Морган о чемпионской гонке в АПЛ: «Ман Сити» еще не выиграл. Мойес захочет хлопнуть дверью»

Теги Вест Хэм Дэвид Мойес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пирс Морган Футбол

Пирс Морган надеется, что «Вест Хэм» не даст «Манчестер Сити» выиграть титул АПЛ.

Вчера в перенесенной игре 34-го тура АПЛ «Тоттенхэм» проиграл «горожанам» на домашнем стадионе со счетом 0:2.

«Манчестер Сити» благодаря победе возглавил турнирную таблицу, опередив «Арсенал» на 2 очка за тур до конца чемпионата – «Сити» станет чемпионом, если обыграет «Вест Хэм» под руководством Дэвида Мойеса в заключительном матче 19 мая.

«Сити» еще не выиграл АПЛ. Дэвид Мойес захочет уйти, хлопнув дверью», – написал телеведущий, болеющий за «Арсенал».

 Ранее «Вест Хэм» объявил, что Дэвид Мойес покинет пост главного тренера команды.

Часть фанатов «Тоттенхэма» праздновала 1-й гол Холанда, повернувшись спиной к полю и прыгая. На трибунах кричали «Встань, если ненавидишь «Арсенал»!»

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14 комментариев
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Пирс Морган после последнего тура и чемпионства Сити: «Вест Хэм» бесполезен, кучка жалких неудачников, Мойес– мудак»
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А Эвертон прям ляжет под Арсенал)
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Фанаты Арсенала уже закупают форму Вест Хэма😎
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У него раздвоение личности? То он говорит всё Сити не догнать , то готов слепо верить в победу Арсенала 😁
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3-0 Мойес влетит, знаем мы эту принципиальность в последние годы
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Самое смешное в этой ситуации, что самому «Арсеналу» надо ещё выиграть. А то уже такие разговоры, как будто дело сделано.
На «Весь Хэм» надейся, а сам не плошай. Иронично будет, если «молотобойцы» победят, они нет
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Мойесу скорее всего уже всё по барабану.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Фанаты Арсенала уже закупают форму Вест Хэма😎
Ага и на 60 минуте уйдут со стадиона как уже было в этом сезоне)
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Ахахха чё он несёт? Вангую победу сити минимум в 3 мяча
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Эвертон сам может ничью урвать у Арсенала
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Скорее тихо её закроет,сдулся как и весь Вест Хэм в этом сезоне
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Выдает желаемое за действительное. Мойесу особо нет дела до вас. И сложно поверить, что до этого Сити очки не терял, а тут прям дома в последнем туре с не самым сильным и немотивированным соперником вдруг дрогнет.
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Ухлопают и Мойеса.
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