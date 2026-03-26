  • Мостовой про 285 млн рублей в год у Семака: «Такой зарплаты быть не должно, когда не играешь в Европе. Возникает вопрос, сколько тогда получают футболисты?»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил данные о зарплате главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Инсайдер Иван Карпов ранее заявил, что Семак возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Мир РПЛ с годовым окладом в 285 млн рублей.

«Когда ты не играешь в Европе и вообще нигде, такой зарплаты быть не должно. Тогда возникает следующий вопрос: а сколько получают футболисты?

Но у нас такая страна, поэтому к нам все хотят быстрее приехать, получить и уехать», – сказал Мостовой.

Семак о зарплате 285 млн рублей в год: «А вы бухгалтер, раз профессиональный интерес? Даже понятия не имею, откуда добывают эти слухи. Сплетни не хочется комментировать»

Пономарев о зарплате Семака: «285 млн рублей звучит нереально, он что, будет покупать виллы на Багамах? Люди получают определенные зарплаты и пенсии, надо иметь гражданскую совесть»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
Ага, конечно если самому Мостовому такую зарплату предлагали бы, то он отказался бы)))
Судя по всему, он и на большие деньги тренировать не пойдёт, а ты про меньшие....
Вообще футболисты нынешней рпл должны с утра на заводе работать, а вечером в футбол играть. И получать 2 мрота
Интересно живут эти хайпожоры, один про зарплату фейканет, так куча других прибегает свое мнение высказать на фейковую тему.
А в чем собственно Мостовой не прав сейчас ?
Это не адекватная сумма в принципе.
Семак точно Зенит тренирует , без еврокубков или условную Барселону ?? Хммм 🙄

А если фейк , опровергни. Давай 🫠
А почему ты веришь Карпову и поведшемуся на слухи Мостовому, а не Семаку, который сказал, что слухи не комментирует?
И почему нет претензий к тренеру Спартака, который пока ничего не выиграл?
"Но у нас такая страна, поэтому к нам все хотят быстрее приехать, получить и уехать"- ну странно, Семак никуда не торопится.)
Получает и ладно и что? Ой не надо, мне и 100тыс в месяц хватит, я же не киркоров, я же концерты не даю.
Абаскаль выдохнул...У Сани новая жертва...
Правильно. Лучше 275, но вообще + 10 за то, что чеканить умеет. Итого норм.
В голосину в очереди ахахаахха)))))
Это как раз компенсация за то,что команда не играет в Европе.А то все,как Юран,захотят в Турцию поехать.
Вот оно, мышление человека второго сорта.
Не считай чужие деньги, зарабатывай свои.
