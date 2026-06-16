Фанаты Аргентины и Алжира устроили массовую потасовку на Таймс Сквер
Фанаты Аргентины и Алжира устроили массовую потасовку на Таймс-сквер в Нью-Йорке накануне очного матча своих сборных на ЧМ-2026.
Команды встретятся в ночь на 17 июня в рамках первого тура группового этапа. Стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.
За день до игры болельщики обеих сборных вступили в конфликт в центральной части Манхэттена. Спустя некоторое время участники драки разошлись.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Brut
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