«Спартак» – своим фанатам после дерби: «Вас было отлично слышно даже со всеми ограничениями на территории соперника»

Пресс-служба «Спартака» после матча 7-го тура с ЦСКА (1:3) оценила поддержку своих болельщиков.

«Нам нельзя запретить поддерживать любимую команду! Даже со всеми ограничениями на территории соперника.

Вас было отлично слышно, красно-белые! До встречи в среду🔴⚪️», – говорится в твите москвичей.

Напомним, что ЦСКА воспользовался пунктом в санитарном регламенте лиги и отказал в проходе на стадион фанатам с атрибутикой «Спартака», не став выделять отдельный сектор для болельщиков соперника.

На дерби нельзя в атрибутике «Спартака» – звучит странно, но ЦСКА никого не ущемляет. Все по регламенту

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