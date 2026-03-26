  • Пономарев о зарплате Семака: «285 млн рублей звучит нереально, он что, будет покупать виллы на Багамах? Люди получают определенные зарплаты и пенсии, надо иметь гражданскую совесть»
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает завышенной зарплату главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Семак возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Мир РПЛ с годовой зарплатой в 285 млн рублей.

«Зачем ему такие деньги? Смешно! Он, что, будет покупать виллы на Багамах? Народ чудной – 285 миллионов рублей в год. Такие суммы звучат просто нереально. Нехорошо.

Я бы отказался от таких денег. Когда люди получают определенные зарплаты, пенсии, то суммы, как у Семака, не годятся. Надо иметь гражданскую совесть», – заявил Пономарев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
не фанат Серёги и близко, но сумасшедшего дедушку это вообще, скажем мягко, волновать не должно
Ответ Remy Cabella
Не фанат этого деда, но почему это его не должно волновать, если Серега на такой з/п от госкомпании, да еще не по профильному направлению, да еще в такой период для страны, да еще и за ногомяч бессмысленный и убыточный? Че и волноваться даже нельзя?
«Зарплаты» пары олигархов могли бы обеспечить пенсиями полстраны, но что-то идёт не так.
Ответ Доктор Верховцев
Думаете у олигархов есть зарплата?)
Не говорите дедушке про зарплату Миллера, возглавляющего убыточную четыертый год ГОСкорпорацию ... Не хотелось бы потерять ветерана
Кому он втирает , что отказался бы от зарплаты , как у Семака ?
Что бы отказаться, надо что бы предложили.
А так то я тоже не стал спать с Моникой Белуччи.
По мне так это не вина Семака, что ему готовы столько платить, лучше бы вопросы задавали тем, кто ему столько платит.
Зарплаты в нашем футболе действительно запредельные с учетом мастерства футболистов, но, пардон, не вина футболистов и тренеров в том, что им платят такие деньги. Отказался бы он.. Ну да, конечно... Никто не откажется от денег, это бред выражать такую позицию
лицемерие чистой воды())) отказался бы он, ты бы любое место подставил под африканские клубни за такое бабло)))
"Зачем ему такие деньги?"

А жену в ненавистную Германию Семак как будет отправлять?
Как сказал Классик в кино Классик: там, году у них совесть была, знаешь, что выросло....
У Семака самая высокая зарплата среди тренеров РПЛ – 285 млн рублей в год. Карседо – 2-й, Челестини – 3-й, Черчесов – 4-й, Мусаев – 5-й, Галактионов – 7-й, Евсеев – 16-й (Иван Карпов)
24 марта, 17:39
