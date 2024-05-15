Морган о чемпионской гонке в АПЛ: «Ман Сити» еще не выиграл. Мойес захочет хлопнуть дверью»

Пирс Морган надеется, что «Вест Хэм» не даст «Манчестер Сити» выиграть титул АПЛ.

Вчера в перенесенной игре 34-го тура «Тоттенхэм» проиграл «горожанам» на домашнем стадионе со счетом 0:2.

« » благодаря победе возглавил турнирную таблицу, опередив «Арсенал» на 2 очка за тур до конца чемпионата – «Сити» станет чемпионом, если обыграет « » под руководством в заключительном матче 19 мая.

«Сити» еще не выиграл АПЛ. Дэвид Мойес захочет уйти, хлопнув дверью», – написал телеведущий, болеющий за «Арсенал».

Ранее « » объявил, что Дэвид Мойес покинет пост главного тренера команды.

Часть фанатов «Тоттенхэма» праздновала 1-й гол Холанда, повернувшись спиной к полю и прыгая. На трибунах кричали «Встань, если ненавидишь «Арсенал»!»