  Анелька о Ямале: «Раньше таких игроков было много, сейчас уже нет. Ламин и Мбаппе – лучшие»
82

Анелька о Ямале: «Раньше таких игроков было много, сейчас уже нет. Ламин и Мбаппе – лучшие»

Анелька о Ямале: раньше таких было много, сейчас уже нет.

Экс-форвард сборной Франции Николя Анелька поделился мнением о Ламине Ямале.

«Ямаль – очень хороший и талантливый игрок. К тому же он очень молод. Он один из самых техничных футболистов. Ламин забивает голы, делает голевые передачи. Он всегда что-то создает на поле. Таких игроков, как он, не так много. Сейчас уже нет. Раньше у нас было много таких игроков.

Но сейчас он один из величайших талантов Европы и всего мира. Наряду с Мбаппе, я считаю, что они оба лучшие. Особенно когда речь идет о Франции и Испании. Он будет играть за Испанию, а Мбаппе – за Францию. Так что нас ждет великая битва. Уже сейчас это великая битва между «Барселоной» и «Реалом»... Она будет продолжаться еще долго», – сказал Анелька.

Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
82 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И не говори. Раньше ещё и девки моложе были.
Ответ Nacho13
И не говори. Раньше ещё и девки моложе были.
И сисястее...
Ответ Nacho13
И не говори. Раньше ещё и девки моложе были.
и трава зеленее
Да где много-то? Имена можно?)
Нападающих типа Анелька действительно было много, а вот талантливых молодых вингеров, которые дают результат на высшем уровне, всегда были единицы.
Ответ Cearvm
Да где много-то? Имена можно?) Нападающих типа Анелька действительно было много, а вот талантливых молодых вингеров, которые дают результат на высшем уровне, всегда были единицы.
Он неправильно выразился или корявый перевод - количественно было больше финтарей в командах в целом. Но, безусловно, классных мотал, как тот же Аймар - единицы, что тогда, что сейчас.
Ответ Cearvm
Да где много-то? Имена можно?) Нападающих типа Анелька действительно было много, а вот талантливых молодых вингеров, которые дают результат на высшем уровне, всегда были единицы.
Месси, Роналду, Нани, Куарежма, до этого Рональдиньо, Робен, Рибери, Овермарс,
Мбаппе – игрок совершенно другого стиля, у него нет какой-то особой техники, он быстрый и быстрее других добирается до мяча, он также хорошо бьет по воротам, но Мбаппе не выделяется своей техникой!
Мбапе даже в20 великих не входит...
Ответ Олег Маринин
Мбапе даже в20 великих не входит...
Комментарий скрыт
Ответ Федя Букин
Комментарий скрыт
По мнению нейтральных объективных...
Таких игроков много не бывает, а у тебя просто зависть...
Но всё же Ямаль самый молодой)
Анелька в свое время сам впечатлял меня больше, чем эти двое. Ну, может, просто трава была зеленее, но всё же
Ответ Марат Хапаев_1116658273
Анелька в свое время сам впечатлял меня больше, чем эти двое. Ну, может, просто трава была зеленее, но всё же
Просто ты был юн. Абсолютно средний футболист, ну чуть выше среднего. Тот же Лукаку на его фоне монстр. Он и забивал не прям что бы много, сейчас тьма цф по статистике круче чем он. Романтизм дело такое, всё перекрашивает.
Кто о чем, а Декстер опять свой скулеж завел:)) У человека уровень понимания футбола просто нулевой:)) У Гвардиолы только в последнее время играли Марез, Доку, Шерки, да тот же КДБ это те кто сразу на вскидку приходят:)
Комментарий удален модератором
Ответ Arturas Ibragimovas
Комментарий удален модератором
Господи какая чушь и это кто-то плюсует (барсаглоры)
Мбаппе никого обыграть не может? Вы в своем уме вообще
Вот только Ямаль почти на 10 лет младше и то что его в 18 лет уже в один ряд с одним из величайших игроков поколения в прайме ставят говорит о многом:) Личная статистика за 10 матчей друг против друга. 8 побед Ямаля, 2 победы Мбаппе:)
Ответ rigobersong
Вот только Ямаль почти на 10 лет младше и то что его в 18 лет уже в один ряд с одним из величайших игроков поколения в прайме ставят говорит о многом:) Личная статистика за 10 матчей друг против друга. 8 побед Ямаля, 2 победы Мбаппе:)
Комментарий удален пользователем
Ответ Isa Babaev_1116975023
Комментарий удален пользователем
Ямаль стал Чемпионом Европы в 16 , в 18 в теории и чм может взять
