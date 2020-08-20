Бетсити Кубок России. Групповой раунд. «Уфа» против «Ленинградца», «Спартак» сыграет с «Родиной», «Рубин» – с «Черноморцем»

Теги Спартак Химки Рубин премьер-лига Россия Бетсити Кубок России результаты Ахмат Урал Машук-КМВ Олимп-ПФЛ Арсенал Тула Ротор Черноморец Новороссийск Волга Ульяновск Динамо Ставрополь Уфа Зенит Иркутск Тамбов Сочи Ленинградец Салют Звезда Пермь Родина Москва Знамя Ногинск Футбол

В Бетсити Кубке России стартовал первый тур группового раунда сезона-2020/21.

Клубы РПЛ, не участвующие в еврокубках, в гостях встречаются с клубами Олимп-ПФЛ в рамках 1-го тура.

В среду «Спартак» сыграет с «Родиной», а «Сочи» – с пермской «Звездой».

Кубок России

Групповой раунд

1-й тур

Ленинградец – Уфа 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
16 сентября, 13.00, «Roshchino Arena»
Онлайн матча

 

Машук-КМВ – Тамбов
Дата проведения
16 сентября, 16.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Звезда Пермь – Сочи
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «стадион Звезда»
Онлайн матча

 

Волга Ульяновск – Урал
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «стадион Труд Ульяновск»
Онлайн матча

 

Черноморец – Рубин
Дата проведения
16 сентября, 19.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Родина – Спартак
Дата проведения
16 сентября, 19.00, «Открытие Арена»
Онлайн матча

 

Знамя Ногинск – Ахмат
Дата проведения
17 сентября, 15.00, «Stadion Krasniy Elektrik»
Онлайн матча

 

Салют – Арсенал Тула
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «Салют»
Онлайн матча

 

Динамо Ставрополь – Ротор
Дата проведения
23 сентября, 19.00, «Stadion Dinamo, Stavropol'»
Онлайн матча

 

Зенит Иркутск – Химки 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
15 сентября, 13.00, «стадион Труд»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 64 Конате.
Зенит Иркутск – Kungurov, Bondarenko, Насадюк, Толмачев, Uboniev, Яковлев, Селеменев (Kalugin, 90), Kolesnikov, Гайдуков, Markov (Kovalev, 90), Yakovlev.
ХимкиГенералов, Тихонов, Мизгирев, Гапон, Липовой (Массуренко, 64), Мурнин (Мартусевич, 70), Кухарчук (Жумабеков, 88), Казанцев, Воробьев (Засеев, 88), Сигневич (Конате, 64), Алиев.
Предупреждения:
Воробьев (47), Гапон (86), Генералов (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Реформа Кубка России: групповой этап, призовые на каждой стадии, трансляции на Первом

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья