Мостовой про 285 млн рублей в год у Семака: «Такой зарплаты быть не должно, когда не играешь в Европе. Возникает вопрос, сколько тогда получают футболисты?»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил данные о зарплате главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
Инсайдер Иван Карпов ранее заявил, что Семак возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Мир РПЛ с годовым окладом в 285 млн рублей.
«Когда ты не играешь в Европе и вообще нигде, такой зарплаты быть не должно. Тогда возникает следующий вопрос: а сколько получают футболисты?
Но у нас такая страна, поэтому к нам все хотят быстрее приехать, получить и уехать», – сказал Мостовой.
Семак о зарплате 285 млн рублей в год: «А вы бухгалтер, раз профессиональный интерес? Даже понятия не имею, откуда добывают эти слухи. Сплетни не хочется комментировать»
Пономарев о зарплате Семака: «285 млн рублей звучит нереально, он что, будет покупать виллы на Багамах? Люди получают определенные зарплаты и пенсии, надо иметь гражданскую совесть»
Это не адекватная сумма в принципе.
Семак точно Зенит тренирует , без еврокубков или условную Барселону ?? Хммм 🙄
А если фейк , опровергни. Давай 🫠
И почему нет претензий к тренеру Спартака, который пока ничего не выиграл?