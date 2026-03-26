Пономарев о зарплате Семака: «285 млн рублей звучит нереально, он что, будет покупать виллы на Багамах? Люди получают определенные зарплаты и пенсии, надо иметь гражданскую совесть»

Пономарев о зарплате Семака: я бы отказался, надо иметь гражданскую совесть.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает завышенной зарплату главного тренера «Зенита » Сергея Семака .

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил , что Семак возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Мир РПЛ с годовой зарплатой в 285 млн рублей.

«Зачем ему такие деньги? Смешно! Он, что, будет покупать виллы на Багамах? Народ чудной – 285 миллионов рублей в год. Такие суммы звучат просто нереально. Нехорошо.

Я бы отказался от таких денег. Когда люди получают определенные зарплаты, пенсии, то суммы, как у Семака, не годятся. Надо иметь гражданскую совесть», – заявил Пономарев.