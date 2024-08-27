Вот куда пойдут алименты Сафонова. 238 млн рублей за 15 лет

4,26 млн в год на одежду ребенка.

Суд подтвердил, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов должен выплатить бывшей жене около 60 млн рублей долга по алиментам, а в дальнейшем – отдавать четверть зарплаты.

На что пойдут алименты Сафонова. Все по пунктам

Ранее Федеральная служба судебных приставов подтверждала сумму долга, при рассмотрении дела в суде появились детали того, как экс-супруга футболиста обосновала расходы на ребенка.

Анастасия Сафонова пояснила: пара планировала, что их ребенок будет учиться в лучших школах и детсадах России, посещать самых высококвалифицированных преподавателей̆ и тренеров, получать лучшее медицинское обслуживание, носить вещи тех же брендов, что и ее отец, и отдыхать в лучших отелях.

И предоставила суду такие расчеты для комфортного проживания в Краснодаре с дочерью Майей, ей исполнилось три года в июне.

С 3 до 7 лет – 68 млн рублей (без учета инфляции)

Питание – 1,2 млн рублей в год

Детский сад – 1,71 млн рублей в год

Вип-абонемент в клинический госпиталь «Лапино» – 1,2 млн рублей в год

Отпуска зимой и летом в сочинском Swissotel Resort Kamelia – 1,38 млн в год

Одежда – 355 тысяч рублей в месяц (4,26 млн в год)

Планируется, что дочь будет активно посещать спортивные секции, кружки и дополнительные занятия.

Художественная гимнастика – три раза в неделю (11 000 руб в месяц)

«Спорт микс» – два раза в неделю (18 000 рублей в месяц)

Шахматный клуб – два раза в неделю (18 240 рублей в месяц)

Арт-студия – ежедневно (25 000 рублей в месяц)

Музыкальная школа – три раза в неделю (33 600 рублей в месяц)

Школа эстрадного искусства – два раза в неделю (39 000 рублей в месяц)

Английский с носителями языка – пять раз в неделю (79 000 рублей в месяц)

Китайский язык – два раза в неделю (42 750 рублей в месяц).

Музыкальный театр – два раза в неделю (15 000 руб в месяц)

Теннис – два раза в неделю (48 000 рублей в месяц)

Танцы – два раза в неделю (6200 рублей в месяц)

Конный спорт – один раз в неделю (14 000 рублей в месяц)

Плавание – три раза в неделю (24 600 рублей в месяц)

С 7 до 16 лет – 170 млн рублей (без учета инфляции)

Частная школа «Президент» – 1,8 млн рублей в год

Те же занятия.

Образование в лучших учебных заведениях Англии, Швейцарии и Китая – 48 млн рублей за два года

Итого – 238 млн рублей за 15 лет

«Очень рада, что Московский городской суд оставил в силе законное обоснованное решение Никулинского районного суда г. Москвы. Спасибо московским судьям за их честность, независимость и профессионализм! Надеюсь, матери с детьми на моем примере приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства », – сказала Анастасия Сафонова для Sport24 по итогам процесса.

Конфликт Сафоновых – в суммах и требованиях. Кто чего хотел?

Возможно, это и сейчас не конец, сторона Матвея Сафонова намерена подавать апелляцию. Вот как ситуация развивалась в течение лета, ее активная фаза наступила, когда трансфер вратаря готовил «ПСЖ».

● В мае Сафонов подал заявление на бывшую жену о краже 800 тысяч рублей . Анастасия утверждала, что в 2021-м Матвей сам перевел ей деньги на ремонт квартиры, подаренной дочери сразу после ее рождения (пара разошлась вскоре после этого). «Матвей Евгеньевич пытается забрать у Анастасии Александровны и автомобиль, который был ей подарен им по случаю рождения дочери», – говорил представитель девушки.

● В начале июля приставы списали со счетов Сафонова 250 тысяч рублей . Их перевели на счет бывшей жены. Baza утверждала тогда, что на российские счета Сафонова наложено «требование о взыскании», и все поступающие средства будут автоматически идти экс-супруге в счет долга по алиментам. Тогда же сообщали, что Матвей подал иск с требованием разрешить забирать дочь на три недели во время отпуска. Анастасия говорила, что не против общения ребенка с отцом, возражала только против того, чтобы Сафонов вывозил дочь во Францию.

● Сторона бывшей жены заявляла о желании добиться банкротства Сафонова в России . «Мы будем этого добиваться, а судебный процесс будет продолжен уже на территории Франции», – говорил юрист, представляющий интересы Анастасии.

● Сафонов запрашивал пересчет суммы алиментов в начале июля – до 300 тысяч рублей в месяц . По информации Baza, футболист просил суд снизить с 25% зарплаты до этой фиксированной суммы, мотивировал это «нестабильным заработком» и риском расторжения контракта «в любой момент». Тогда звучало, что Сафонов зарабатывал в «Краснодаре» 12 млн рублей в месяц, Анастасия требовала на содержание намного больше 300 тысяч и рассказывала об отказе от переезда в Швейцарию из-за Матвея. На том же заседании читали стихотворение Сафонова, написанное для Анастасии, начинающееся со слов: «Я тебе ночь, а ты мне дочь».

Кроме того, Матвей подавал иск с обвинением в краже из его квартиры контракта с «Краснодаром», детали из которого (о зарплате) потом публиковали медиа.

● Матвей платил по 500 тысяч рублей алиментов, но снизил сумму до 250 тысяч – из материалов дела стало известно Baza в середине июля. Выяснилось , что Сафонов по устной договоренности переводил бывшей жене по полмиллиона рублей на ребенка, но так как Анастасия отказалась объяснять траты, стал отправлять в два раза меньше. Еще 50 тысяч он переводил на личные нужды экс-супруги.

Еще Матвей предлагал оформить на дочь коммерческую недвижимость, чтобы извлекать из этого прибыль, но получил отказ. В августе Анастасия говорила, что предлагала вариант с соглашением, где 70% денег пошли бы на счет на имя ребенка, которым пользоваться можно только с разрешением органов опеки, а 30% суммы – на ежедневные нужды ребенка.

В конце июля Сафонова обвинила «мужское лобби» в том, что Матвей расторг брак без соглашения об алиментах, тогда она написала в Генпрокуратуру и администрацию президента, а также попросила о приеме у Владимира Путина. Ее представитель это подтвердила и уточнила, что запрос логичен по ходу объявленного в России года семьи.

Что ждет Сафонова, Головина и Кузяева в новом сезоне?

Фото: motya_39 ; nastysha_za_