Бернарду Силва подписал контракт с «Реалом» по схеме «2+1» (Фабрицио Романо)
Бернарду Силва переходит в «Реал».
Полузащитник Бернарду Силва подписал контракт с «Реалом».
Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
31-летний португалец на правах свободного агента заключил с мадридским клубом соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон.
Бернарду Силва с 2017 года выступал за «Манчестер Сити». В составе «горожан» он стал шестикратным чемпионом Англии, а в 2023 году выиграл Лигу чемпионов.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
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после этого тут же начнётся цирк дю солей
ух, замесище будет жёсткий в новом сезоне, уже жду с нетерпением)
Денег нет берут чуть ли не из чемпионата саудовской Аравии и то в долг 🤣🤣🤣