У Месси 7 голевых действий на ЧМ-2026 – он обогнал Дембеле и на одно отстает от Мбаппе. У Винисиуса, Холанда, Ойарсабаля, Кейна, Олисе – по 5
Месси идет вторым по голевым действиям на ЧМ-2026.
Лионель Месси вышел на чистое второе место по голевым действиям на чемпионате мира 2026 года.
Нападающий сборной Аргентины поразил ворота Кабо-Верде в 1/16 финала. Теперь на его счету 7 голов. Результативных передач нет.
Больше очков по системе «гол плюс пас» набрал только француз Килиан Мбаппе – 8 (6+2). У Усмана Дембеле – 6 (4+2), он на третьем месте.
По 5 результативных действий совершил целый ряд футболистов, в том числе Харри Кейн, Майкл Олисе, Эрлинг Холанд, Микель Ойарсабаль и Винисиус Жуниор.
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала11427 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Бразилия
Португалия
США
Норвегия
Марокко
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
очень не хватает аргентинцам Альвареса образца 2022 года, конечно
связка с Месси шикарная у них была
А толпа ненужных команд , позволяющих набить такую статистику