Пас сообщил «Реалу» о желании остаться в «Комо» еще на сезон. Моуринью не смог гарантировать хавбеку желаемое игровое время

Нико Пас предпочитает остаться в «Комо» еще на один сезон.

Атакующий полузащитник Нико Пас сообщил руководству «Реала » о желании провести еще один сезон в «Комо ».

21-летний хавбек хочет быть ключевым футболистом, тем более итальянская команда выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Футболист и испанский клуб несколько недель назад обсуждали возможность возвращения в «Мадрид», но ситуация изменилась после переизбрания Флорентино Переса на пост президента и назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера.

Обе стороны согласны, что остаться в «Комо» – лучшее решение. Кроме того, Моуринью не смог гарантировать футболисту желаемое игровое время.

В прошлом сезоне Пас забил 12 голов и сделал 7 передач в 35 матчах Серии А.