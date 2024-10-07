Мбаппе - один из худших нападающих Ла Лиги по ключевому показателю: в «ПСЖ» французу уже доставалось из-за этого от Луиса Энрике🧐

В сети появилась интересная статистика: оказывается, что Килиан Мбаппе – один из худших нападающих, когда дело касается прессинга в чемпионате Испании в этом сезоне.

В противоположность звезде «Реала» Яго Аспас из «Сельты» в свои 37 лет является одним из лучших прессингующих нападающих в Ла Лиге. Одноклубники француза Винисиус и Родриго тоже отрабатывают в прессинге значительно лучше, чем Мбаппе.

В свое время Килиану досталось от Луиса Энрике: перед ответным четвертьфинальным матчем между «ПСЖ» и «Барселоной» в Лиге чемпионов тренер показывал Мбаппе видео и объяснял, как французский форвард должен защищаться.

«Я читал, что тебе нравится Майкл Джордан. Майкл Джордан хватал всех своих товарищей по команде за яйца и защищался как сукин сын. Ты должен подавать пример как человек и как игрок. Ты будешь играть против Кубарси, ты должен играть по нему и Тер Стегену. Ты должен всю игру прессинговать Кубарси, чтобы он не ходил вперед, а Тер Стегена – чтобы он не играл быстро. А потом ты должен быстро возвращаться назад. Зачем? Чтобы быть лидером на поле. Я знаю, что ты Бог, когда атакуешь, но когда ты не атакуешь, ты должен быть лучшим игроком в истории в защите. Так делает лидер, как Майкл Джордан», - увещевал Мбаппе Луис Энрике.

Получается, что испанский тренер не зря отчитывал Килиана?