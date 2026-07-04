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  4. Месси забил 20-й гол на чемпионатах мира и обновил рекорд. У Мбаппе 18

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Месси забил 20-й гол на чемпионатах мира и обновил рекорд. У Мбаппе 18

Лионель Месси первым в истории чемпионатов мира дошел до отметки в 20 голов.

Нападающий сборной Аргентины открыл счет на 29-й минуте игры с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026. Ассистировал 39-летнему капитану защитник Лисандро Мартинес.

Месси возглавляет список лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Вторым идет Килиан Мбаппе – у него 18 голов. При этом аргентинец проводит 30-ю игру, а у француза 18 матчей.

Аргентина – Кабо-Верде. 1:0 – Месси открыл счет. Онлайн-трансляция

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Норвегиясборная Норвегии
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Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛионель Месси
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoМЛС
logoИнтер Майами

Комментарии

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Как же он принял!
ОтветLionel Andres Messi 10
Как же он принял!
Вот это и называется - гениальность! Как говорится: одной левой!
ОтветLionel Andres Messi 10
Как же он принял!
Своей волшебной левой в два движения, ничего лишнего и вынимай Бабуля)
А всего лишь четыре года назад у него было только 6 голов на ЧМ, и это при том, что он уже был достаточно возрастной состоявшейся звездой близко к закату карьеры.
И потом просто охрененный рывок
ОтветEwgen
А всего лишь четыре года назад у него было только 6 голов на ЧМ, и это при том, что он уже был достаточно возрастной состоявшейся звездой близко к закату карьеры. И потом просто охрененный рывок
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ОтветBefire
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🤡
Мастерство Месси это космос. Ускорение, приём, обработка, завершение. Это футбол. А у Роналду в таких эпизодах обычно потеря мяча и разведённые руки.
ОтветBlaumerc
Мастерство Месси это космос. Ускорение, приём, обработка, завершение. Это футбол. А у Роналду в таких эпизодах обычно потеря мяча и разведённые руки.
Он примерно такой же гол вчера забил. Миллиметры решили. Что за бред
ОтветBlaumerc
Мастерство Месси это космос. Ускорение, приём, обработка, завершение. Это футбол. А у Роналду в таких эпизодах обычно потеря мяча и разведённые руки.
Какие же у вас комплексы по поводу Роналду, просто шок))) ни одной новости о Месси без его упоминания
Кто бы мог подумать, что он первым распечатает двадцатку. Я был уверен, что это сделает Килиан
ОтветГлеб Куприн
Кто бы мог подумать, что он первым распечатает двадцатку. Я был уверен, что это сделает Килиан
Такими темпами скоро юбилейные 25 положит.
ОтветГлеб Куприн
Кто бы мог подумать, что он первым распечатает двадцатку. Я был уверен, что это сделает Килиан
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До рекорда Фонтена 6 голов.
ОтветПохеролог
До рекорда Фонтена 6 голов.
Блин,ну даже для Месси это ту мач) Невозможно в каждом матче забивать) Но 1-2 ещё точно забьет,так как играть с Египтом)
ОтветArnold Reality
Блин,ну даже для Месси это ту мач) Невозможно в каждом матче забивать) Но 1-2 ещё точно забьет,так как играть с Египтом)
Ну еще 4 матча есть и второй тайм с Кабо верде, так что все возможно)
Удивительная игровая форма Лионеля. Играет на уровне Мбаппе, Холланда, Кейна...
ОтветОлег Горбацевич
Удивительная игровая форма Лионеля. Играет на уровне Мбаппе, Холланда, Кейна...
Даже чутка получше
Обработку мяча от Месси нужно заносить в учебники футбола: мяч магнитится легко, без каких-либо лишних касаний, просто сразу обработка и всё )
ОтветКирилл
Обработку мяча от Месси нужно заносить в учебники футбола: мяч магнитится легко, без каких-либо лишних касаний, просто сразу обработка и всё )
Копия Бергампа, считай.
Боже какая обработка от Месси. В одной этой обработке видно насколько он талантлив!
Он первый покорил эту отметку.. Какая нафиг тыща в СА.. 🤣
Первый игрок забивший 17, 18, 19, 20 гол на ЧМ.
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