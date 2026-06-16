У вингера Ирана Тораби истекла виза в США после первого матча ЧМ-2026. Футболисту стараются продлить документ

У Мехди Тораби истекла виза в США.

У вингера сборной Ирана Мехди Тораби истекла виза в США после матча первого тура ЧМ-2026 против команды Новой Зеландии (2:2).

31-летний футболист был в заявке, но не появился на поле в прошедшей игре.

«Виза Мехди Тораби, игрока сборной Ирана, истекла после однократного въезда в США. Виза была действительна только для одного въезда.

Иранская футбольная федерация предприняла шаги по продлению визы Тораби, чтобы он мог продолжить выступления в предстоящих матчах», – сообщили в Федерации футбола Ирана.

Следующий матч Иран проведет 21 июня в Лос-Анджелесе против Бельгии.