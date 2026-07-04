Месси забил в 8 матчах ЧМ подряд. Больше 6 игр не было ни у кого

Лионель Месси продлил голевую серию на чемпионатах мира.

Форвард сборной Аргентины открыл счет в игре с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026 . На групповом этапе он забил Иордании (3:1), Австрии (2:0) и Алжиру (3:0), а ранее на ЧМ-2022 – Франции (3:3, 4:2 пен.), Хорватии (3:0), Нидерландам (1:1, 5:3 пен.) и Австралии (2:1).

8 матчей с голами – рекордная серия в истории чемпионатов мира. По шесть раз удалось отличиться французу Жюсту Фонтену в 1958 году и бразильцу Жаирзиньо в 1970 году.