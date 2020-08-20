«Спартак» о дерби с ЦСКА: «На Песчаной будет еще тише, чем обычно, без наших болельщиков»

«Спартак» отреагировал на сообщение ЦСКА о том, что для болельщиков красно-белых все-таки не не будет выделен сектор на дерби.

«Жаль, что без наших болельщиков на Песчаной сегодня будет еще тише, чем обычно», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. Начало – в 19:00 по московскому времени.

На дерби нельзя в атрибутике «Спартака» – звучит странно, но ЦСКА никого не ущемляет. Все по регламенту

Медиафайт перед дерби: ЦСКА отметил 45-летие движа, «Спартак» устроил обряд вуду (и подколол шоу Footdoll)