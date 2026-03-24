  • У Семака самая высокая зарплата среди тренеров РПЛ – 285 млн рублей в год. Карседо – 2-й, Челестини – 3-й, Черчесов – 4-й, Мусаев – 5-й, Галактионов – 7-й, Евсеев – 16-й (Иван Карпов)
Инсайдер Иван Карпов опубликовал рейтинг тренеров Премьер-лиги в соответствии с их зарплатой. 50-летний специалист, возглавляющий петербургскую команду, занял первое место – он зарабатывает 285 миллионов рублей в год.

Весь список выглядит так:

1. Сергей СемакЗенит») – 285 млн рублей;

2. Хуан Карлос КарседоСпартак») – 189,9 млн рублей;

3. Фабио Челестини (ЦСКА) – 161,4 млн рублей;

4. Станислав ЧерчесовАхмат») – 123,6 млн рублей;

5. Мурад Мусаев («Краснодар») – 85,5 млн рублей;

6. Алексей Шпилевский («Пари НН») – 68,4 млн рублей;

7. Михаил Галактионов («Локомотив») – 60 млн рублей;

8. Андрей Талалаев – 48 млн рублей;

9. Игорь Осинькин («Сочи») – 42 млн рублей;

10. Джонатан Альба («Ростов») – 39,8 млн рублей;

11. Ролан Гусев («Динамо» Москва) – 30 млн рублей;

12. Магомед Адиев («Крылья Советов») – 26,4 млн рублей;

13. Франк Артига («Рубин») – 21,8 млн рублей;

14-15. Заур Тедеев («Акрон») – 18 млн рублей;

14-15. Ильдар Ахметзянов («Оренбург») – 18 млн рублей;

16. Вадим Евсеев («Динамо» Махачкала) – 13,8 млн рублей. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
73 комментария
950 тонн сельдерея в год можно купить. Я посчитал
Человеку достаточно 80-150 граммов в день (максимальная польза и без вреда для организма).

Ну возьмём 150 граммов. Я посчитал, это 6 333 333 суток ежедневного употребления сельдерея. Примерно 17 340 лет. То есть если бы Семак начал есть это количество сельдерея во времена кроманьонцев и шерстистых носорогов, то сегодня бы уже закончил.
4 иностранца на 18 команд,а плача от доморощенных специалистов(сидящих без работы),будто соотношение наоборот!
А ещё 2 команды это какие? 😁
Вообще-то Шпилевский не доморощенный. Он если не ошибаюсь белорус.
Шпилевский просто вытащил счастливый билет
Тренируя НН?
Ну такое себе щасце.
Зарплата Шпилевского даже близко не соответствует результатам Пари НН. В зоне стыков клуб мог тренировать и какой-нибудь местный физрук, а не картофельный Нагельсманн
Шпилевский больше Галактионова это смешно
Ну так Бел. Нагельсман мог поехать в Легию после Ариса, но было бы глупо не залутать такую ЗП
780к в день!!!
Вот уж действительно мечты сбываются
На фоне ежедневной РФ-риторики о Родине, единстве и скрепах эти суммы за ногомячик смотрятся особенно эффектно🥳🍾
Не очень верится инсайдам данного товарища, но даже допустим если это так.

