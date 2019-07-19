Альваро Гонсалес – Неймару: «Расизму нет места. Нужно учиться проигрывать»

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес ответил на обвинения в расизме со стороны форварда «ПСЖ» Неймара после матча 3-го тура Лиги 1 (1:0).
В конце игры бразилец кулаком ударил испанца в голову и был удален.
После игры Неймар заявил, что Гонсалес назвал его «черным». Также утверждалось, что еще одного игрока «ПСЖ» защитник «Марселя» назвал «грязной обезьяной».
«Расизму нет места. У меня чистая карьера. Я изо дня в день находился рядом с коллегами и товарищами по команде.
Иногда нужно учиться проигрывать и принимать поражение на поле.
Невероятные три очка. Вперед, «Марсель», спасибо, семья», – написал Гонсалес в твиттере.
«ПСЖ» и «Марсель» превратили поле в ринг: 12 желтых, 5 красных и драки. Неймар ударил соперника, который назвал его «черным» 🥊
No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x— Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020