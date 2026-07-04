Месси забил 7-й гол на ЧМ-2026 – Кабо-Верде после заброса Лисандро из центрального круга. Лео обгоняет Мбаппе на 1 гол, Кейна и Холанда – на 2
Месси забил 7-й гол на ЧМ.
Лионель Месси забил 7-й гол на ЧМ-2026.
Форвард сборной Аргентины открыл счет в матче 1/16 финала против Кабо-Верде (1:0, первый тайм).
39-летний игрок забил на 29-й минуте с передачи Лисандро Мартинеса, сделавшего заброс из центрального круга.
Месси лидирует в списке бомбардиров текущего чемпионата. За ним следует француз Килиан Мбаппе, забивший 6 мячей. У Харри Кейна и Эрлинга Холанда по 5 голов.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры Аргентина – Кабо-Верде.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Бразилия
Португалия
США
Норвегия
Марокко
Кто-то другой
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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30 матчей✅
20 голов✅
Он конечно не забивает дубль 50 рейтинговому Узбекистану, и голы с левых пенальти как настоящий “goat”, но все равно в свои 39 лет с 7 голами без пенальти тоже перспективно выглядит))