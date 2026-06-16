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У вингера Ирана Тораби истекла виза в США после первого матча ЧМ-2026. Футболисту стараются продлить документ
У Мехди Тораби истекла виза в США.

У вингера сборной Ирана Мехди Тораби истекла виза в США после матча первого тура ЧМ-2026 против команды Новой Зеландии (2:2).

31-летний футболист был в заявке, но не появился на поле в прошедшей игре.

«Виза Мехди Тораби, игрока сборной Ирана, истекла после однократного въезда в США. Виза была действительна только для одного въезда.

Иранская футбольная федерация предприняла шаги по продлению визы Тораби, чтобы он мог продолжить выступления в предстоящих матчах», – сообщили в Федерации футбола Ирана.

Следующий матч Иран проведет 21 июня в Лос-Анджелесе против Бельгии.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
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Комментарии

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Футболисту сборной, которая приехала играть на ЧМ сделали визу таким образом, что она заканчивается после первого матча??? Это че за прикол такой.
ОтветKulagin_m
Футболисту сборной, которая приехала играть на ЧМ сделали визу таким образом, что она заканчивается после первого матча??? Это че за прикол такой.
ее сделали для однократного въезда. т.е если б иран не выгоняли из страны после каждого матча то он мог бы и дальше играть
Шапито. Визу выдали для одного посещения и при этом сами выгоняют команду обратно в Мексику после сыгранного матча.
Уровень организации на этом ЧМ со стороны США, конечно, чудовищный. Скандал на скандале. Не тянут американцы турнир подобного масштаба.
Это какой-то кафкианский абсурд!
ОтветAgent Smith
Это какой-то кафкианский абсурд!
Мы в Матрице. Вам ли не знать, агент Смит?!
(не пали хату, Штирлиц!)
- Господин Инфантино, это чо такое происходит?!
- С огромным уважением ко всем, всему и вся - у меня лапки. Мяу-мяу.
ОтветНик Гре
- Господин Инфантино, это чо такое происходит?! - С огромным уважением ко всем, всему и вся - у меня лапки. Мяу-мяу.
Давайте больше говорить о футболе))))
Гребанный стыд
Очень хочется,, что бы США и Иран заняли вторые места в своих группах и встретились в след.раунде.
Ответold_wolf
Очень хочется,, что бы США и Иран заняли вторые места в своих группах и встретились в след.раунде.
Тогда таких как Тораби станет в двадцать раз больше.)
Ответold_wolf
Очень хочется,, что бы США и Иран заняли вторые места в своих группах и встретились в след.раунде.
Тогда у половины команды Ирана визы вдруг закончатся.
Вот это организация!!!
Я не говорю что мы тут впереди планеты всей, но в России такой ерунды уж точно не было на ЧМ 2018.
ОтветГригорий Геник
Вот это организация!!! Я не говорю что мы тут впереди планеты всей, но в России такой ерунды уж точно не было на ЧМ 2018.
Здесь имеет место не ошибка организаторов или бюрократов, а враждебное отношение к команде Ирана со стороны администрации США. Команду вынудили покинуть США на следующий день после матча, вернули в Мексику, хотя следущий матч у них опять в США.
парадокс этого чм - сборных больше, а разговоров о футболе и футбольного праздника - меньше, только скандал на скандале. Верните меня в лето 2018 где был футбольный праздник и все были счастливы и довольны 😭
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