Модный приговор по-французски. Игроки сборной Франции вновь смогли удивить необычными нарядами

В футболе вновь наступил международный перерыв, а это значит, что игроки отправились в расположения сборных. Французские СМИ уже привыкли к тому, что футболисты «синих» радуют их неожиданными образами, но кажется, что на этот раз удивились даже журналисты.

Первым в Клерфонтен прибыл новичок «Баварии» Майкл Олисе. Хавбек мощно начал новый сезон, а вот а вот внешний вид не впечатлил.

Вторым приехал таинственный незнакомец. Мы привыкли, что обычно в таком виде появляется Жюль Кунде, но он ниже ростом. «Не знаете, кто я?» − спросил неизвестный игрок. Оказалось, что это защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате.

Представитель «Мадрида» Орельен Тчуамени выбрал из гардероба самый стильный спортивный костюм.

А вот игроки «Челси» − Уэсли Фофана и Кристофер Нкунку.

Маркус Тюрам из «Интера» прибыл прямо с концерта Daft Punk, а хавбека «Мадрида» Эдуардо Камавинга привезли с домашнего дивана.

Игрок «Лацио» Маттео Гендузи тусил на районе, когда за ним прислали машину.

Жюля Кунде явно ждали больше всех, а он разочаровал: просто джинсы и черное пальто? Ну камон.

Давайте на секунду представим, что эти авто за футболистами прислала не федерация. Получается, что игроки «Милана» Юссуф Фофана, Майк Меньян и Тео Эрнандес нехило сэкономили. Да еще и оделись, как французская рэп-группа. За ними вслед прибыл Вильям Салиба.

Брэдли Барколя из «ПСЖ» приехал на базу французов в Клерфонтене последним. Кого он напоминает больше: жандарма или булочника из парижской кофейни?

А чей лук вам понравился больше всего? Пишите в комментариях.