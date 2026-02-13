Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» – впервые после забастовки. Форвард «Аль-Насра» пропустил 3 матча (Фабрицио Романо)

Криштиану Роналду сыграет за «Аль-Наср» впервые за 4 матча.

Криштиану Роналду прекратит бойкотировать матчи «Аль-Насра ».

Португальский нападающий примет участие в завтрашней игре против «Аль-Фатеха » в 22-м туре чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

Ранее форвард пропустил матчи против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада» в чемпионате Саудовской Аравии и игру с «Аркадагом» в Лиге чемпионов Азии 2.

Сообщалось, что он недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами и считает, что клубу мешают в борьбе за чемпионство. Роналду также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

Кроме того, СМИ писали, что 41-летний футболист был недоволен задержкой зарплат некоторым сотрудникам клуба.

«Аль-Наср» пообещал Роналду наладить ситуацию в клубе. Председателя совета директоров могут уволить (Arriyadiyah)