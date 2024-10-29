«Атлетико» поздравил Родри с «Золотым мячом»: «Мы видели, как ты развивался и рос. Наблюдать за твоими успехами – большая честь для нас»

«Атлетико» поздравил Родри с получением «Золотого мяча».

На церемонии, прошедшей вчера в Париже, 28-летний испанец стал обладателем приза лучшему футболисту года по версии France Football.

Хавбек «Манчестер Сити » играл в юношеских командах «Атлетико » с 2007 по 2013 год, а также за основную команду в сезоне-2018/19.

«Атлетико» видел, как ты развивался и рос как футболист и человек.

Для нас это большая честь – видеть все, чего ты добился, и все, чего тебе еще предстоит достичь», – сказано в сообщении пресс-службы «Атлетико».

Фото: x.com/Atleti

Родри не похож ни на одну суперзвезду. Ода обладателю «Золотого мяча»

Родри забрал «Золотой мяч» вместо Винисиуса! Как это было