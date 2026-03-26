  • Семак о зарплате 285 млн рублей в год: «А вы бухгалтер, раз профессиональный интерес? Даже понятия не имею, откуда добывают эти слухи. Сплетни не хочется комментировать»
Семак о зарплате 285 млн рублей в год: «А вы бухгалтер, раз профессиональный интерес? Даже понятия не имею, откуда добывают эти слухи. Сплетни не хочется комментировать»

Семак о зарплате в 285 млн рублей: понятия не имею, откуда добывают эти слухи.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о своей зарплате. 

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Семак возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Мир РПЛ с годовой зарплатой в 285 млн рублей.

Сергей Богданович, можно ли щекотливый вопрос – не для того, чтобы залезть в ваши карманы, а просто профессиональный интерес. На днях опубликовали рейтинг зарплат тренеров…

– А вы бухгалтер, раз профессиональный интерес? (смеется)

Нет, я далек вообще от математики, с трудом даже складываю сотни… Там вы на первом месте по зарплатам среди тренеров РПЛ – не помню, 285 миллионов в год или нет… Насколько это может быть правдой – реально ли добывать такую информацию, на ваш взгляд?

– Понятия не имею на самом деле. И слухи, и сплетни не хочется комментировать. Не знаю, как это назвать. Я не имею даже понятия, откуда ее добывают или как, каким образом.

То есть вы не обращали внимания на эту информацию?

– Абсолютно.

Просто интересно, можно ли ее добыть в действительности?

– Не знаю, каким образом это делается. Поэтому не могу ответить на этот вопрос, – сказал Семак. 

Пономарев о зарплате Семака: «285 млн рублей звучит нереально, он что, будет покупать виллы на Багамах? Люди получают определенные зарплаты и пенсии, надо иметь гражданскую совесть»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
Ответ Son Of Kick
Но не опроверг))
Значит больше)
Ответ Son Of Kick
Но не опроверг))
Что конкретно опровергнуть нужно? Журналист вопрос из себя выдавить не может
"Пф, какие 285? Вы видели цены на огурцы и зелень..?"- добавил Сергей Богданович
Ответ Tyler Durden
"Пф, какие 285? Вы видели цены на огурцы и зелень..?"- добавил Сергей Богданович
А цены на сельдерей еще больше выросли.
Ответ Tyler Durden
"Пф, какие 285? Вы видели цены на огурцы и зелень..?"- добавил Сергей Богданович
А сельдерей? Ужас.
неужели лярд....?

по интонации понятно прям - обидели таким скромным вбрросом...
И добавил:"двести восемьдесят шесть ".))
Я тоже не говорю ни кому что 35т.р получаю. Боюсь, не поверят.
Ответ Мурат Асрамсв
Я тоже не говорю ни кому что 35т.р получаю. Боюсь, не поверят.
Учитывая, что вы делаете две ошибки в двух предложениях, я поверю.
Ответ Dmitry Orlov
Учитывая, что вы делаете две ошибки в двух предложениях, я поверю.
Учитывая, что ты не знаешь, что «Вы»пишется с большой буквы, когда обращение идет к одному человеку, а не группе лиц, то всем без разницы, какая у тебя зарплата.
Интервью шикарное. Журналист не справился с вопросом..
Ну 285 млн в год для Питера я считаю неплохо, при условии если хата своя, а вот если Сергей Богданович снимает жильё и ходит за продуктами в азбуку вкуса, то наверно живёт впритык от получки до получки)
Сергей Богданыч, скажи ТРИСТА))
Ответ Японский Синтезатор
Сергей Богданыч, скажи ТРИСТА))
Триста тридцать!
Ответ Н.Ф.
Триста тридцать!
Каждому!
Скажу за себя, я бы не стал спрашивать в принципе про размер зарплаты у незнакомого человека. Обычно такую вещь нормально спросить у родственников или близких друзей.
Уровень журналистики😭
Спросил бы просто, что вы стали самым высокооплачиваемым тренером в РПЛ, что скажете и т. д. Но нет надо же конкретную сумму ввернуть и обосраться.
