб и обучением тренеров.

Сам Клопп воодушевлен: «После 25 лет на бровке я очень рад принять участие в подобном проекте. Моя роль, может, и поменялась, но страсть к футболу и к людям, которые делают его таким, какой он есть, – нет. Хочу развивать, улучшать и поддерживать наши невероятные футбольные таланты.

Вместе мы сможем понять, что возможно. Вижу свою роль прежде всего в качестве наставника для тренеров и руководства «Ред Булл», но в конечном итоге я часть уникальной организации, которая смотрит в будущее».

Исполнительный директор компании Оливер Минтцлафф счастлив: «Мы очень гордимся этим выдающимся и, однозначно, сильнейшим подписанием в футбольной истории «Ред Булла». Юрген Клопп – один из величайших и самых влиятельных людей в мировом футболе с исключительными навыками и харизмой. Мы надеемся на ценные и решающие импульсы в ключевых областях, которые помогут клубам стать еще лучше как коллективно, так и индивидуально».

По данным Sky, в контракте Клоппа есть пункт о возможности оставить пост ради работы тренером в сборной Германии.

Клопп после ухода из «Ливерпуля»: сходил на концерт Тейлор Свифт, отказал США, на матч возглавил «Боруссию Д»

Тренер покинул «Ливерпуль» в мае.

Срвзу отвлекся от футбола и посетил концерт Тейлор Свифт на «Энфилде». Радостно сообщил об этом в соцсетях: «Вернулся в Ливерпуль, пришло время для Тейлор! Итак, три вещи, которые я должен был сделать сегодня... Хотя нет, две. Стрижка у Умута и поездка на «Энфилд».

Впервые я иду на «Энфилд» не на футбол, а на трибуны – и буду смотреть Тейлор Свифт. Давайте отправимся на стадион и проведем хорошую или даже потрясающую ночь».

В конце июня встретился на Мальорке с чилийским теннисистом Алехандро Табило перед финальным матчем против Себастьяна Офнера.

В июле за Клоппом приходили из сборной США – хотели видеть во главе команды на домашнем ЧМ-2026, привезти был лично готов Тим Ховард. Однако позиция Клоппа не изменилась: по информации инсайдера The Athletic Дэвида Орштейна, Юрген отклонил стартовое предложение и повторил, что хотел бы отдохнуть.

Параллельно Клоппа называли одним из вариантов на пост главного тренера сборной Англии после ухода Гарета Саутгейта, но тут не дошло и до официальных переговоров. В итоге команду подхватил Ли Карсли.

Зато летом немец стал первым почетным послом благотворительного фонда «Ливерпуля» – он активно сотрудничал с LFC Foundation еще во время пребывания в клубе, поддерживая фонд в рамках приветственных визитов в учебный центр AXA, публичных выступлений, посещения мероприятий и выделения средств на благотворительность.

После последнего матча в роли тренера мерсисайдцев Клопп передал фонду ряд уникальных вещей, которые были выставлены на аукцион, собравший 40 тысяч фунтов за неделю.

Тренер радовался: «Фонд проделывает невероятную общественную работу, как в Ливерпуле, так и за его пределами. Я очень горжусь тем, что продолжу работать с ним и стану первым почетным послом фонда «Ливерпуля». С нетерпением жду возможности увидеть, что мы можем сделать теперь, когда у меня есть больше свободного времени».

Однако связь со спортом он все же поддерживал: в конце августа съездил на Паралимпиаду в Париж , чтобы поболеть за друга Войтека Чижа – он играет в бадминтон за Новую Зеландию, а 7 сентября на один день возглавил «Боруссию Д» – вернулся ради особенного матча , прощального для Якуба Блашчиковского и Лукаша Пишчека. Возглавил команду Блашчиковского.

С января 2025-го полноценно вернется в футбол, но уже в новой роли. Гораздо менее энергозатратной по сравнению с «Ливерпулем».

Фото: redbull.com ; instagram.com/thelfcfoundation ; IMAGO/Paul Terry/Global Look Press