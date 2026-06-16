Адиев отстранен от работы с «МЛ Витебск». Команда идет 2-й в таблице чемпионата Беларуси
Магомед Адиев отстранен от работы с «МЛ Витебск».
Главный тренер «МЛ Витебск» Магомед Адиев и его помощник Филипп Соколинский отстранены от тренировок с командой.
Исполняющим обязанности тренера назначен 38-летний капитан команды Сергей Баланович.
Под руководством Адиева команда провела семь матчей, в которых одержала четыре победы, однажды сыграла вничью и дважды проиграла.
Адиев возглавил клуб в апреле. На данный момент «МЛ Витебск» занимает второе место в чемпионате Беларуси, набрав 24 очка в 11 матчах.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «МЛ Витебск»
Комментарии
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Команда лидировала в таблице, причем обыграв на выезде основных конкурентов - Динамо Минск и Неман, с победными голами на добавленных минутах
а тут типа проиграли городское дерби середняку - ФК Витебск (1-2, причем МЛ не забил пенальти), и это хозяина сильно задело
ну а сегодня жеребьевка первого раунда ЛЧ, где будет играть клуб, самое время тренера уволить
Кстати, а что там с Шахтером из Солигорска? Их расформировали или просто в лиге пониже играют?