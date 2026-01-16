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  4. ЧМ-2026. 1/16 финала. Аргентина против Кабо-Верде, Колумбия встретится с Ганой, Австралия уступила Египту

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ЧМ-2026. 1/16 финала. Аргентина одолела Кабо-Верде, Колумбия встретится с Ганой, Австралия уступила Египту
На ЧМ-2026 проходят заключительные матчи 1/16 финала.

Заключительные матчи первого раунда плей-офф проходят на ЧМ-2026.

В 1/16 финала Австралия проиграла Египту (1:1, 2:4 по пенальти), Аргентина победила Кабо-Верде (3:2), Колумбия будет противостоять Гане

ЧМ-2026

1/16 финала

Чемпионат мира. 1/16 финала
3 июля 18:00, AT&T Стэдиум
Логотип домашней команды
Австралия
Завершен
1 - 1
0.6xG1.13
Счет в серии пенальти 2 - 4
Логотип гостевой команды
Египет
Матч окончен
Счет в серии пенальти2 : 4
Абдельмагид
Херрингтон
Салах
Мабил
Рабиа
Ирвайн
Сабер
Суттар
Пен
Перерыв
120’
+1’
Аттиа   Сабер
120’
Эль-Ханафи
Бич   Райан
119’
105’
Мармуш   Карим
2 доптайм
Перерыв
105’
Хассан
О`Нил   Окон-Энгстлер
90’
Меткалф   Мабил
90’
1 доптайм
Перерыв
80’
Хафез   Трезеге
Иранкунда   Туре
74’
Вольпато   Хрустич
74’
67’
Фатхи   Абдельмагид
67’
Зико   Хассан
  Хани
55’
Бос   Трюин
46’
2тайм
Перерыв
13’
  Ашур
Австралия
Бич, Херрингтон, Суттар, Чиркати, Меткалф, Вольпато, Бехич, О`Нил, Ирвайн, Бос, Иранкунда
Запасные: Берджесс, Девлин, Вилупиллай, Енги, О`Нил, Дегенек, Бич, Иранкунда, Джерия, Вольпато, Бос, Иззо, Меткалф
1тайм
Египет:
Шубейр, Хафез, Рабиа, Эль-Ханафи, Хани, Мармуш, Аттиа, Фатхи, Ашур, Зико, Салах
Запасные: Алаа, Аттиа, Эмад, Зизо, Хафез, Мармуш, Эль-Шенави, Алаа, Адель, Фатхи, Зико, Солиман
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Чемпионат мира. 1/16 финала
3 июля 22:00, Хард Рок Стэдиум
Логотип домашней команды
Аргентина
Завершен
3 - 2
2.18xG0.55
Логотип гостевой команды
Кабо-Верде
Матч окончен
Монтьель
115’
  Диней
111’
2 доптайм
Перерыв
Молина   Монтьель
104’
103’
  Кабрал
100’
Ленини   Беншимол
100’
Дуарте   Семеду
  Мартинес
92’
1 доптайм
Перерыв
Медина   Тальяфико
86’
Де Поль   Паредес
84’
80’
Жоване Кабрал   Варела
80’
Мендеш   Семеду
68’
Ленини
67’
Да Кошта   Ливраменту
67’
Дуарте   Жамиру
Альмада   Н. Гонсалес
64’
Мартинес   Альварес
63’
59’
  Дуарте
2тайм
Перерыв
  Месси
29’
Аргентина
Мартинес, Медина, Мартинес, Ромеро, Молина, Альмада, Фернандес, Мак Аллистер, Де Поль, Мартинес, Месси
Запасные: Медина, Альмада, Сенеси, Отаменди, Лопес, Де Поль, Барко, Муссо, Ло Чельсо, Симеоне, Пас, Молина, Мартинес, Рульи, Паласиос
1тайм
Кабо-Верде:
Возинья, Кабрал, Диней, Лопеш, Морейра, Ленини, Жоване Кабрал, Дуарте, Дуарте, Мендеш, Да Кошта
Запасные: Ленини, Дуарте, Мендеш, Пиреш, Арканжу, Марсиу Роза, Душ Сантуш, Жоване Кабрал, Да Кошта, Стопира, Пина, Фернандеш, Родригеш, Дуарте, Кошта
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Симулятор всей сетки плей-офф ЧМ-2026 от Спортса’‘. Можно прикинуть пары и путь до финала

