Месси забил 918-й гол в карьере – Кабо-Верде на ЧМ. У Роналду 976 мячей
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил в игре с Кабо-Верде (1:0, перерыв) в 1/16 финала ЧМ-2026.
На 29-й минуте нападающий нанес точный удар с передачи Лисандро Мартинеса, сделавшего заброс из центрального круга.
Этот гол стал для 39-летнего игрока 918-м за карьеру – в 1160 матчах во всех турнирах.
У 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду 976 голов в 1328 играх.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Бразилия
Португалия
США
Норвегия
Марокко
Кто-то другой
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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роналду 792
Голы всего:
Роналду 976
Месси 918
Голы без пенальти:
Месси 918-114 = 804
Роналду 976-184 = 792
Голы с игры, без стандартов: пенальти и штрафных ударов:
Месси 918-114-72 = 732
Роналду 976-184-65= 727