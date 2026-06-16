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Фанаты Аргентины и Алжира устроили массовую потасовку на Таймс Сквер

Фанаты Аргентины и Алжира устроили массовую потасовку на Таймс-сквер в Нью-Йорке накануне очного матча своих сборных на ЧМ-2026.

Команды встретятся в ночь на 17 июня в рамках первого тура группового этапа. Стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.

За день до игры болельщики обеих сборных вступили в конфликт в центральной части Манхэттена. Спустя некоторое время участники драки разошлись.

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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Brut
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Комментарии

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но потом пришли фанаты Японии, сразу же всех разняли, проводили драчунов до их отелей, вернулись на место драки и прибрали весь мусор
Алжирские дикари забыли, что они не на Елисейских полях. Люлей от аргов нормально выхватили.
ОтветSuper Bock
Алжирские дикари забыли, что они не на Елисейских полях. Люлей от аргов нормально выхватили.
арги просто стриггерились на арабскую речь, т.к. решили, что это болельщики сборной Франции)
ОтветБорис_1117003684
арги просто стриггерились на арабскую речь, т.к. решили, что это болельщики сборной Франции)
Кстати французским куколдам на заметку, как в своей стране порядки наводить.
У нас бабки за место в очереди круче сумками махают! Еще и трешток эталонный выдают)
Ответ6yjqztfgyr
У нас бабки за место в очереди круче сумками махают! Еще и трешток эталонный выдают)
Где это у вас такое? В быдлостане?
потолкались с минуту, это разве потасовка, даже на 3 часа за такое жалко закрыть.
где Аргентина и где Алжир) какие у них могут быть тёрки вообще?))
Ответsvinoshiva
где Аргентина и где Алжир) какие у них могут быть тёрки вообще?))
С Мбаппе - легко.
Ответsvinoshiva
где Аргентина и где Алжир) какие у них могут быть тёрки вообще?))
Алфавитные :)
Был на концерте "Гражданской обороны" в 95-ом, так там и то повеселее движняк был. А тут прям массовая.., прям потасовка.))
Там один аргентинский тяжелый танк разогнал весь алжирский балаган.
Алжирцы против аргентинцев жидковаты, однако. На поле будет то же самое.
Наши бы тоже могли достойно на Таймс-сквер выступить.
Это не потасовка) 😂😂😂
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