Пас сообщил «Реалу» о желании остаться в «Комо» еще на сезон. Моуринью не смог гарантировать хавбеку желаемое игровое время
Нико Пас предпочитает остаться в «Комо» еще на один сезон.
Атакующий полузащитник Нико Пас сообщил руководству «Реала» о желании провести еще один сезон в «Комо».
21-летний хавбек хочет быть ключевым футболистом, тем более итальянская команда выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Футболист и испанский клуб несколько недель назад обсуждали возможность возвращения в «Мадрид», но ситуация изменилась после переизбрания Флорентино Переса на пост президента и назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера.
Обе стороны согласны, что остаться в «Комо» – лучшее решение. Кроме того, Моуринью не смог гарантировать футболисту желаемое игровое время.
В прошлом сезоне Пас забил 12 голов и сделал 7 передач в 35 матчах Серии А.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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