Альваро Гонсалес – Неймару: «Расизму нет места. Нужно учиться проигрывать»

Защитник ответил на обвинения в расизме со стороны форварда «ПСЖ» Неймара после матча 3-го тура Лиги 1 (1:0).

В конце игры бразилец кулаком ударил испанца в голову и был удален.

После игры Неймар заявил, что Гонсалес назвал его «черным». Также утверждалось, что еще одного игрока «ПСЖ» защитник «Марселя» назвал «грязной обезьяной».

«Расизму нет места. У меня чистая карьера. Я изо дня в день находился рядом с коллегами и товарищами по команде.

Иногда нужно учиться проигрывать и принимать поражение на поле.

Невероятные три очка. Вперед, «Марсель», спасибо, семья», – написал Гонсалес в твиттере.

«ПСЖ» и «Марсель» превратили поле в ринг: 12 желтых, 5 красных и драки. Неймар ударил соперника, который назвал его «черным» 🥊