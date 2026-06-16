Адиев отстранен от работы с «МЛ Витебск». Команда идет 2-й в таблице чемпионата Беларуси

Магомед Адиев отстранен от работы с «МЛ Витебск».

Главный тренер «МЛ Витебск» Магомед Адиев и его помощник Филипп Соколинский отстранены от тренировок с командой.

Исполняющим обязанности тренера назначен 38-летний капитан команды Сергей Баланович .

Под руководством Адиева команда провела семь матчей, в которых одержала четыре победы, однажды сыграла вничью и дважды проиграла.

Адиев возглавил клуб в апреле. На данный момент «МЛ Витебск » занимает второе место в чемпионате Беларуси, набрав 24 очка в 11 матчах.