  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Бородюк о Шварце в «Динамо»: «У нас тренеров приглашают из-за того, что он иностранец. Футболисты говорят, что у Сандро был буллинг и проблемы с лицензией. Я за доверие нашим»

0
Бородюк о Шварце в «Динамо»: «У нас тренера приглашают из-за того, что он иностранец. Футболисты говорят, что у Сандро был буллинг и проблемы с лицензией. Я за доверие нашим»
Александр Бородюк раскритиковал назначение Сандро Шварца в «Динамо».

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк не поддержал возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

«Я за то, чтобы к нам приезжали топ-иностранцы, которые что-то выигрывали. Например, как Лучано Спаллетти, который брал трофеи с «Наполи». У таких тренеров есть чему поучиться.

А у нас приглашают многих тренеров просто из-за того, что он – иностранец. У него ничего нет как в футбольном плане, так и в тренерском. Поэтому я не одобряю возвращение Шварца в «Динамо».

Я за то, чтобы доверяли больше российским тренерам и давали шанс нашим специалистам. А у нас наоборот идет акцент на иностранцев.

Посмотрите, сколько тренеров к нам приезжали, которые не играли в футбол и как специалисты ничего не выигрывали. К таким я отношусь отрицательно.

Многие футболисты говорят в прессе, что у Шварца был буллинг и проблемы с лицензией. А что сейчас изменилось?

Лучше бы обращали внимание на то, какую зарплату получают детские тренеры и ветераны, которые всю свою жизнь и здоровье отдали клубу.

В свое время уехал Владимир Ивич и поблагодарил «Краснодар». Какие к нему вопросы? Захочет – вернется.

А есть другие иностранцы, как Доменико Тедеско. Он уехал и наговорил много негативных слов. Не вижу смысла возвращать именно таких тренеров», – сказал Александр Бородюк.

Что ждет Моуринью в «Реале»?22214 голосов
Триумф: вернется на праймовый уровеньЖозе Моуринью
Не провал, но и ничего особенногоРеал Мадрид
Ничего хорошего, он устарелФлорентино Перес
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Бородюк
logoДоменико Тедеско
logoЛучано Спаллетти
logoСандро Шварц
logoЧемпионат.com
logoДинамо Москва
logoВладимир Ивич
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
"Многие футболисты говорят в прессе, что у Шварца был буллинг и проблемы с лицензией"

