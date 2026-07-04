Месси забил 20-й гол на чемпионатах мира и обновил рекорд. У Мбаппе 18
Лионель Месси первым в истории чемпионатов мира дошел до отметки в 20 голов.
Нападающий сборной Аргентины открыл счет на 29-й минуте игры с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026. Ассистировал 39-летнему капитану защитник Лисандро Мартинес.
Месси возглавляет список лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Вторым идет Килиан Мбаппе – у него 18 голов. При этом аргентинец проводит 30-ю игру, а у француза 18 матчей.
Аргентина – Кабо-Верде. 1:0 – Месси открыл счет. Онлайн-трансляция
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала11940 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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