Бетсити Кубок России. Групповой раунд. «Уфа» против «Ленинградца», «Спартак» сыграет с «Родиной», «Рубин» – с «Черноморцем»

В Бетсити Кубке России стартовал первый тур группового раунда сезона-2020/21.

Клубы РПЛ, не участвующие в еврокубках, в гостях встречаются с клубами в рамках 1-го тура.

В среду сыграет с , а – с пермской .

Кубок России

Групповой раунд

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Реформа Кубка России: групповой этап, призовые на каждой стадии, трансляции на Первом