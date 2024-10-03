Заслуженное поражение «Реала», разнос «Атлетико» от «Бенфики» и гениальная замена Мотты: тактика ЛЧ

И нетипичный «Байер».

Второй тур ЛЧ позади – вот тактические заметки о матчах главного турнира. Детали игры «Арсенал» – «ПСЖ» обсуждались в отдельном тексте .

«Бенфика» разнесла «Атлетико». Как?

4:0 на табло, но это еще не все! xG – 4,59 против 0,13. Явные голевые моменты – 7:0.

На картину повлияли два пенальти «Бенфики», но вынос все равно монументальный. Формула примерно такая:

● Разница в прессинге – «Атлетико» не хватало свежести в этой стадии, а «Бенфика» наказывала;

● Эталонная подготовка Бруну Лаже под ключевые приемы «Атлетико» с мячом;

● Качественные стандарты – кроме двух голов с пенальти, «Бенфика» создала еще три после стандартов.

Симеоне выставил состав с тройкой Альварес-Гризманн-Корреа. В первом матче против «Лейпцига» это трио задушило соперника бесконечным давлением. Вчера наполнение первой линии было схожим, но они банально не шли в прессинг:

Почему? Возможно, отмазки Чоло про 3 матча за 6 дней не такие уж отмазки. Календарем нельзя оправдать все, но в этой стадии испанцам действительно не хватало свежести.

Роль этого фактора в картине матча была огромной. «Бенфика» забила быстрый гол (после собственного прессинга!) и все равно больше владела мячом (53%). Обычно в таком рисунке команда вольно или нет передает контроль. Но вчера «Атлетико» вообще не мог его забрать. У хозяев всегда была опция взять паузу за счет владения на своей половине поля.

Вторая особенность плана Лаже – адаптации под приемы «Атлетико» в атаке. Два главных – комбинации, зачинщиком которых выступает Гризманн, и вариативное использование атакующих фланговых игроков (Лино и Льоренте).

За Гризманна отвечал левый защитник Альваро Фернандес – некоторые эпизоды он доигрывал с ним персонально, в других акцентировано передавал опорнику Флорентино или вингеру Керему Актюркоглу:

Каждый эпизод завершался одним из этих действий. Фернандес не отпускал Гризманна – либо доигрывание, либо передача (с доигрыванием, пока она не состоялась). Звучит просто, но на самом деле проделать такую работу вообще без ошибок трудно. Молодому испанцу помогло, что Антуан отыграл всего тайм, а во второй половине «Атлетико» обратился к Серлоту и упрощению игры.

На флангах «Бенфика» использовала спуски Актюркоглу пятым защитником – из 4-4-2 схема переходила в 5-3-2:

Из-за этого «Атлетико» не мог перегрузить последнюю линию количественно. Снова надо фиксировать не только разумность хода, но и исполнение. Вингер Актюркоглу и правый защитник Александер Ба крайне дисциплинированно встречали Лино и Льоренте. Показательно, что самые частые пасы у обоих – назад на ближнего центрального защитника.

«Байер» использовал нетипичные приемы против «Милана»

«Байер» провел уверенный матч против «Милана». До первого гола – доминировали (60% владения и 13:2 по ударам), а после – сели в эконом-режим, но допустили всего один явный момент (добивание Мораты после удара Тео с рикошетом).

Хаби Алонсо подготовил необычные акценты на эту игру. В стандартом режиме «Байер» избегает переводов и дальних передач (в прошлом сезоне в топ-5 лигах только «Тоттенхэм» обращался к ним реже). Это не случайность, а установка – есть видео с тренировок , где испанец отучает футболистов от этого приема.

С «Миланом» Алонсо сделал исключение. Команда часто использовала переводы – за них отвечали Гранит Джака, Алеиш Гарсия и Джонатан Та. Вероятная причина – максимально узкая схема «Милана», которую удобно вскрывать таким образом:

Особенно эффективно работали переводы на правый фланг – левый для «Милана», где Леау не только узко располагался по схеме, но и неохотно возвращался. Фримпонг получал возможность разрывать Тео:

Косвенно этот прием сыграл роль и в голе. Только там после перевода была не дуэль 1-в-1, а комбинация «Байера» на фоне неразобравшихся в функциях игроков «Милана».

