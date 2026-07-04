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  4. У Месси 7 голевых действий на ЧМ-2026 – он обогнал Дембеле и на одно отстает от Мбаппе. У Винисиуса, Холанда, Ойарсабаля, Кейна, Олисе – по 5

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У Месси 7 голевых действий на ЧМ-2026 – он обогнал Дембеле и на одно отстает от Мбаппе. У Винисиуса, Холанда, Ойарсабаля, Кейна, Олисе – по 5
Месси идет вторым по голевым действиям на ЧМ-2026.

Лионель Месси вышел на чистое второе место по голевым действиям на чемпионате мира 2026 года.

Нападающий сборной Аргентины поразил ворота Кабо-Верде в 1/16 финала. Теперь на его счету 7 голов. Результативных передач нет.

Больше очков по системе «гол плюс пас» набрал только француз Килиан Мбаппе – 8 (6+2). У Усмана Дембеле – 6 (4+2), он на третьем месте.

По 5 результативных действий совершил целый ряд футболистов, в том числе Харри Кейн, Майкл Олисе, Эрлинг Холанд, Микель Ойарсабаль и Винисиус Жуниор.

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала11427 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Аргентины по футболу
logoХарри Кейн
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoМайкл Олисе
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
logoИнтер Майами
logoУсман Дембеле
logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoМикель Ойарсабаль

Комментарии

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удивительно, что пока ни одной голевой передачи
очень не хватает аргентинцам Альвареса образца 2022 года, конечно
связка с Месси шикарная у них была
ОтветБорис_1117003684
удивительно, что пока ни одной голевой передачи очень не хватает аргентинцам Альвареса образца 2022 года, конечно связка с Месси шикарная у них была
А кому там голевые отдавать:) 1 гол Ло Чельсо со штрафного, 2 гол Мартинеса с пенальти, остальные все забил Месси:))
Как такое возможно в 39? Криш всего на два года старше Месси, но разница во всём колоссальная! Если учесть, что в физике Криш не уступает сильно Месси (если вообще уступает), то становится не понятно как он (Месси) это делает. Возможно он не из этого мира)
ОтветДмитрий
Как такое возможно в 39? Криш всего на два года старше Месси, но разница во всём колоссальная! Если учесть, что в физике Криш не уступает сильно Месси (если вообще уступает), то становится не понятно как он (Месси) это делает. Возможно он не из этого мира)
Комментарий скрыт
ОтветTT2
Комментарий скрыт
Что-то я вчера дриблингов Модрича не увидел
Вот сейчас Месси отдал пас метров на 60 на Молину, выводя его 1 на 1 с Возиньей, тот не обработал. Если бы такой пас Молина сделал на Месси, то было бы 2:0
По идее 8 , но почему-то гол Ромеро записали на защитника Кабо-Верде
Почему подача с углового когда забывали гол не ассист..
ОтветКолхозчи Пахтакор 76
Почему подача с углового когда забывали гол не ассист..
Потому, что переписали на автогол. И это неправильно.
какая-то толпа читеров на этом чм
ОтветMaxim Koskin
какая-то толпа читеров на этом чм
Не толпа читеров
А толпа ненужных команд , позволяющих набить такую статистику
ОтветWIZAAAARD
Не толпа читеров А толпа ненужных команд , позволяющих набить такую статистику
Предидущие чемпионаты всегда в лидерах шел как правило ноунейм) который раз в жизни профартился , сейчас как в компьютерной игре, не припомню чтобы было именно так по лидерам оонки бомбардиров
У него сегодня и пас голевой
Месси бы отдавал голевые на этом ЧМ, но придется видимо самому себе только
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