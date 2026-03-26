Колосков о зарплатах тренеров РПЛ: «Лучше бы не публиковали, цифры какие-то заоблачные. Удивляет, что кто-то получает под 300 млн рублей в год, а кто-то чуть больше десятка»

Колосков о зарплатах тренеров РПЛ: не стоило публиковать список.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что не стоило обнародовать список годовых зарплат главных тренеров клубов Мир РПЛ .

Ранее инсайдер Иван Карпов опубликовал рейтинг зарплат специалистов, в котором лидирует главный тренер «Зенита » Сергей Семак с суммой 285 миллионов рублей в год. Замыкает перечень возглавляющий махачкалинское «Динамо » Вадим Евсеев (13,8 млн).

«Меня удивляет этот список, кто-то получает под 300 миллионов рублей в год, а кто-то чуть больше десятка.

Откровенно говоря, меня расстроил этот список, лучше бы его не публиковали. И подход к оплате тренеров неоднородный, и сами цифры какие-то заоблачные. Но я же не знаю, сколько получают футболисты или хоккеисты», – сказал Колосков.