Это самый драматичный ЧМ в истории?7007 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
результаты
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Комментарии

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Актуальные
Не знаю результаты, но лучшими игроками матчей признают Месси, Салаха и Хамеса)
ОтветGuillermo
Не знаю результаты, но лучшими игроками матчей признают Месси, Салаха и Хамеса)
и Роналду
ОтветGuillermo
Не знаю результаты, но лучшими игроками матчей признают Месси, Салаха и Хамеса)
Диаса
Признайтесь, вы тоже все эти дни жили в предвкушении настоящего пиршества футбола, битвы двух полярных миров и противостояния суперзвёзд футбола - ничего не может быть лучше матча Австралия-Египет
Ответtrav
Признайтесь, вы тоже все эти дни жили в предвкушении настоящего пиршества футбола, битвы двух полярных миров и противостояния суперзвёзд футбола - ничего не может быть лучше матча Австралия-Египет
Ахахахаа. Хорош!!
у аргентина что группа, что сетка в плэй офф уровня соперников в товарняках сборной России последних лет😂😂
Ответhustla story
у аргентина что группа, что сетка в плэй офф уровня соперников в товарняках сборной России последних лет😂😂
Бедная Аргентина
В 22 титул им шейхи подарили,теперь америкосы😅😅😅
Ну да,толи конго и узбекистан,прям грозы мирового футбола🤣
Ответhustla story
у аргентина что группа, что сетка в плэй офф уровня соперников в товарняках сборной России последних лет😂😂
У них в следующей стадии Швейцари, а в 1/4 вероятнее всего Колумбия, а в полуфинале вероятно Англия/Бразилия. Чем это у Франции, например, сложнее сетка?
Трушечкин: а мы пойдем спать

Матч ТВ с ещё двумя матчами этой ночью: а чё в смысле?!
ОтветКамбоджа Иванов
Трушечкин: а мы пойдем спать Матч ТВ с ещё двумя матчами этой ночью: а чё в смысле?!
А у матч тв только один матч, и тот утром)
Что за гений 18 летнего шкета решающий пенальти постпвил бить?
ОтветАльберт Саусь
Что за гений 18 летнего шкета решающий пенальти постпвил бить?
Семак)
Австралия Египет наверно мало голов будет и пенальти
Аргентина Кабо Верде битва стариков Месси и Возиньи и надеюсь одной сенсации в виде 0:0 с Испанией хватит и тут будет 3:0
Колумбия Гана 2:0 Колумбия скрытая угроза для всех, Марокко открытая)
Ответzamzam
Австралия Египет наверно мало голов будет и пенальти Аргентина Кабо Верде битва стариков Месси и Возиньи и надеюсь одной сенсации в виде 0:0 с Испанией хватит и тут будет 3:0 Колумбия Гана 2:0 Колумбия скрытая угроза для всех, Марокко открытая)
Гана - скрытая угроза для Колумбии. Как-то очень недооценивают эту команду.
ОтветNikoVinkovic
Гана - скрытая угроза для Колумбии. Как-то очень недооценивают эту команду.
Гана точно может сушить матчи, но в атаку прям плохо играют. А Колумбия и сушит и бежит в атаку
Кроме школьника там ни у кого яиц больше не было вызваться?
Египет за 5 минут до экзамена, готовится к экзамену
ОтветМахамбет Шонов
Египет за 5 минут до экзамена, готовится к экзамену
- Шара,приди!
ОтветМахамбет Шонов
Египет за 5 минут до экзамена, готовится к экзамену
Это оч смешно)😅
Стоит признать это было гениально, особенно прием мяча
ОтветZidane 21
Стоит признать это было гениально, особенно прием мяча
Pas toje, nado priznat
Кабо верде играют более по португальски и зрелищнее, чем сама Португалия
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