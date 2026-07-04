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  4. Месси первым в истории провел 30 матчей на ЧМ. У Роналду – 26

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Месси первым в истории провел 30 матчей на ЧМ. У Роналду – 26
Месси первым в истории провел 30 матчей на ЧМ.

Лионель Месси упрочил статус рекордсмена по количеству матчей на чемпионатах мира.

Форвард сборной Аргентины вышел в старте на игру против Кабо-Верде (0:0, первый тайм) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Это 30-й матч аргентинца на ЧМ, столько ранее не удавалось провести ни одному игроку.

Второе место по этому показателю занимает Криштиану Роналду, на счету которого 26 игр за сборную Португалии.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Wikipedia
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Комментарии

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Какой гол забил ГОАТ. Красота)
ОтветОлег Горбацевич
Какой гол забил ГОАТ. Красота)
Комментарий скрыт
ОтветAleksandr Dubovik
Комментарий скрыт
Какое это имеет отношение к эстетике гола и к высочайшему уровню техники исполнителей
Этот прием просто чума
Провёл, потому что всегда тащит сборную далеко в плей-офф. Не стоит и высвечивает маяком в штрафной, а создает, созидает, ведет за собой всю команду, которая готова ради него биться до последнего. Не зря он стал единственным двукратным Лучшим Игроком ЧМ. И даже сейчас, в 39 - соревнуется и нисколько не уступает нынешнему поколению!
Артём Делькин из Газовика побьёт этот рекорд,скриньте
Опять забил! Как же подгорает у некоторых! Сочувствую.
Ну просто боженька поцеловал! Ускорился, принял просто прижав к ноге, и аккуратненько над Возиньей. Ну гений же!
Напомнило гол на чемпионате мира в России против Нигерии, два идеальных касания и гол
Месси-бог,Шаман-лох
ОтветArnold Reality
Месси-бог,Шаман-лох
Мизулина не согласится
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