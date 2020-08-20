«Спартак» – своим фанатам после дерби: «Вас было отлично слышно даже со всеми ограничениями на территории соперника»

Пресс-служба «Спартака» после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3) оценила поддержку своих болельщиков.
«Нам нельзя запретить поддерживать любимую команду! Даже со всеми ограничениями на территории соперника.
Вас было отлично слышно, красно-белые! До встречи в среду🔴⚪️», – говорится в твите москвичей.
Напомним, что ЦСКА воспользовался пунктом в санитарном регламенте лиги и отказал в проходе на стадион фанатам с атрибутикой «Спартака», не став выделять отдельный сектор для болельщиков соперника.
На дерби нельзя в атрибутике «Спартака» – звучит странно, но ЦСКА никого не ущемляет. Все по регламенту
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Нам нельзя запретить поддерживать любимую команду! Даже со всеми ограничениями на территории соперника 👊🏻— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 13, 2020
Вас было отлично слышно, красно-белые! До встречи в среду 🔴⚪️ pic.twitter.com/HRrk1R5V1p