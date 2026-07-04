Месси первым в истории провел 30 матчей на ЧМ. У Роналду – 26

Месси первым в истории провел 30 матчей на ЧМ.

Лионель Месси упрочил статус рекордсмена по количеству матчей на чемпионатах мира.

Форвард сборной Аргентины вышел в старте на игру против Кабо-Верде (0:0, первый тайм) в 1/16 финала ЧМ-2026 .

Это 30-й матч аргентинца на ЧМ, столько ранее не удавалось провести ни одному игроку.

Второе место по этому показателю занимает Криштиану Роналду , на счету которого 26 игр за сборную Португалии.