Тут все удивляются зарплате Семака, который последние два сезона проваливает и это факт, но он и чемпионат выигрывал неоднократно, а вот откуда такая зарплата у нового тренера Спартака, а главное за что, вот это действительно вызывает недоумение🤷
А почему Семак последние два сезона проваливает по запросам сезоне первое место в прошлом сезоне второе. Все бы так проваливали сезоны!
Речь в моем комментарии не столько о месте в турнирной таблице, сколько о самой игре команды, которую она показывает при его руководстве. Имея таких исполнителей играть в такое - это преступление против футбола.
То то все в тренера рвутся,зарплата соответствует ожиданиям.
Один Мостовой за мелочь от журналистов позорится, хотя мог бы давно уже лицензию получить и работать
Просто интересно, кто во всех 16 клубах РПЛ беспрекословно предоставил Ивану Карпову абсолютно персональные и сугубо конфиденциальные сведения? Чем он подкупил главных бухгалтеров ВСЕХ клубов? И можно ли доверять этой сомнительной информации?
А полевой командир не стесняется в аппетитах)
Заслужил
Что объединяет Погребняка, Рыжикова и Канунникова?
6 минут назадТесты и игры
Радимов о споре с Соболевым на ящик пива: «Его результативность начинает меня напрягать. Когда он «Динамо» забил, я воскликнул: «Нет, только не он!»
7 минут назад
Зико вызвал бы Неймара в сборную Бразилии: «То, что он делает, по-настоящему гениально. Бог заложил в него много хорошего. Но ему нужно стабильно играть»
17 минут назад
Червиченко отказался покупать Вагнера Лава в «Спартак» в 2003-м: «Надо было заплатить 3 млн долларов и ждать полгода. Мы не хотели, ведь это риск. ЦСКА дал 5-6 млн и забрал его»
28 минут назад
Итурральде о стыке Карвахаля и Льоренте в дерби: «Дани задел Маркоса корпусом – незначительный инцидент. Лунин поймал мяч – пенальти мог быть лишь при условии желтой карточки»
32 минуты назад
Нино о любимом русском писателе: «Толстой. Нравится, как он размышляет о бытии. У нас есть кое-что общее – жизнь, измененная верой. Его мысли близки к тому, во что я верю»
42 минуты назад
Кайседо о «Реале»: «У меня контракт с «Челси», и я хочу стать там легендой»
55 минут назад
Палестинская федерация намерена добиться «исключения Израиля из всех международных организаций», заявил ее президент
56 минут назад
«Атлетико» о матче с «Реалом»: «🍿Ждем выпуска шоу с разбором судейских эпизодов». Клуб прикрепил кадр подката Карвахаля под Льоренте в штрафной «сливочных»
сегодня, 16:58Фото
Идрисса Гуйе о присуждении Марокко победы на Кубке Африки: «Нелепое решение. Сенегал бы выиграл финал 10 раз из 10 – такова была наша судьба. Мы победили на поле, а не в кабинетах»
сегодня, 16:42
Ко всем новостям
Последние новости
Перес лично заинтересован в продлении контракта Винисиуса с «Реалом»
1 минуту назад
Луис Гарсия возглавил «Севилью». Кахигао хотел видеть испанца в «Спартаке»
10 минут назадФото
Кунде о Педри: «Мой любимый игрок, он просто великолепен – врожденная техника, невероятное умение читать игру. Он пробегает по 12 км за матч, возвращая мяч и прорывая оборону соперника»
12 минут назад
Вембаньяма о ЧМ-2026: «Считаю Францию фаворитом. Эти ребята меня впечатляют – надеюсь, смогу посмотреть несколько матчей»
53 минуты назад
Лукаку покинул расположение сборной Бельгии. Форвард «Наполи» решил сосредоточиться на улучшении физической формы
сегодня, 16:56
«Спартак» не подписывал Месси Юрьевича Жмыря в академию. 11-летний игрок был на просмотре в клубе зимой
сегодня, 16:53
Тим Шервуд: «Я бы сохранил «Тоттенхэм» в АПЛ – это не сложно, у них есть все для этого. Нужно вернуть команде уверенность и следить за организацией»
сегодня, 16:41
Агкацев о Сафонове против «Челси» в ЛЧ: «Топовый перформанс Моти и «ПСЖ»
сегодня, 16:20
Оуэн о Шешко: «Для «МЮ» он не долгосрочное решение – не форвард, на которого стоит возлагать все надежды в борьбе за титул. Беньямин усилил команду, но впереди долгий путь»
сегодня, 15:58
Маскерано о Месси: «Без него «Интер Майами» не сможет достичь поставленных целей. Чем дольше мы можем рассчитывать на Лео, тем лучше»
сегодня, 15:27
Рекомендуем