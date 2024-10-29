«Атлетико» поздравил Родри с «Золотым мячом»: «Мы видели, как ты развивался и рос. Наблюдать за твоими успехами – большая честь для нас»
«Атлетико» поздравил Родри с получением «Золотого мяча».
На церемонии, прошедшей вчера в Париже, 28-летний испанец стал обладателем приза лучшему футболисту года по версии France Football.
Хавбек «Манчестер Сити» играл в юношеских командах «Атлетико» с 2007 по 2013 год, а также за основную команду в сезоне-2018/19.
«Атлетико» видел, как ты развивался и рос как футболист и человек.
Для нас это большая честь – видеть все, чего ты добился, и все, чего тебе еще предстоит достичь», – сказано в сообщении пресс-службы «Атлетико».
Фото: x.com/Atleti
Родри не похож ни на одну суперзвезду. Ода обладателю «Золотого мяча»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Атлетико»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости