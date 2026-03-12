Шансы Вальверде на «Золотой мяч» выросли в 3 раза после хет-трика с «Ман Сити». Ямаль – фаворит на награду у букмекеров, Мбаппе – 2-й, Кейн – 3-й

Федерико Вальверде вошел в топ-10 претендентов на «Золотой мяч».

11 марта полузащитник «Реала» сделал хет-трик в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0).

На фоне игры в Мадриде коэффициент на «Золотой мяч» Вальверде обвалился в три раза – с 101.00 до 34.00. Футболист поднялся на 8-е место в списке претендентов на награду у букмекеров.

Фаворитом на получение награды остается полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (3.75). Вторым идет нападающий «Реала» Килиан Мбаппе (4.50), топ-3 замыкает форвард «Баварии» Харри Кейн (5.50).

Обладатель «Золотого мяча»-2026 по версии букмекеров:

1. Ламин Ямаль («Барселона») – 3.75

2. Килиан Мбаппе («Реал») – 4.50

3. Харри Кейн («Бавария») – 5.50

4. Деклан Райс («Арсенал») – 8.00

5. Майкл Олисе («Бавария») – 13.00

6. Винисиус («Реал») – 17.00

7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 21.00

8-9. Федерико Вальверде («Реал») – 34.00

8-9. Витинья («ПСЖ») – 34.00