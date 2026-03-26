Семак о зарплате 285 млн рублей в год: «А вы бухгалтер, раз профессиональный интерес? Даже понятия не имею, откуда добывают эти слухи. Сплетни не хочется комментировать»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о своей зарплате.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Семак возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Мир РПЛ с годовой зарплатой в 285 млн рублей.
– Сергей Богданович, можно ли щекотливый вопрос – не для того, чтобы залезть в ваши карманы, а просто профессиональный интерес. На днях опубликовали рейтинг зарплат тренеров…
– А вы бухгалтер, раз профессиональный интерес? (смеется)
– Нет, я далек вообще от математики, с трудом даже складываю сотни… Там вы на первом месте по зарплатам среди тренеров РПЛ – не помню, 285 миллионов в год или нет… Насколько это может быть правдой – реально ли добывать такую информацию, на ваш взгляд?
– Понятия не имею на самом деле. И слухи, и сплетни не хочется комментировать. Не знаю, как это назвать. Я не имею даже понятия, откуда ее добывают или как, каким образом.
– То есть вы не обращали внимания на эту информацию?
– Абсолютно.
– Просто интересно, можно ли ее добыть в действительности?
– Не знаю, каким образом это делается. Поэтому не могу ответить на этот вопрос, – сказал Семак.
по интонации понятно прям - обидели таким скромным вбрросом...
Спросил бы просто, что вы стали самым высокооплачиваемым тренером в РПЛ, что скажете и т. д. Но нет надо же конкретную сумму ввернуть и обосраться.