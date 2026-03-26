Колосков о зарплатах тренеров РПЛ: «Лучше бы не публиковали, цифры какие-то заоблачные. Удивляет, что кто-то получает под 300 млн рублей в год, а кто-то чуть больше десятка»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что не стоило обнародовать список годовых зарплат главных тренеров клубов Мир РПЛ.
Ранее инсайдер Иван Карпов опубликовал рейтинг зарплат специалистов, в котором лидирует главный тренер «Зенита» Сергей Семак с суммой 285 миллионов рублей в год. Замыкает перечень возглавляющий махачкалинское «Динамо» Вадим Евсеев (13,8 млн).
«Меня удивляет этот список, кто-то получает под 300 миллионов рублей в год, а кто-то чуть больше десятка.
Откровенно говоря, меня расстроил этот список, лучше бы его не публиковали. И подход к оплате тренеров неоднородный, и сами цифры какие-то заоблачные. Но я же не знаю, сколько получают футболисты или хоккеисты», – сказал Колосков.
Второе же, это то, что Семак не сам себе такую зп назначил, и учитывая его заслуги перед клубом и вообще в целом как футболиста, это вполне нормальный уровень оплаты, учитывая впринципе чрезмерно раздутые зарплаты в мировом футболе.
Ну и в-третьих: это нормально, что тренер клуба занимающего высокие места 7 лет к ряду зарабатывает на порядок больше тренеров подвала турнирной таблицы.