Другой нетипичный элемент – агрессивный высокий прессинг при каждом розыгрыше от ворот. В Бундеслиге «Байер» прессингует лишь эпизодически (особенно на общем фоне гегенлиги) – по PPDA команда в нижней части таблицы, что совсем не плохо, но характеризует их игру без мяча.

Против «Милана» в отрезок до гола каждый розыгрыш соперника сопровождался давлением в структуре, где Виртц и Адли начинают прессинг, а Бонифасе играет по опорнику:

Далее оставшаяся часть команды включалась в давление. Такие эпизоды приносили моменты, а «Милан» не понимал, как выбираться. Минимум – безадресный пас. Максимум – опасный переход.

Оба ключевых приема неактуальны для «Байера» в Бундеслиге, где очень специфичный и относительно похожий круг соперников. Хаби продемонстрировал гибкость и доказал, что готов к европейским вызовам.

Еще раз про связку Фримпонг-Гримальдо

Самая результативная пара латералей заслужила свежее упоминание. Крылья «Байера» уже досконально разобраны – вот, например, подробный материал . Обычное их голевое взаимодействие не попало бы в обзор, но ребята все равно нашли способ выделиться.

В голевой атаке Гримальдо прибежал на противоположную сторону поля – и ассистировал коллеге пяткой:

Гол забил Виктор Бонифасе после добивания, но изюминкой стало именно взаимодействие латералей. Алекс Гримальдо всегда крайне свободно двигается и возникает в небанальных позициях, но тут он превзошел себя.

Тареми – мастер черновой работы

Мехди Тареми получил шанс в ротированной атаке «Интера» и заслужил комплименты. Иранский нападающий понравился качеством отборов в неочевидных эпизодах – его чтение моментов оказало прямое влияние на результат. Дважды он отбирал в голевых атаках, а еще раз организовал атаку с явным моментом:

Тареми не только классно читает эпизоды, но и обладает хорошей техникой возврата мяча. Ну и, разумеется, очень трудолюбив. Редкое ценное сочетание.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

«Спарта» – очень организованная команда

Пока «Слован» и «Янг Бойз» не пинает только ленивый, «Спарта» кажется заметно сильнее на фоне других чемпионов средних лиг.

Организованность – главная сила этой команды. Она позволила забрать одно очко с выезда к «Штутгарту» (1:1).

«Спарта» начала матч с высокого прессинга, очень качественного и продуманного: перекрывали разыгрывающую четверку «Штутгарта» (два центральных защитника + два опорника) и следили за левым защитником Макси Миттельштедтом. Относительную свободу получал только правый защитник Паскаль Штенцель, но он хуже всех продвигает мяч из линии обороны «Штутгарта», так что это наверняка сознательное решение «Спарты».

Прессинг стабильно приносил высокие возвраты – не хватало только класса трансформировать их в моменты.

Во втором тайме «Спарта» откатилась, предложив взламывать низкий блок. Компактные 5-4-1 без дыр. «Штутгарт» забрал территорию (68% владения), мог забить, но разноса не случилось. Хотя у «Штутгарта» сильная позиционная атака.

В первом туре «Спарта» победила «Зальцбург» 3:0. Уже четыре очка – с такой организованностью возможно зацепиться за топ-24.

Шикарный матч Адейеми

Карим Адейеми оформил хет-трик против «Селтика» (7:1). Забавно, что ему хватило лишь 0,1 xG на три мяча: голевые удары оценены в 0,03, 0,02 и 0,05 xG соответственно. Повезло, что в воротах был Каспер Шмейхель – каждый раз Адейеми прошивал датчанина в ближний угол.

Адейеми заслуживает похвалы не только за хет-трик. Во-первых, он еще и заработал пенальти. Во-вторых, невероятная заряженность в борьбе – выкладывался в каждом стыке. Очень хороший настрой. В прошлом матче Карим сделал два ассиста против «Бохума» (4:2) – было бы здорово сохранить форму.

К сожалению, Карима заменили уже на 48-й минуте из-за дискомфорта в бедре. Травмы – одна из причин, почему не может чаще радовать отличной игрой. Главное, чтобы опять не выбился из ритма.

«Лилль» заслуженно победил «Реал» – так сказал Анчелотти

Даже несмотря на финальный штурм с несколькими очевидными голевыми моментами, но это же «Реал». Слово Карло: «Лилль» был лучше и заслужил победу. Мы могли сравнять счет в конце, но это было бы незаслуженно. Мы были плохи во всех аспектах, нам нужно вынести уроки».

