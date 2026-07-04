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  4. Месси забил 7-й гол на ЧМ-2026 – Кабо-Верде после заброса Лисандро из центрального круга. Лео обгоняет Мбаппе на 1 гол, Кейна и Холанда – на 2

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Месси забил 7-й гол на ЧМ-2026 – Кабо-Верде после заброса Лисандро из центрального круга. Лео обгоняет Мбаппе на 1 гол, Кейна и Холанда – на 2
Месси забил 7-й гол на ЧМ.

Лионель Месси забил 7-й гол на ЧМ-2026.

Форвард сборной Аргентины открыл счет в матче 1/16 финала против Кабо-Верде (1:0, первый тайм).

39-летний игрок забил на 29-й минуте с передачи Лисандро Мартинеса, сделавшего заброс из центрального круга.

Месси лидирует в списке бомбардиров текущего чемпионата. За ним следует француз Килиан Мбаппе, забивший 6 мячей. У Харри Кейна и Эрлинга Холанда по 5 голов.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры Аргентина – Кабо-Верде.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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logoЛионель Месси
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logoСборная Кабо-Верде по футболу
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logoСборная Англии по футболу
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logoСборная Норвегии по футболу

Комментарии

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Кстати, пас не менее шикарен обработки
ОтветLionel Andres Messi 10
Кстати, пас не менее шикарен обработки
Ты прорицатель. Тоже думаю: Нико себя проявит во втором тайме
Месси повторил свой рекорд по голам 7 на одном ЧМ, который он для себя установил в 2022 году, правда с одной поправкой для всех, кто его обожает, это без единого пока пенальти все 7 голов здесь)
ОтветAlex.K71
Месси повторил свой рекорд по голам 7 на одном ЧМ, который он для себя установил в 2022 году, правда с одной поправкой для всех, кто его обожает, это без единого пока пенальти все 7 голов здесь)
Глоры сами знаете кого напишут, что из 7 голов 5 с пенальти 2 с оффсайда.
Очередные рекорды Месси:

30 матчей✅

20 голов✅
Ответrigobersong
Очередные рекорды Месси: 30 матчей✅ 20 голов✅
Красота и здесь 🐐10 🇦🇷
Ответrigobersong
Очередные рекорды Месси: 30 матчей✅ 20 голов✅
8 матчей подряд на ЧМ забивает. ✅
Куда все ваши шаманы, рассказы, проклятие ушли?)
Он конечно не забивает дубль 50 рейтинговому Узбекистану, и голы с левых пенальти как настоящий “goat”, но все равно в свои 39 лет с 7 голами без пенальти тоже перспективно выглядит))
ОтветCaptain_Jack_
Куда все ваши шаманы, рассказы, проклятие ушли?) Он конечно не забивает дубль 50 рейтинговому Узбекистану, и голы с левых пенальти как настоящий “goat”, но все равно в свои 39 лет с 7 голами без пенальти тоже перспективно выглядит))
Комментарий скрыт
ОтветCaptain_Jack_
Куда все ваши шаманы, рассказы, проклятие ушли?) Он конечно не забивает дубль 50 рейтинговому Узбекистану, и голы с левых пенальти как настоящий “goat”, но все равно в свои 39 лет с 7 голами без пенальти тоже перспективно выглядит))
Кабо Верде 67 в мировом рейтинге, чел...
Нам повезло, мы наблюдаем за игрой гения! О нем мы будем рассказывать внукам!
ФИФА конечно руки потирает, все топы набивают стату. Кроме клубники правда
ОтветZarvuR2020
ФИФА конечно руки потирает, все топы набивают стату. Кроме клубники правда
А рекорд по офсайдам? Еще парочка и будет. Вполне подходящее достижение для Роналду
Гол похож на вчерашний Криша, только не из офсайда. И технически сложнее но исполнен чище
Набежали сразу смешные и нелепые поклонники Криша, к которому я отношусь с большим уважением, просто Месси лучше, и всех минуснули.
ОтветМихо
Набежали сразу смешные и нелепые поклонники Криша, к которому я отношусь с большим уважением, просто Месси лучше, и всех минуснули.
Откуда у тебя уважение к этим "товарищам"??.. Они никого в мире не уважают.. Как и их кумир.. ☝️
ОтветФёдор Тютчефф
Откуда у тебя уважение к этим "товарищам"??.. Они никого в мире не уважают.. Как и их кумир.. ☝️
Я Криштиано очень уважаю. Он фанатик игры в футбол, я эту игру очень люблю. Он много добился в этой игре, спорить с этим бессмысленно. Он обладая состоянием около 1,5 млрд евро, каждый день тренируется как умалишенный. Я его за все это очень уважаю. Но Месси это просто другой уровень
Волшебный прием мяча, гений.
Несносный дед
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