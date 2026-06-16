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  4. Пас сообщил «Реалу» о желании остаться в «Комо» еще на сезон. Моуринью не смог гарантировать хавбеку желаемое игровое время

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Пас сообщил «Реалу» о желании остаться в «Комо» еще на сезон. Моуринью не смог гарантировать хавбеку желаемое игровое время
Нико Пас предпочитает остаться в «Комо» еще на один сезон.

Атакующий полузащитник Нико Пас сообщил руководству «Реала» о желании провести еще один сезон в «Комо».

21-летний хавбек хочет быть ключевым футболистом, тем более итальянская команда выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Футболист и испанский клуб несколько недель назад обсуждали возможность возвращения в «Мадрид», но ситуация изменилась после переизбрания Флорентино Переса на пост президента и назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера.

Обе стороны согласны, что остаться в «Комо» – лучшее решение. Кроме того, Моуринью не смог гарантировать футболисту желаемое игровое время.

В прошлом сезоне Пас забил 12 голов и сделал 7 передач в 35 матчах Серии А.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoНико Пас
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoКомо
logoсерия А Италия
logoЖозе Моуринью

Комментарии

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- Алло, Нико? Это Жозе. Пойдешь в ко мне в Реал?
- Не, я Пас
ОтветBorsiano
- Алло, Нико? Это Жозе. Пойдешь в ко мне в Реал? - Не, я Пас
Нико: "Как говорил мой дедушка пастух - Я Пас!"
ОтветBorsiano
- Алло, Нико? Это Жозе. Пойдешь в ко мне в Реал? - Не, я Пас
Здравствуйте, это виртуальный помощник Нико Франсеск, ¡Lárgate de aquí, puta madrileña!
Представляю, как трудно принять такое решение воспитаннику, но в данном случае все грамотно делает Пас. Успехов ему и ждем еще сильнее через год домой
ОтветКудри Гендузи
Представляю, как трудно принять такое решение воспитаннику, но в данном случае все грамотно делает Пас. Успехов ему и ждем еще сильнее через год домой
Ну и ладушки! Ждем Комо в плей-офф ЛЧ 2026-2027! Удачи Пасу на ЧМ! 😁
Правильно для всех сторон. Нико продолжит развиваться в ещё более конкурентной среде (Коморы в ЛЧ), Комо не потеряет ключевого игрока, а Реал убедиться в его качестве против более сильных соперников и через сезон все равно его сможет забрать.
Для Паса, Комо и серии А - отличная новость.‼️👌 🤌👍
Разумное решение. В команде Сеска он в основе, а в Реале была бы лавка. Парень принял решение прогрессировать, только уважение.
Разумное решение, проведет полноценный сезон в Еврокубках с командой, которая еще усилится и тренером, который в него поверил. А в мадридское болото всегда успеет вернуться
ОтветLiver0910
Разумное решение, проведет полноценный сезон в Еврокубках с командой, которая еще усилится и тренером, который в него поверил. А в мадридское болото всегда успеет вернуться
Очень смешно от болельщика лузерпуля слышать о "мадридском болоте". ))
ОтветWh1te
Очень смешно от болельщика лузерпуля слышать о "мадридском болоте". ))
Лучше болеть за Ливерпуль и ничего не выигрывать вообще, чем быть глором сопливых сливочных девочек, над которыми потешается весь мир.
Думаю, ближе к концу трансферного окна ситуация может измениться
ОтветJadie James
Думаю, ближе к концу трансферного окна ситуация может измениться
Не может. Опция выкупа имеет свой срок.
ОтветСергей Пичугин
Навес уговорил
Пас и Возинья - что-то про современный футбол
Ответpeonel sessy
Пас и Возинья - что-то про современный футбол
А с эмоциональной усталостью им помогает справляться Мауро Вигорито
Правильное решение. У Сеска в комфортной среде, играя, будет расти. В Реале куча хавбеков, другое давление, никаких гарантий.
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