Анчелотти конкретизировал: мало моментов, слишком медленное движение, форвардам необходима более вертикальная игра.

Здорово постарался «Лилль». Брюно Женезьо выбрал средний блок с 4-4-2 – не самая популярная опция в этом сезоне.

Интересно, что на левом фланге действовали два формальных крайних защитника: Габриэль Гудмундссон и Митчелл Баккер. Баккер действовал как левый полузащитник, садился пятым в линию только в экстренных случаях.

Правый фланг в виде связки Тиагу Сантуш – Эдон Жегрова на удивление крепко действовал против Винисиуса. Сантуш и Жегрова прекрасны в атаке, но в защите бывают проблемы. В этот раз надежно.

Помогло, что «Лилль» не превратился в автобус: команда не сразу теряла мяч после розыгрышей от ворот, Жегрова здорово носился справа, а без мяча это был именно колючий средний блок, «Реал» с большими проблемами продвигался к чужой штрафной.

Одна из причин, почему «Лилль» пригласил Женезьо летом: предпочитая играть первым номером на дистанции, Женезьо способен адаптироваться под соперников сильнее. Его «Ренн» обычно играл с позиции силы, но против «ПСЖ» всегда действовал аккуратнее. Итог: 3 победы, 1 ничья, 2 поражения. Отличная статистика.

Артем Денисов (телеграм-канал )

Гасперини сломал «Шахтер» (3:0), сыграв без девятки – даже ложной

«Аталанта» опробовала классный тактический ход: отказалась от Ретеги и вышла без центрального нападающего. На поле не было ни обычной, ни ложной девятки. Атакующий трезубец выглядел так: Лукман и Де Кетеларе по краям, Самарджич – между линиями защиты и полузащиты.

После матча Гасперини объяснил, что видит серба лидером новой «Аталанты» и выбрал его, чтобы лишить «Шахтер» ориентиров. Сработало. Инсайды свободно занимали центр, когда придется, а защитники не успевали за ними, потому что слишком увлеченно разгадывали Самарджича.

Лазар вызывал ступор каждый раз, когда принимал мяч в половинчатой позиции. Украинцы скучивались вокруг, оголяя другие пространства. Что еще хуже, он легко разбрасывал их (8 обводок со 100-процентной успешностью – фантастика!). Два гола из трех прошли через ноги Самарджича и удались благодаря игре без ориентиров – защитники теряли бьющих.

Самарджич, кстати, первым со времен Месси (пятилетней давности) совершил 8 обводок и 6 передач под удар за матч.

У Мотты была одна замена – и он гениально ее использовал

Объяснить все произошедшее в игре «Лейпцига» с «Юве» мы вряд ли сможем. Две травмы у итальянцев, удаление вратаря, неназначенный пенальти и отмененный чистый выход 2-в-1. И туринцы все равно выиграли, дважды уступая в счете (3:2). Скорее всего, даже Розе сможет объяснить случившееся только в кабинете психолога.

Но кое-что все-таки подчеркнем. Гениальность Мотты.

Итак, 59-я минута. У «Юве» удаляют вратаря. Впереди почти тайм (с учетом добавленного времени) в меньшинстве. Три замены вынужденно использованы: две – в первые 12 минут из-за травм, третья с выходом запасного кипера. По сути, сам Мотта сделал всего одну замену за матч. Тогда же, сразу после удаления Ди Грегорио.

Тиаго убрал правого защитника Савона, выпустив в центр Дугласа Луиса.

Странный выбор для команды, которая осталась в меньшинстве, да? Направо в защиту ушел Маккенни. В центре Дуглас дополнил тройку с Копмейнерсом и Фаджоли. Слева весь фланг занял Камбьязо. Левого вингера не было. Формально Андреа закрыл все крыло, фактически асимметрию исправлял бразилец: прикрывал зону, когда защитник подключался к атаке, и сдваивал край в позиционной обороне.

Плюс Дуглас – игрок мягкой техники, нестандартных решений и паса. Разменяв Маккенни на него, Мотта компенсировал численное меньшинство качеством контроля. В следующие 25 минут после удаления «Юве» удерживал владение в 56%, дважды забил и только потом уступил мяч сопернику.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

«Астон Вилла» прицельно лупила в зону Упамекано. Добились своего в концовке

Главный секрет победы «Астон Виллы» над «Баварией» (1:0) – надежность. Миксовали средний блок с четверкой защитников и низкий с вспомогательным пятым. По словам Моргана Роджерса, позволяли владеть мячом вокруг схемы, но сразу же встречали, если «Бавария» проникала в полузащиту. За исключением пары моментов с участием Джамала Мусиала, план удалось реализовать.

