На ЧМ-2026 проходят заключительные матчи 1/16 финала.

Заключительные матчи первого раунда плей-офф проходят на ЧМ-2026.

В 1/16 финала Австралия проиграла Египту (1:1, 2:4 по пенальти), Аргентина победила Кабо-Верде (3:2), Колумбия будет противостоять Гане .

ЧМ-2026

1/16 финала

Чемпионат мира. 1/16 финала 3 июля 18:00, AT&T Стэдиум Австралия Завершен 1 - 1 0.6 xG 1.13 Счет в серии пенальти 2 - 4 Египет Счет в серии пенальти 2 : 4 Матч окончен Абдельмагид

Херрингтон

Салах

Мабил

Рабиа

Ирвайн

Сабер

Суттар

Пен Перерыв 120’ +1’ Аттиа Сабер 120’ Эль-Ханафи Бич Райан 119’ 105’ Мармуш Карим 2 доп тайм Перерыв 105’ Хассан О`Нил Окон-Энгстлер 90’ Меткалф Мабил 90’ 1 доп тайм Перерыв 80’ Хафез Трезеге Иранкунда Туре 74’ Вольпато Хрустич 74’ 67’ Фатхи Абдельмагид 67’ Зико Хассан Хани

55’ Бос Трюин 46’ 2 тайм Перерыв 13’ Ашур

Австралия Бич, Херрингтон, Суттар, Чиркати, Меткалф, Вольпато, Бехич, О`Нил, Ирвайн, Бос, Иранкунда Запасные: Берджесс, Девлин, Вилупиллай, Енги, О`Нил, Дегенек, Бич, Иранкунда, Джерия, Вольпато, Бос, Иззо, Меткалф 1 тайм Египет: Шубейр, Хафез, Рабиа, Эль-Ханафи, Хани, Мармуш, Аттиа, Фатхи, Ашур, Зико, Салах Запасные: Алаа, Аттиа, Эмад, Зизо, Хафез, Мармуш, Эль-Шенави, Алаа, Адель, Фатхи, Зико, Солиман

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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