  Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» – впервые после забастовки. Форвард «Аль-Насра» пропустил 3 матча (Фабрицио Романо)
Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» – впервые после забастовки. Форвард «Аль-Насра» пропустил 3 матча (Фабрицио Романо)

Криштиану Роналду сыграет за «Аль-Наср» впервые за 4 матча.

Криштиану Роналду прекратит бойкотировать матчи «Аль-Насра».

Португальский нападающий примет участие в завтрашней игре против «Аль-Фатеха» в 22-м туре чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

Ранее форвард пропустил матчи против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада» в чемпионате Саудовской Аравии и игру с «Аркадагом» в Лиге чемпионов Азии 2.

Сообщалось, что он недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами и считает, что клубу мешают в борьбе за чемпионство. Роналду также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

Кроме того, СМИ писали, что 41-летний футболист был недоволен задержкой зарплат некоторым сотрудникам клуба.

«Аль-Наср» пообещал Роналду наладить ситуацию в клубе. Председателя совета директоров могут уволить (Arriyadiyah)

Ну все, 3 матча не играл, 3 пенальти для апельсинки 7 будет, 3 удаления, и 3 добивания стоя в коробке!!+
Ответ Максим Макс_1116879745
Ну все, 3 матча не играл, 3 пенальти для апельсинки 7 будет, 3 удаления, и 3 добивания стоя в коробке!!+
😁 😁
Хорошие новости для Аль-Хиляля)
Ответ Андрей. С
Хорошие новости для Аль-Хиляля)
🤣
Ответ Андрей. С
Хорошие новости для Аль-Хиляля)
А после матча нытье что может только днарям забивать)😂
так, роналду криштиану первый гол забьёт с 40 ка метра со штрафного, второй гол через себя двойным сальто, третий гол забьёт челкой, четвёртый вбросом с аута, пятый забьёт пятой точкой!
Ответ Жду ответа
так, роналду криштиану первый гол забьёт с 40 ка метра со штрафного, второй гол через себя двойным сальто, третий гол забьёт челкой, четвёртый вбросом с аута, пятый забьёт пятой точкой!
🤣
клубничка перестала дутса
Ответ Lavinka
клубничка перестала дутса
созрела
Ответ Lavinka
клубничка перестала дутса
Покакал
Я удивлен, что капитан команды пропускает игры по каким-то соображениям.
Выходи и помоги клубу.
Ну все
Можно грузить хату на соперников
Ответ Mbest77
Ну все Можно грузить хату на соперников
Я так понимаю, ты без хаты теперь?)
Отдыхал. Вспоминал как мячик обрабатывать.. Саботаж был для отвода глаз.. Какой может быть саботаж при 200 лямах.?. Спортивная составляющая, по словах его фанов, ему не нужна. Или что-то поменялось?.. 🤣
Надо же прервать победную серию своему клубу
Ответ micka
Надо же прервать победную серию своему клубу
Это будет прикольно, может тогда шейхи задумаются, а зачем нам эта капризная примадонна
Что же ты фраер сдал назад?🤔
проиграют, к бабке не ходи
