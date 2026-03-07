Анелька о Ямале: «Раньше таких игроков было много, сейчас уже нет. Ламин и Мбаппе – лучшие»
Анелька о Ямале: раньше таких было много, сейчас уже нет.
Экс-форвард сборной Франции Николя Анелька поделился мнением о Ламине Ямале.
«Ямаль – очень хороший и талантливый игрок. К тому же он очень молод. Он один из самых техничных футболистов. Ламин забивает голы, делает голевые передачи. Он всегда что-то создает на поле. Таких игроков, как он, не так много. Сейчас уже нет. Раньше у нас было много таких игроков.
Но сейчас он один из величайших талантов Европы и всего мира. Наряду с Мбаппе, я считаю, что они оба лучшие. Особенно когда речь идет о Франции и Испании. Он будет играть за Испанию, а Мбаппе – за Францию. Так что нас ждет великая битва. Уже сейчас это великая битва между «Барселоной» и «Реалом»... Она будет продолжаться еще долго», – сказал Анелька.
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
Нападающих типа Анелька действительно было много, а вот талантливых молодых вингеров, которые дают результат на высшем уровне, всегда были единицы.
Мбаппе никого обыграть не может? Вы в своем уме вообще