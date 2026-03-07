Анелька о Ямале: «Раньше таких игроков было много, сейчас уже нет. Ламин и Мбаппе – лучшие»

Анелька о Ямале: раньше таких было много, сейчас уже нет.

Экс-форвард сборной Франции Николя Анелька поделился мнением о Ламине Ямале .

«Ямаль – очень хороший и талантливый игрок. К тому же он очень молод. Он один из самых техничных футболистов. Ламин забивает голы, делает голевые передачи. Он всегда что-то создает на поле. Таких игроков, как он, не так много. Сейчас уже нет. Раньше у нас было много таких игроков.

Но сейчас он один из величайших талантов Европы и всего мира. Наряду с Мбаппе, я считаю, что они оба лучшие. Особенно когда речь идет о Франции и Испании . Он будет играть за Испанию, а Мбаппе – за Францию. Так что нас ждет великая битва. Уже сейчас это великая битва между «Барселоной» и «Реалом»... Она будет продолжаться еще долго», – сказал Анелька.