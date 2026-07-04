Месси забил 918-й гол в карьере – Кабо-Верде на ЧМ. У Роналду 976 мячей

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил в игре с Кабо-Верде (1:0, перерыв) в 1/16 финала ЧМ-2026 .

На 29-й минуте нападающий нанес точный удар с передачи Лисандро Мартинеса, сделавшего заброс из центрального круга.

Этот гол стал для 39-летнего игрока 918-м за карьеру – в 1160 матчах во всех турнирах.

У 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду 976 голов в 1328 играх.