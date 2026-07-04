Месси забил 7-й гол на ЧМ-2026 – Кабо-Верде после заброса Лисандро из центрального круга. Лео обгоняет Мбаппе на 1 гол, Кейна и Холанда – на 2

Месси забил 7-й гол на ЧМ.

Лионель Месси забил 7-й гол на ЧМ-2026 .

Форвард сборной Аргентины открыл счет в матче 1/16 финала против Кабо-Верде (1:0, первый тайм).

39-летний игрок забил на 29-й минуте с передачи Лисандро Мартинеса , сделавшего заброс из центрального круга.

Месси лидирует в списке бомбардиров текущего чемпионата. За ним следует француз Килиан Мбаппе, забивший 6 мячей. У Харри Кейна и Эрлинга Холанда по 5 голов.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры Аргентина – Кабо-Верде .