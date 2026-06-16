Бернарду Силва подписал контракт с «Реалом» по схеме «2+1» (Фабрицио Романо)

Бернарду Силва переходит в «Реал».

Полузащитник Бернарду Силва подписал контракт с «Реалом».

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

31-летний португалец на правах свободного агента заключил с мадридским клубом соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон.

Бернарду Силва с 2017 года выступал за «Манчестер Сити ». В составе «горожан» он стал шестикратным чемпионом Англии, а в 2023 году выиграл Лигу чемпионов.