  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Месси забил в 8 матчах ЧМ подряд. Больше 6 игр не было ни у кого

0
Месси забил в 8 матчах ЧМ подряд. Больше 6 игр не было ни у кого

Лионель Месси продлил голевую серию на чемпионатах мира.

Форвард сборной Аргентины открыл счет в игре с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026. На групповом этапе он забил Иордании (3:1), Австрии (2:0) и Алжиру (3:0), а ранее на ЧМ-2022 – Франции (3:3, 4:2 пен.), Хорватии (3:0), Нидерландам (1:1, 5:3 пен.) и Австралии (2:1).

8 матчей с голами – рекордная серия в истории чемпионатов мира. По шесть раз удалось отличиться французу Жюсту Фонтену в 1958 году и бразильцу Жаирзиньо в 1970 году.

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала11648 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛионель Месси
рекорды
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoИнтер Майами
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoМЛС

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ОтветДмитрий
Просто G.O.A.T.
Комментарий скрыт
ОтветДмитрий
Просто G.O.A.T.
Комментарий удален модератором
И это Лео умудряется делать в 39 лет )
Что тут скажешь, это же сам Король футбола Лео Месси 🥇🏆👑🇦🇷
Ах наглец опять подкупил всех и вся🤔
это всё не считается, вы же понимаете
потому что в Катаре Лео поставили 47 левых пенок, а здесь у него самая лёгкая сетка в истории человечества
пришлось даже Роналду подкупать, чтоб он не забил Колумбии и не вышел в эту часть сетки
всё ради липовых рекордов Месси((
Как же прикол ко корежит Ронифилов)))
А если бы забил тот пенальти с поляками, было бы на 3 больше.
Не болею за Аргентину и в частности за Месси. Но и не утверждать что он врубил, как говорится ’режим Бога’ тоже язык не поворачивается. Игра космос, техника в наивышем уровне, голы как из рога изобилия, что ещё нужно . ЛЕГЕНДА ОН И ЕСТЬ.
Играя плеймейкера)
ОтветArtur Khachatryan
Играя плеймейкера)
Либеро же, буквально от своих ворот разыгрывает.
ОтветАндрей Иванов
Либеро же, буквально от своих ворот разыгрывает.
Сарказм уместный, но и доля правды здесь есть: реально же абсолютно свободная роль, я давно такого не видел в большом футболе. Тупо чел где хочет оказывается)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси забил 7-й гол на ЧМ-2026 – Кабо-Верде после заброса Лисандро из центрального круга. Лео обгоняет Мбаппе на 1 гол, Кейна и Холанда – на 2
сегодня, 01:39
Месси забил 20-й гол на чемпионатах мира и обновил рекорд. У Мбаппе 18
сегодня, 01:37
Месси первым в истории провел 30 матчей на ЧМ. У Роналду – 26
сегодня, 01:21
Рекомендуем
Главные новости
Зырянов – журналисту на вопрос о возвращении Дзюбы в «Зенит»: «Даже твои коллеги смеются!»
11 минут назад
Суперкомпьютер Opta повысил шансы сборной Франции на победу на ЧМ-2026 до 28,9%
24 минуты назад
Не только Браим и Хакими зажигали в Европе: кого еще вспомните из Марокко?
26 минут назадТесты и игры
Товарищеские матчи. «Динамо» играет с «Пари НН», ЦСКА – с тульским «Арсеналом», «Спартак» против «Крыльев»
36 минут назадLive
Боссы DFB полетят на переговоры с Клоппом в США. Они рассчитывают на уступки Red Bull по компенсации
сегодня, 15:55
Аршавин о паузах на водопой на ЧМ: «Бесит. Это ломает игру и ее суть. Когда я играл, не было пауз – и как-то все выжили»
сегодня, 15:40
Алексей Попов: «В России не нужны девушки-арбитры. Я против, они не успевают за моментами. Это физически невозможно»
сегодня, 15:20
Мостовой о Нагельсманне: «Исключительный шарлатан. Не дай бог увидеть его в РПЛ»
сегодня, 15:20
ЧМ-2026. 1/8 финала стартует! Канада сыграет с Марокко, Франция против Парагвая
сегодня, 14:11
Тренер Египта вышел на поле с флагом Палестины после победы над Австралией в 1/16 финала ЧМ-2026
сегодня, 15:01Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Месси после Кабо-Верде: «Мы знали, что будет тяжело, но сумели выстоять и пройти дальше»
42 минуты назад
Канада – Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 15:10
Карпукас о будущем: «Все в процессе, продолжение карьеры в «Локо» возможно. Пока не договорились, есть желание сделать это»
сегодня, 14:58
Андрей Аршавин: «Я был противником расширения ЧМ, считал, что будет слишком низкий уровень футбола. Но организаторы могут быть довольны. Я тоже доволен»
сегодня, 14:45
Эрлинг Холанд: «Я люблю Бразилию, прекрасная страна. Нравится, как там играют в футбол»
сегодня, 14:15
Каманцев о продлении контракта Мажича: «Положительно отношусь. Количество ошибок – не единственный критерий оценки работы департамента»
сегодня, 13:34
Аленичев считает, что Батраков и Глушенков могут повторить путь Сафонова: «Хотелось бы, чтобы таких игроков было больше. Кисляк немного сдал»
сегодня, 13:17
Каманцев о деле «Торпедо»: «13 судей исключены из списков из-за предъявленных обвинений. Исходим из того, что это количество судей под подозрением»
сегодня, 12:45
В профсоюзе FIFPro заявили, что не просили паузы на водопой на всех матчах ЧМ
сегодня, 11:59
Маттеус о тренере Германии: «Клопп – лучший кандидат для будущих успехов. Но в том, что сборная опять с треском вылетела с ЧМ, виноват не только Нагельсманн, но и DFB»
сегодня, 11:11