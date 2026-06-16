У вингера Ирана Тораби истекла виза в США после первого матча ЧМ-2026. Футболисту стараются продлить документ
У Мехди Тораби истекла виза в США.
У вингера сборной Ирана Мехди Тораби истекла виза в США после матча первого тура ЧМ-2026 против команды Новой Зеландии (2:2).
31-летний футболист был в заявке, но не появился на поле в прошедшей игре.
«Виза Мехди Тораби, игрока сборной Ирана, истекла после однократного въезда в США. Виза была действительна только для одного въезда.
Иранская футбольная федерация предприняла шаги по продлению визы Тораби, чтобы он мог продолжить выступления в предстоящих матчах», – сообщили в Федерации футбола Ирана.
Следующий матч Иран проведет 21 июня в Лос-Анджелесе против Бельгии.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
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(не пали хату, Штирлиц!)
- С огромным уважением ко всем, всему и вся - у меня лапки. Мяу-мяу.
Я не говорю что мы тут впереди планеты всей, но в России такой ерунды уж точно не было на ЧМ 2018.