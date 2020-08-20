Василий Конов: «Зенит» готов поднять предложение по Влашичу до 40 млн евро, как говорят»

Журналист Василий Конов сообщил, что продолжает интересоваться полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.

«Говорят, что «Зенит» готов поднять предложение по Влашичу до 40 млн евро. Плюс процент от следующей продажи», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Ранее утверждалось, что армейцы отказались продать 22-летнего хорвата петербуржцам за 25 миллионов евро. Самому хавбеку сине-бело-голубые были готовы платить 4,5 млн в год.

«Чемпионат» подтверждает, что «Зенит» готовит новое улучшенное предложение для ЦСКА о трансфере хорвата.

Влашич набрал 6 (4+2) очков в 5 матчах в этом сезоне.

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