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Месси забил 918-й гол в карьере – Кабо-Верде на ЧМ. У Роналду 976 мячей

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил в игре с Кабо-Верде (1:0, перерыв) в 1/16 финала ЧМ-2026.

На 29-й минуте нападающий нанес точный удар с передачи Лисандро Мартинеса, сделавшего заброс из центрального круга.

Этот гол стал для 39-летнего игрока 918-м за карьеру – в 1160 матчах во всех турнирах.

У 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду 976 голов в 1328 играх.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Обоим честь и хвала
ОтветДмитрий Заболотный_1116980763
Великий рекордсмен
Определение применимо к обоим
Чисто новость для трафика. Поняли
Месси опять увеличил отрыв от криштика по голам с игры:))
Ответrigobersong
Месси опять увеличил отрыв от криштика по голам с игры:))
Там отрыв уже больше 10 голов вроде?
ОтветAlex.K71
Там отрыв уже больше 10 голов вроде?
Месси 804

роналду 792
Перед чемпионатом все ждали великую и упорную битву великого 39летнего Месси с 40-летним ветераном с португальского острова. Но ожидание что это будет Роналду. В реальности это оказался Возинья)
Статистика:
Голы всего:
Роналду 976
Месси 918

Голы без пенальти:
Месси 918-114 = 804
Роналду 976-184 = 792

Голы с игры, без стандартов: пенальти и штрафных ударов:
Месси 918-114-72 = 732
Роналду 976-184-65= 727
Какой же шикарный пас отдал Лисандро, после этого понятно почему на этом ЧМ именно он не ротируется, его уровень передач на ровне с Упамекано, и поэтому из пары защей именно Кути иногда заменяет El General 🫡
Запредельная стата у обоих. Лучше, чем у лучшего снайпера в истории хоккея. У Рона абсолютно, а у Месси пока по голам за игру.
Напомнил лучшие голы Бергкампа
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