Еще одной целью хозяев были изоляции Олли Уоткинса и Дайо Упамекано. Выбор фланга для организации редких атак подчеркивает стремление: через ближний для Упамекано край прошло 53% (показатель «Астон Виллы» в АПЛ – 38%). Чтобы лишить Дайо поддержки, Роджерс стягивал на себя Ким Мин Джэ и уводил его в глубину.

До перерыва Уоткинс здорово пользовался приемом и убегал от Упамекано на пространстве. Один из эпизодов завершился фолом и штрафным, с которого «Астон Вилла» даже забила (не засчитали из-за офсайда). Во второй тайме в дуэли побеждал скорее защитник: привык к движению Олли и даже не повелся на смену манеры (теперь Уоткинс опускался, а не рвал за спину).

Беда для Упамекано – у Уоткинса, пожалуй, лучший бэкап в мире. Речь про Джона Дурана, который вышел вместо Олли и снова забил после как джокер (пятый раз в сезоне!). В голе Упамекано немного не повезло: возвращался после стандарта у чужих ворот, слегка не успевал, из-за чего, видимо, смутил Мануэля Нойера, который думал выходить на перехват. За конкретно этот эпизод защитник вряд ли заслуживает критики, но задумка Уная Эмери однозначно помогла «Астон Вилле».

Пеп учит Фодена новой технике ударов

У Фила Фодена получился скомканный старт: лучший игрок прошлого сезона АПЛ пока ни разу не появлялся в новом сезоне АПЛ в основе. Максимум, который давал Пеп, – появления со скамейки. В последних матчах «Сити» категорически не хватало лучшей версии Фила – после потери КДБ наметились проблемы в позиционных атаках.

Матч со «Слованом» (4:0) – разумеется, не показатель, но симптом, что Фил возвращается в форму. Во-первых, впервые за сезон появился на любимой позиции десятки. В новой структуре «Сити» их три. Фил играл центральную:

Во-вторых, вернулись фирменные удары с линии штрафной. Был не только гол, но и еще несколько опасных ударов. Все – из любимой зоны Фила:

Кстати, про сам гол. После матча Гвардиола отмечал, что теперь просит Фодена разнообразить манеру: бить не только с подъема, но и крутить щечкой – чтобы получался своего рода пас на дальнюю штангу, а не просто удар на силу. Возможно, новая манера сделает Фила еще более опасным в этом аспекте. Обязательно последим.

Многострадальный фланг «Зальцбурга» снова подвел Лейндерса

Старт Пепейна Лейндерса с «Зальцбургом» в ЛЧ – пока полная катастрофа. Учитывая уровень соперников, которые будут дальше, шансов на плей-офф почти нет. После поражения в первом туре от «Спарты» (0:3) мы отмечали , что оправданием может быть левый фланг защиты: у команды выбыли все профильные игроки, из-за чего в атаке использовался только правый край.

Во втором матче с «Брестом» (0:4) позицию занял номинально правый защитник Амар Дедич. Несмотря на то, что босниец правша, ему удалось починить фланг. Дедич стал лучшим в команде по общему количеству передач (58), обводкам (5) и вовлеченности в удары (6). Успех для любого фулбека, но особенно для непрофильного.

Две проблемы, которые не позволили трансформироваться этому в результат. Первая – ужасная реализация моментов, которые приходили благодаря активности Дедича. Вторая – катастрофическая игра боснийца, когда дело касалось защиты. Дедич проваливался по-разному: до перерыва не успевал вернуться назад после подключений («Брест» разрывал в контратаках), после перерыва – терял позицию (видимо, сказывалась неродная позиция). По цепочке рушилась схема: Дедича приходилось страховать опорнику – «Брест» наказывал ударами с линии штрафной.

Слава Палагин

Фото: Gettyimages /Jasmin Walter / Stringer, Dean Mouhtaropoulos / Staff; IMAGO/Federico Pestellini, Marcel van Dorst/Keystone Press Agency, IMAGO/Sebastian R.ppold/Matthias/Global Look Press