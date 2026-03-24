У Семака самая высокая зарплата среди тренеров РПЛ – 285 млн рублей в год. Карседо – 2-й, Челестини – 3-й, Черчесов – 4-й, Мусаев – 5-й, Галактионов – 7-й, Евсеев – 16-й (Иван Карпов)

У Семака самая высокая зарплата среди тренеров РПЛ.

Инсайдер Иван Карпов опубликовал рейтинг тренеров Премьер-лиги в соответствии с их зарплатой. 50-летний специалист, возглавляющий петербургскую команду, занял первое место – он зарабатывает 285 миллионов рублей в год.

Весь список выглядит так:

1. Сергей Семак («Зенит ») – 285 млн рублей;

2. Хуан Карлос Карседо («Спартак ») – 189,9 млн рублей;

3. Фабио Челестини (ЦСКА ) – 161,4 млн рублей;

4. Станислав Черчесов («Ахмат ») – 123,6 млн рублей;

5. Мурад Мусаев («Краснодар ») – 85,5 млн рублей;

6. Алексей Шпилевский («Пари НН») – 68,4 млн рублей;

7. Михаил Галактионов («Локомотив») – 60 млн рублей;

8. Андрей Талалаев – 48 млн рублей;

9. Игорь Осинькин («Сочи») – 42 млн рублей;

10. Джонатан Альба («Ростов») – 39,8 млн рублей;

11. Ролан Гусев («Динамо» Москва) – 30 млн рублей;

12. Магомед Адиев («Крылья Советов») – 26,4 млн рублей;

13. Франк Артига («Рубин») – 21,8 млн рублей;

14-15. Заур Тедеев («Акрон») – 18 млн рублей;

14-15. Ильдар Ахметзянов («Оренбург») – 18 млн рублей;

16. Вадим Евсеев («Динамо» Махачкала) – 13,8 млн рублей.