Бетсити Кубок России. Групповой раунд. «Уфа» против «Ленинградца», «Спартак» сыграет с «Родиной», «Рубин» – с «Черноморцем»

В Бетсити Кубке России стартовал первый тур группового раунда сезона-2020/21.
Клубы РПЛ, не участвующие в еврокубках, в гостях встречаются с клубами Олимп-ПФЛ в рамках 1-го тура.
В среду «Спартак» сыграет с «Родиной», а «Сочи» – с пермской «Звездой».
Кубок России
Групповой раунд
1-й тур
- Дата проведения
- 16 сентября, 13.00, «Roshchino Arena»
- Дата проведения
- 16 сентября, 16.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «стадион Звезда»
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «стадион Труд Ульяновск»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.00, «Открытие Арена»
- Дата проведения
- 17 сентября, 15.00, «Stadion Krasniy Elektrik»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Салют»
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.00, «Stadion Dinamo, Stavropol'»
- Дата проведения
- 15 сентября, 13.00, «стадион Труд»
- Гол:
- 0:1 – 64 Конате.
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Зенит Иркутск –
Kungurov, Bondarenko, Насадюк, Толмачев, Uboniev, Яковлев, Селеменев (Kalugin, 90), Kolesnikov, Гайдуков, Markov (Kovalev, 90), Yakovlev.
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Химки –
Генералов, Тихонов, Мизгирев, Гапон, Липовой (Массуренко, 64), Мурнин (Мартусевич, 70), Кухарчук (Жумабеков, 88), Казанцев, Воробьев (Засеев, 88), Сигневич (Конате, 64), Алиев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Реформа Кубка России: групповой этап, призовые на каждой стадии, трансляции на Первом