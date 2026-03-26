  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колосков о зарплатах тренеров РПЛ: «Лучше бы не публиковали, цифры какие-то заоблачные. Удивляет, что кто-то получает под 300 млн рублей в год, а кто-то чуть больше десятка»
28

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что не стоило обнародовать список годовых зарплат главных тренеров клубов Мир РПЛ.

Ранее инсайдер Иван Карпов опубликовал рейтинг зарплат специалистов, в котором лидирует главный тренер «Зенита» Сергей Семак с суммой 285 миллионов рублей в год. Замыкает перечень возглавляющий махачкалинское «Динамо» Вадим Евсеев (13,8 млн).

«Меня удивляет этот список, кто-то получает под 300 миллионов рублей в год, а кто-то чуть больше десятка.

Откровенно говоря, меня расстроил этот список, лучше бы его не публиковали. И подход к оплате тренеров неоднородный, и сами цифры какие-то заоблачные. Но я же не знаю, сколько получают футболисты или хоккеисты», – сказал Колосков.

Пономарев о зарплате Семака: «285 млн рублей звучит нереально, он что, будет покупать виллы на Багамах? Люди получают определенные зарплаты и пенсии, надо иметь гражданскую совесть»

Семак о зарплате 285 млн рублей в год: «А вы бухгалтер, раз профессиональный интерес? Даже понятия не имею, откуда добывают эти слухи. Сплетни не хочется комментировать»
 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoВячеслав Колосков
logoСергей Семак
РИА Новости
logoДинамо Махачкала
logoВадим Евсеев
logoРФС
Иван Карпов
logoЗенит
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Семак сказал, что не знает какая у него зарплата. Волонтер, видимо.
бггг))))))
Так он и не знает.Там через жену все.Выдает только на карманные расходы.
Меньше знаешь - лучше спишь!
Да ладно !
Быдло и не такое переваривает ))
"ДЕСЯТКА"
Что это. Миллионы...
Яйцо десятками считается. Куриное.
Закончится тем, что Карпа подтянут за публикацию непроверенной информации, это первое.
Второе же, это то, что Семак не сам себе такую зп назначил, и учитывая его заслуги перед клубом и вообще в целом как футболиста, это вполне нормальный уровень оплаты, учитывая впринципе чрезмерно раздутые зарплаты в мировом футболе.
Ну и в-третьих: это нормально, что тренер клуба занимающего высокие места 7 лет к ряду зарабатывает на порядок больше тренеров подвала турнирной таблицы.
Это нормально, когда ЗП рыночная. А когда за гос. счёт, уже не нормально. То же касается почти всех клубов. Просто тут и разрыв огромный.
Ну дак и по колличеству трофеев у руля клуба разрыв космический.
а кто-то 300тыс в год пенсии...
Комментарий удален пользователем
всё такЪ !!!!!!!!!!!!!!
Давайте опубликуем доходы Коло$кова. Или это другое?
Кому-то надо большую семью сельдереем кормить, а кто-то ограничивается отечественной капустой😀
сельдерей нынче так дорог?😃
Да и семья немаленькая. Ещё и жена Семака пытается всяких чёрных детей домой притащить 😀
Налоговая тоже не в курсе что ли)
Рабы совковые. Конечно лучше не знать, а то еще не так информацию используешь, сам себе навредишь.
"Что делать, завидовать будем." (c)талин
Не нужно коверкать фамилию руководителя советского государства И. В. Сталина
Извините
Читайте новости футбола в любимой соцсети
