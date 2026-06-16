Бывший тренер сборной России Александр Бородюк не поддержал возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».
«Я за то, чтобы к нам приезжали топ-иностранцы, которые что-то выигрывали. Например, как Лучано Спаллетти, который брал трофеи с «Наполи». У таких тренеров есть чему поучиться.
А у нас приглашают многих тренеров просто из-за того, что он – иностранец. У него ничего нет как в футбольном плане, так и в тренерском. Поэтому я не одобряю возвращение Шварца в «Динамо».
Я за то, чтобы доверяли больше российским тренерам и давали шанс нашим специалистам. А у нас наоборот идет акцент на иностранцев.
Посмотрите, сколько тренеров к нам приезжали, которые не играли в футбол и как специалисты ничего не выигрывали. К таким я отношусь отрицательно.
Многие футболисты говорят в прессе, что у Шварца был буллинг и проблемы с лицензией. А что сейчас изменилось?
Лучше бы обращали внимание на то, какую зарплату получают детские тренеры и ветераны, которые всю свою жизнь и здоровье отдали клубу.
В свое время уехал Владимир Ивич и поблагодарил «Краснодар». Какие к нему вопросы? Захочет – вернется.
А есть другие иностранцы, как Доменико Тедеско. Он уехал и наговорил много негативных слов. Не вижу смысла возвращать именно таких тренеров», – сказал Александр Бородюк.
Кто из футболистов говорил такое прессе?
И это вместо того, чтобы ездить на стажировки, работать в небольших зарубежных клубах и в целом развиваться.
По факту сидят в нашем болоте и постоянно ноют, что их никто не ценит.