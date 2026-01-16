На ЧМ-2026 проходят заключительные матчи 1/16 финала.
Заключительные матчи первого раунда плей-офф проходят на ЧМ-2026.
В 1/16 финала Австралия проиграла Египту (1:1, 2:4 по пенальти), Аргентина победила Кабо-Верде (3:2), Колумбия будет противостоять Гане.
ЧМ-2026
1/16 финала
Завершен Счет в серии пенальти 2 - 4
Матч окончен
Счет в серии пенальти2 : 4
Австралия
Бич, Херрингтон, Суттар, Чиркати, Меткалф, Вольпато, Бехич, О`Нил, Ирвайн, Бос, Иранкунда
Запасные: Берджесс, Девлин, Вилупиллай, Енги, О`Нил, Дегенек, Бич, Иранкунда, Джерия, Вольпато, Бос, Иззо, Меткалф
Египет:
Шубейр, Хафез, Рабиа, Эль-Ханафи, Хани, Мармуш, Аттиа, Фатхи, Ашур, Зико, Салах
Запасные: Алаа, Аттиа, Эмад, Зизо, Хафез, Мармуш, Эль-Шенави, Алаа, Адель, Фатхи, Зико, Солиман
Аргентина
Мартинес, Медина, Мартинес, Ромеро, Молина, Альмада, Фернандес, Мак Аллистер, Де Поль, Мартинес, Месси
Запасные: Медина, Альмада, Сенеси, Отаменди, Лопес, Де Поль, Барко, Муссо, Ло Чельсо, Симеоне, Пас, Молина, Мартинес, Рульи, Паласиос
Кабо-Верде:
Возинья, Кабрал, Диней, Лопеш, Морейра, Ленини, Жоване Кабрал, Дуарте, Дуарте, Мендеш, Да Кошта
Запасные: Ленини, Дуарте, Мендеш, Пиреш, Арканжу, Марсиу Роза, Душ Сантуш, Жоване Кабрал, Да Кошта, Стопира, Пина, Фернандеш, Родригеш, Дуарте, Кошта
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Симулятор всей сетки плей-офф ЧМ-2026 от Спортса’‘. Можно прикинуть пары и путь до финала
В 22 титул им шейхи подарили,теперь америкосы😅😅😅
Ну да,толи конго и узбекистан,прям грозы мирового футбола🤣
Матч ТВ с ещё двумя матчами этой ночью: а чё в смысле?!
Аргентина Кабо Верде битва стариков Месси и Возиньи и надеюсь одной сенсации в виде 0:0 с Испанией хватит и тут будет 3:0
Колумбия Гана 2:0 Колумбия скрытая угроза для всех, Марокко открытая)