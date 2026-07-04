Месси забил 20-й гол на чемпионатах мира и обновил рекорд. У Мбаппе 18

Лионель Месси первым в истории чемпионатов мира дошел до отметки в 20 голов.

Нападающий сборной Аргентины открыл счет на 29-й минуте игры с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026 . Ассистировал 39-летнему капитану защитник Лисандро Мартинес.

Месси возглавляет список лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Вторым идет Килиан Мбаппе – у него 18 голов. При этом аргентинец проводит 30-ю игру, а у француза 18 матчей.

Аргентина – Кабо-Верде. 1:0 – Месси открыл счет. Онлайн-трансляция