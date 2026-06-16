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  4. Корова выбежала на поле в матче Кубка Брянской области. Игру ненадолго прервали

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Корова выбежала на поле в матче Кубка Брянской области. Игру ненадолго прервали

Курьезная ситуация послужила причиной остановки матча 1/16 финала Кубка Брянской области между «Орбитой» и БХЗ.

По ходу встречи на футбольное поле неожиданно выбежала корова, ненадолго прервав игру. Животное пробежалась по газону вдоль боковой линии.

«Ничего себе, с ума сойти! Это что?! Я такое впервые в жизни вижу!

Теперь я понимаю, почему на поле разбежались по сторонам! Обалдеть!» – эмоционально отреагировал комментатор матча.

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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал РФС
любительский футбол
ахахаха
животные и спорт

Комментарии

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Судя по полю это место для выгула животных, а так интересная история)
Вот это нам интересно, а ЧМ – нет!
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