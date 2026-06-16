Корова выбежала на поле в матче Кубка Брянской области. Игру ненадолго прервали

Курьезная ситуация послужила причиной остановки матча 1/16 финала Кубка Брянской области между «Орбитой» и БХЗ.

По ходу встречи на футбольное поле неожиданно выбежала корова, ненадолго прервав игру. Животное пробежалась по газону вдоль боковой линии.

«Ничего себе, с ума сойти! Это что?! Я такое впервые в жизни вижу!

Теперь я понимаю, почему на поле разбежались по сторонам! Обалдеть!» – эмоционально отреагировал комментатор матча.