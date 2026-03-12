  • Шансы Вальверде на «Золотой мяч» выросли в 3 раза после хет-трика с «Ман Сити». Ямаль – фаворит на награду у букмекеров, Мбаппе – 2-й, Кейн – 3-й
Федерико Вальверде вошел в топ-10 претендентов на «Золотой мяч».

11 марта полузащитник «Реала» сделал хет-трик в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0).

На фоне игры в Мадриде коэффициент на «Золотой мяч» Вальверде обвалился в три раза – с 101.00 до 34.00. Футболист поднялся на 8-е место в списке претендентов на награду у букмекеров.

Фаворитом на получение награды остается полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (3.75). Вторым идет нападающий «Реала» Килиан Мбаппе (4.50), топ-3 замыкает форвард «Баварии» Харри Кейн (5.50).

Обладатель «Золотого мяча»-2026 по версии букмекеров:

1. Ламин Ямаль («Барселона») – 3.75

2. Килиан Мбаппе («Реал») – 4.50

3. Харри Кейн («Бавария») – 5.50

4. Деклан Райс («Арсенал») – 8.00

5. Майкл Олисе («Бавария») – 13.00

6. Винисиус («Реал») – 17.00

7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 21.00

8-9. Федерико Вальверде («Реал») – 34.00

8-9. Витинья («ПСЖ») – 34.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
😁 хет трик и претендент на золотой мяч, Ямаль если забьёт 4и, то может получать золотой мяч.....
Люди почему-то смотрят на то, что на 65 Кэф упал, и думают, что там колоссально что-то поменялось, но, по факту, это просто значит, что его вероятность была 0,94%, а стала 2.89%, что ни, в какое сравнение не идёт с ямалем, которого 25.4%
вроде уже девальвируется ценность ЗМ, стараешься меньше обращать внимание, но как попадаются котировки... недоумение)
Театр абсурда.

А если во втором матче он положит трёшку, то ЗМ прямо на этихаде после мачта вручат?
Да и особо комично выглядит второе место мбапе, который наклепал половину своих голов с левых пенок.
Комментарий скрыт
И без которого Реал играет лучше
Ламинированный ямаль и золотой мяч, смех
опять Ямаля пиарят. Мендеш ему не меньше рональду подарит ЗМ.
Почему пиарят?) если Испания выиграет ЧМ, разве тогдп Ямаль будет не достоин Зм?
Нет. Если Базилия выиграет ЧМ, разве Винисиус будет достоин ЗМ? А вообще мне понравится сценарий когда победит в ЧМ Франция, лучшего игрока ЧМ по традиции (как обычно не заслуженно) отдадут Месси, а ЗМ дадут Ямалю. Вот тогда даже самым отбитым станет все понятно с этим призом. Мбапе будет просто двукратным ЧМ, но без ЗМ
ещё один Хет трик и в пятерку попадет.
за какие заслуги тут Холанд?
вторую половину сезона полностью проваливает, Сити играет ужасно, практически вылетели с ЛЧ и в АПЛ шансы на кубок мизерные
Еще более актуален этот вопрос по Ямалю
Это котировки букмеккеров. А не список претендентов от FF. Это ставки с коэфициентами. То биш в кого верят. ☝️
Вот за что первым идет этот мальчик? У того же Олисе стата лучше. Тянут такое как другую 10-ку а сане время из барсы. Того даже до сих пор в рейтинг по инерции включают.
За пафосную рожу после пенки Ньюкаслу на 100-й минуте.
Ламаль Ямимо за какие заслуги то первый? За пенку на 96 середняку апл?
