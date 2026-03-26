Мостовой про 285 млн рублей в год у Семака: «Такой зарплаты быть не должно, когда не играешь в Европе. Возникает вопрос, сколько тогда получают футболисты?»

Мостовой про 285 млн рублей в год у Семака: такой зарплаты быть не должно.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил данные о зарплате главного тренера «Зенита » Сергея Семака .

Инсайдер Иван Карпов ранее заявил , что Семак возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Мир РПЛ с годовым окладом в 285 млн рублей.

«Когда ты не играешь в Европе и вообще нигде, такой зарплаты быть не должно. Тогда возникает следующий вопрос: а сколько получают футболисты?

Но у нас такая страна, поэтому к нам все хотят быстрее приехать, получить и уехать», – сказал Мостовой.

Семак о зарплате 285 млн рублей в год: «А вы бухгалтер, раз профессиональный интерес? Даже понятия не имею, откуда добывают эти слухи. Сплетни не хочется комментировать»

Пономарев о зарплате Семака: «285 млн рублей звучит нереально, он что, будет покупать виллы на Багамах? Люди получают определенные зарплаты и пенсии, надо иметь гражданскую совесть»