Гендиректор «Зенита» о Влашиче: «Вы же не пойдете сразу приставать к красивой девушке, если увидите ее на улице»

Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.

«Вы знаете, заинтересованность заинтересованности рознь. Можно увидеть красивую девушку на улице, но вы же не пойдете сразу приставать к ней, правильно? Переговоров мы с ЦСКА по Влашичу не вели», – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отказался продать хорвата в «Зенит» за 25 млн евро. Также появилась информация о том, что московский клуб отпустил бы Влашича, если бы «Зенит» предложил бы за него более 30 млн евро.

Гендиректор «Зенита» о 25 млн евро за Влашича: «Не было никаких переговоров и предложений»