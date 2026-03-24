У Семака самая высокая зарплата среди тренеров РПЛ – 285 млн рублей в год. Карседо – 2-й, Челестини – 3-й, Черчесов – 4-й, Мусаев – 5-й, Галактионов – 7-й, Евсеев – 16-й (Иван Карпов)
Сергей Семак зарабатывает больше, чем любой другой тренер Мир РПЛ.
Инсайдер Иван Карпов опубликовал рейтинг тренеров Премьер-лиги в соответствии с их зарплатой. 50-летний специалист, возглавляющий петербургскую команду, занял первое место – он зарабатывает 285 миллионов рублей в год.
Весь список выглядит так:
1. Сергей Семак («Зенит») – 285 млн рублей;
2. Хуан Карлос Карседо («Спартак») – 189,9 млн рублей;
3. Фабио Челестини (ЦСКА) – 161,4 млн рублей;
4. Станислав Черчесов («Ахмат») – 123,6 млн рублей;
5. Мурад Мусаев («Краснодар») – 85,5 млн рублей;
6. Алексей Шпилевский («Пари НН») – 68,4 млн рублей;
7. Михаил Галактионов («Локомотив») – 60 млн рублей;
8. Андрей Талалаев – 48 млн рублей;
9. Игорь Осинькин («Сочи») – 42 млн рублей;
10. Джонатан Альба («Ростов») – 39,8 млн рублей;
11. Ролан Гусев («Динамо» Москва) – 30 млн рублей;
12. Магомед Адиев («Крылья Советов») – 26,4 млн рублей;
13. Франк Артига («Рубин») – 21,8 млн рублей;
14-15. Заур Тедеев («Акрон») – 18 млн рублей;
14-15. Ильдар Ахметзянов («Оренбург») – 18 млн рублей;
16. Вадим Евсеев («Динамо» Махачкала) – 13,8 млн рублей.
Ну возьмём 150 граммов. Я посчитал, это 6 333 333 суток ежедневного употребления сельдерея. Примерно 17 340 лет. То есть если бы Семак начал есть это количество сельдерея во времена кроманьонцев и шерстистых носорогов, то сегодня бы уже закончил.
Ну такое себе щасце.
Вот уж действительно мечты сбываются
Тут все удивляются зарплате Семака, который последние два сезона проваливает и это факт, но он и чемпионат выигрывал неоднократно, а вот откуда такая зарплата у нового тренера Спартака, а главное за что, вот это действительно вызывает недоумение🤷