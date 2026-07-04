Месси первым в истории провел 30 матчей на ЧМ. У Роналду – 26
Месси первым в истории провел 30 матчей на ЧМ.
Лионель Месси упрочил статус рекордсмена по количеству матчей на чемпионатах мира.
Форвард сборной Аргентины вышел в старте на игру против Кабо-Верде (0:0, первый тайм) в 1/16 финала ЧМ-2026.
Это 30-й матч аргентинца на ЧМ, столько ранее не удавалось провести ни одному игроку.
Второе место по этому показателю занимает Криштиану Роналду, на счету которого 26 игр за сборную Португалии.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Бразилия
Португалия
США
Норвегия
Марокко
Кто-то другой
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Wikipedia
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