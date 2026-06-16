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  4. Адиев отстранен от работы с «МЛ Витебск». Команда идет 2-й в таблице чемпионата Беларуси

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Адиев отстранен от работы с «МЛ Витебск». Команда идет 2-й в таблице чемпионата Беларуси
Магомед Адиев отстранен от работы с «МЛ Витебск».

Главный тренер «МЛ Витебск» Магомед Адиев и его помощник Филипп Соколинский отстранены от тренировок с командой.

Исполняющим обязанности тренера назначен 38-летний капитан команды Сергей Баланович.

Под руководством Адиева команда провела семь матчей, в которых одержала четыре победы, однажды сыграла вничью и дважды проиграла.

Адиев возглавил клуб в апреле. На данный момент «МЛ Витебск» занимает второе место в чемпионате Беларуси, набрав 24 очка в 11 матчах.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «МЛ Витебск»
logoМагомед Адиев
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logoпремьер-лига Россия
logoСергей Баланович

Комментарии

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Написать новость об отстранении и даже не намекнуть по какой причине, верх неуважения к читателям.
ОтветN. Vidich
Написать новость об отстранении и даже не намекнуть по какой причине, верх неуважения к читателям.
Тоже интересна именно причина, ну либо пока еще не в курсе..)
ОтветN. Vidich
Написать новость об отстранении и даже не намекнуть по какой причине, верх неуважения к читателям.
Сохраняют интригу! А потом напишут стандартное: по семейным обстоятельствам.🤣
Не летал ли перед этим он в Казахстан?
Очень странная карьера у человека. Вечно какие-то истории.
ОтветИгорь Новиков
Очень странная карьера у человека. Вечно какие-то истории.
Типо Григоряна
там хозяин, он же хозяин букмекерской шарашки и казино, такой дилетант и самодур, что даже трудно с кем-то сравнивать
Команда лидировала в таблице, причем обыграв на выезде основных конкурентов - Динамо Минск и Неман, с победными голами на добавленных минутах
а тут типа проиграли городское дерби середняку - ФК Витебск (1-2, причем МЛ не забил пенальти), и это хозяина сильно задело
ну а сегодня жеребьевка первого раунда ЛЧ, где будет играть клуб, самое время тренера уволить
ОтветA-Marco
там хозяин, он же хозяин букмекерской шарашки и казино, такой дилетант и самодур, что даже трудно с кем-то сравнивать Команда лидировала в таблице, причем обыграв на выезде основных конкурентов - Динамо Минск и Неман, с победными голами на добавленных минутах а тут типа проиграли городское дерби середняку - ФК Витебск (1-2, причем МЛ не забил пенальти), и это хозяина сильно задело ну а сегодня жеребьевка первого раунда ЛЧ, где будет играть клуб, самое время тренера уволить
Его можно сравнить с Адиевом, думаю.
Круговорот Магомеда в природе!
Стоило только разок проиграть в дерби Витебска и всё.
Кстати, а что там с Шахтером из Солигорска? Их расформировали или просто в лиге пониже играют?
ОтветAlex Metallov
Стоило только разок проиграть в дерби Витебска и всё. Кстати, а что там с Шахтером из Солигорска? Их расформировали или просто в лиге пониже играют?
как бы расформировали, но есть созданный типа с нуля Партизан из Солигорска, который уже вышел из Д3 в Д2 , уже называется Солигорск, потом так же по партизански прокрадется в вышку
ОтветAlex Metallov
Стоило только разок проиграть в дерби Витебска и всё. Кстати, а что там с Шахтером из Солигорска? Их расформировали или просто в лиге пониже играют?
Расформировали. А в лиге ниже играет другая команда преемница, прошедшая третью лигу
В Крылья возвращается)))
Как он туда попал?
Что, опять??
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