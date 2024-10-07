Мбаппе под ударом критиков. Известные французы не понимают, почему Килиан не приезжает в сборную, хотя играет в «Мадриде»

Килиан Мбаппе из-за травмы не был вызван в сборную Франции на октябрьские матчи. Нападающий «Мадрида» пропустил встречу с «Атлетико», при этом повреждение не помешало Килиану сыграть в Лиге чемпионов с «Лиллем» и провести 70 минут в матче с «Вильярреалом».

По сведениям As , Дидье Дешама крайне удивило участие его подопечного в клубных турнирах: тренер думал, что Мбаппе не восстановился после повреждения бедра.

Дешам дипломатично высказывается о капитане:

«Многое в ситуации с Килианом говорит само за себя. Нужно помнить, что интересы клубов и интересы сборных в какой-то момент неизбежно расходятся. Работодателем является клуб, а не федерация. Для меня самое важное – это интересы игрока.

Я знаю, что Килиан не собирается идти против клуба и против сборной. Но в какой-то момент нам придется расставить приоритеты в его интересах, не вгоняя его в неприятное положение».

Во Франции на Килиана обрушилась критика. Пресс-секретарь главной фан-группы сборной назвал настоящим лидером команды не Мбаппе, а Гризманна, который совсем недавно завершил международную карьеру.

Лидерские качества Кики ставят под сомнения и легенды сборной Франции. Чемпион мира Марсель Десайи считает, что отсутствие Мбаппе в сборной положительно скажется на других игроках:

«Килиан обладает ведущей ролью, которая косвенно мешает самовыражению других игроков. Для Дешама это реальная возможность постараться сделать так, чтобы другие игроки могли проявить себя без присутствия Килиана.

Всегда ощущается большое давление, когда рядом с тобой Килиан. А сейчас в сборной его нет. Это отлично видно на примере Барколя: после ухода Мбаппе из «ПСЖ» Барколя играет в атаке невероятно эффективно».

Филипп Диалло, президент Федерации футбола Франции, ситуацию Килиана прокомментировал одним предложением: «Нет ничего важнее национальной команды Франции и игры за свою сборную».

Эрик Ди Меко, бронзовый призер Евро в составе «синих», сочувствует Дешаму:

«Дидье объяснял, что Мбаппе нужно восстановиться после травмы, а потому он останется в клубе. Он говорил, что они обо всем договорились. Думаю, когда Дидье увидел Килиана в составе «Реала», у него с глаз спала пелена.

Дидье говорит, что заботится об игроках. Я понимаю его, подобное случалось в его тренерской и игровой карьере. Но сам Дидье всегда ставил на первое место сборную Франции. На мой взгляд, существует серьезная проблема. Мбаппе, «Мадрид» и сборная Франции выбрали ошибочную тактику. Мбаппе стоит следить за своим имиджем, болельщики начали на него злиться».

Как считаете, претензии к Килиану справедливы?

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