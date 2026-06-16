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  4. Бернарду Силва подписал контракт с «Реалом» по схеме «2+1» (Фабрицио Романо)

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Бернарду Силва подписал контракт с «Реалом» по схеме «2+1» (Фабрицио Романо)
Бернарду Силва переходит в «Реал».

Полузащитник Бернарду Силва подписал контракт с «Реалом».

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

31-летний португалец на правах свободного агента заключил с мадридским клубом соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон.

Бернарду Силва с 2017 года выступал за «Манчестер Сити». В составе «горожан» он стал шестикратным чемпионом Англии, а в 2023 году выиграл Лигу чемпионов.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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Комментарии

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Все таки примечательно, как Моур стал официально главным тренером, так сразу пару игроков перешли после его предложения. Хоть и посирают его тут, но мужик авторитетный и имбовый
ОтветAnthony Wrynn
Все таки примечательно, как Моур стал официально главным тренером, так сразу пару игроков перешли после его предложения. Хоть и посирают его тут, но мужик авторитетный и имбовый
всё так, но увы до первой серии из двух поражений или трёх матчей без побед
после этого тут же начнётся цирк дю солей
ОтветAnthony Wrynn
Все таки примечательно, как Моур стал официально главным тренером, так сразу пару игроков перешли после его предложения. Хоть и посирают его тут, но мужик авторитетный и имбовый
Это все так, но конкретно с Бернарду, думаю сыграла роль финансовая составляющая. Там аппетиты были такие, что Барса с АТМ слились бы сами. 10 млн подписного, 10 агенту и еще сколько-то там отцу, плюс личка не малая.
вот тебе и Барса с Атлетико
ух, замесище будет жёсткий в новом сезоне, уже жду с нетерпением)
ОтветБорис_1117003684
вот тебе и Барса с Атлетико ух, замесище будет жёсткий в новом сезоне, уже жду с нетерпением)
Реалу бы тренера посильнее, была бы заруба)а так учитывая что Барса ещё будет усиляться плюс молодёжь должна сильнее прогрессировать, в сезон Барса входит в ранге фаворитов0
ОтветИван Никулин_1116720319
Реалу бы тренера посильнее, была бы заруба)а так учитывая что Барса ещё будет усиляться плюс молодёжь должна сильнее прогрессировать, в сезон Барса входит в ранге фаворитов0
Скорее всего, по классике: Барселона-1-я, Реал-2-й, ну а Атлетико будет героически сражаться за 3-е место)
Весь пенсионный фонд собирается в мадриде
ОтветMark Anisimov
Весь пенсионный фонд собирается в мадриде
Отомстили Барсе за бестрофейный сезон
ОтветMark Anisimov
Весь пенсионный фонд собирается в мадриде
А у католичек прям нет пенсионеров
Денег нет берут чуть ли не из чемпионата саудовской Аравии и то в долг 🤣🤣🤣
Сити избавляется от балласта. Нормально
Он с детства за Барсу же был)
ОтветAkezhan Kutvarov
Он с детства за Барсу же был)
Так повзрослел же.
ОтветAkezhan Kutvarov
Он с детства за Барсу же был)
Все с детства за Барсу, пока Реал не предложил контракт.
Пока трансферы точечные
ОтветPrestige_1117007293
Пока трансферы точечные
Так можно назвать любые трансферы
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