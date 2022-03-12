Тухель поддержал идею разместить на форме «Челси» призыв к миру вместо лого спонсора

поддержал идею о рамещении призыва к миру на форме «Челси».

Ранее титульный спонсор лондонцев – компания сетей мобильной связи Three – приостановила сотрудничество с клубом. У тренера спросили, поддержит ли он идею о размещении на форме призыва к миру вместо лого спонсора.

«Послание о мире возможно всегда, оно никогда не может быть ошибочным.

Конечно, у нас может возникнуть проблема с тем, чтобы найти достаточное количество футболок для игры при санкциях! Но пока у нас есть достаточно маек, а бак автобуса заполнен бензином, мы приедем на матчи и будем конкурентоспособны. В этом все могут быть уверены, мы требуем этого от себя.

Когда начинается сильный шторм, вы обороняетесь и держитесь вместе», – сказал тренер .