Кто из футболистов говорил такое прессе?
ОтветВлад Безруков
"Многие футболисты говорят в прессе, что у Шварца был буллинг и проблемы с лицензией" Кто из футболистов говорил такое прессе?
Эти футболисты, сейчас с нами в комнате. Просто осмотритесь)))
ОтветВлад Безруков
"Многие футболисты говорят в прессе, что у Шварца был буллинг и проблемы с лицензией" Кто из футболистов говорил такое прессе?
Бородюк же был футболистом, вот он и говорит
Кому доверять, а кому нет решает тот, кто платит бабки за контракт, если условного Семшова не приглашают, значит эту ставку считают проигрышем..
А такие как бородюк предлагают брать тренеров только потому что они русские. Это, конечно, гораздо более разумный подход
ОтветАзубуйке Эгвуэкве
А такие как бородюк предлагают брать тренеров только потому что они русские. Это, конечно, гораздо более разумный подход
Но гус иваныч взял и не прогадал
Ну, судя по результатам Динамо только иностранцы доводили эту команду до определенных вершин - Личка и Шварц, а до этого хоть и Черчесов, но с топами типа Вальбуэна, Самба и т.д.
ОтветКамбоджа Иванов
Ну, судя по результатам Динамо только иностранцы доводили эту команду до определенных вершин - Личка и Шварц, а до этого хоть и Черчесов, но с топами типа Вальбуэна, Самба и т.д.
Последний трофей Динамо - Кубок России 1995 года. После этого никаких вершин не было. Или поражение в финале КР считать вершиной? Ну тогда кроме Шварца то же самое было у Голодца, Ярцева и Силкина.
Гусев прям образец высказываний и дипломатии.
Похоже под словом Буллинг Бородюк имеет совсем не то...
Как детские тренеры и ветераны соеденились в одном предложении? Детским тренерам действительно нужно платить достойную зарплату, они этого заслуживают. А ветеранам за что платить? За то, что они футбольные люди? Мостовой наверное и пытается на какую-нибудь пенсию от Спартака себе наныть, ничего не делать и деньги получать за былые заслуги, правда чем эти заслуги помогают нынешнему населению России я не понимаю.
ОтветRussteel
Как детские тренеры и ветераны соеденились в одном предложении? Детским тренерам действительно нужно платить достойную зарплату, они этого заслуживают. А ветеранам за что платить? За то, что они футбольные люди? Мостовой наверное и пытается на какую-нибудь пенсию от Спартака себе наныть, ничего не делать и деньги получать за былые заслуги, правда чем эти заслуги помогают нынешнему населению России я не понимаю.
Мостовой однако добился, чтобы его взяли царский подкаст вести.
ОтветLehuard
Мостовой однако добился, чтобы его взяли царский подкаст вести.
Ну если ему ещё за этого деньги платят, то однозначно он гений.
Наши повязаны с агентами и "поговаривают" что таким образом воруют
Результат показывают единицы наших тренеров. Сидят без работы, ждут предложений от команд из нижней половины таблицы, с которыми потом успешно вылетают или в лучшем случае зарабатывают репутацию «пожарных».
И это вместо того, чтобы ездить на стажировки, работать в небольших зарубежных клубах и в целом развиваться.
По факту сидят в нашем болоте и постоянно ноют, что их никто не ценит.
Чем условный Ивич, который "захочет вернётся", лучше того же Шварца? Или того же Тедеско? Если сказал один раз спасибо, то тебе лицензия на всю оставшуюся жизнь? Или как это работает!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Роналдо о Бразилии: «Видим важность Винисиуса для «Реала». Хотим от него того же и сборной, и он старается, но иногда не получается. Нужно терпение»
1 минуту назад
Корова выбежала на поле в матче Кубка Брянской области. Игру ненадолго прервали
7 минут назадВидео
У вингера Ирана Тораби истекла виза в США после первого матча ЧМ-2026. Футболисту стараются продлить документ
28 минут назад
Фанаты Аргентины и Алжира устроили массовую потасовку на Таймс Сквер
39 минут назадВидео
Бернарду Силва подписал контракт с «Реалом» по схеме «2+1» (Фабрицио Романо)
55 минут назад
Как же технично Павар забил Аргентине на ЧМ-2018 – это возможно повторить?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Мостовой о ЧМ-2026: «Хорошее впечатление от Испании – у соперника 11 человек оборонялись. Турция с 30 ударами проиграла. Бывают, встанут в обороне, раз выбегут, забьют и выиграют»
сегодня, 11:28
Грэм Сунесс: «Роналду – лучший из лучших, настоящая голевая машина. Нет топ-футболистов без эго или высокомерия. Португалия – вероятный победитель ЧМ-2026»
сегодня, 11:22
Адиев отстранен от работы с «МЛ Витебск». Команда идет 2-й в таблице чемпионата Беларуси
сегодня, 11:08
Пас сообщил «Реалу» о желании остаться в «Комо» еще на сезон. Моуринью не смог гарантировать хавбеку желаемое игровое время
сегодня, 11:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Тоттенхэм» провел позитивные переговоры с представителями Тонали. Проблемой может стать сумма трансфера хавбека «Ньюкасла»
17 минут назад
Мелехин о том, вышел бы «Зенит» в плей-офф ЛЧ: «Хотелось бы верить, хороший состав. Но там играли бы на встречных курсах, а в РПЛ приходится вскрывать оборону соперника»
45 минут назад
Ливраменто не сыграет за Англию на ЧМ-2026 из-за травмы. Чалоба из «Челси» может заменить защитника «Ньюкасла»
сегодня, 11:38
Ленини о том, что Возинья для Кабо-Верде как Яшин для России: «Очень возможно! Он наша легенда. Не представляете, что этот человек для нас значит»
сегодня, 10:15
Сенников о Шварце в «Динамо»: «Приходят опять к иностранцам – обидно немножко. Поддерживаю российских тренеров, хотел бы, чтобы у наших была возможность развиваться»
сегодня, 10:01
Флу согласен, что у Норвегии самая талантливая сборная в истории: «У нас лучший бомбардир АПЛ и капитан чемпиона Премьер-лиги, есть настоящие суперзвезды. Холанд каждый год выходит на новый уровень»
сегодня, 08:38
Бьелса о фото к ЧМ, где он не смотрит в камеру: «Я не модель, ничего плохого не сделал. Если я смотрю вверх или вниз – это обязательно требует объяснений?»
сегодня, 08:09Фото
Ренар возглавил сборную Туниса. Лямуши был уволен после 1:5 от Швеции в первом матче на ЧМ-2026
сегодня, 07:58
Экс-защитник «Спартака» Чернов проходит медосмотр в «Крыльях» («Матч ТВ»)
сегодня, 07:57
Болельщики принесли дореволюционные флаги Ирана на матч с Новой Зеландией. Стюарды их не отбирали, несмотря на запрет ФИФА
сегодня, 07:50Видео
Рекомендуем