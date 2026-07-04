У Месси 7 голевых действий на ЧМ-2026 – он обогнал Дембеле и на одно отстает от Мбаппе. У Винисиуса, Холанда, Ойарсабаля, Кейна, Олисе – по 5

Месси идет вторым по голевым действиям на ЧМ-2026.

Лионель Месси вышел на чистое второе место по голевым действиям на чемпионате мира 2026 года.

Нападающий сборной Аргентины поразил ворота Кабо-Верде в 1/16 финала. Теперь на его счету 7 голов. Результативных передач нет.

Больше очков по системе «гол плюс пас» набрал только француз Килиан Мбаппе – 8 (6+2). У Усмана Дембеле – 6 (4+2), он на третьем месте.

По 5 результативных действий совершил целый ряд футболистов, в том числе Харри Кейн , Майкл Олисе, Эрлинг Холанд, Микель Ойарсабаль и Винисиус Жуниор.