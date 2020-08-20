ЦСКА опроверг информацию о выделении сектора для фанатов «Спартака» на дерби

ЦСКА напомнил, что для болельщиков «Спартака» не будет выделен сектор на дерби из-за санитарного регламента.
«Перед матчем ЦСКА – «Спартак», который состоится 13 сентября на «ВЭБ Арене», в интернете появилась информация, что для болельщиков гостей выделен сектор 517, куда будут направляться зрители с атрибутикой команды соперника.
ЦСКА заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Как и сообщалось ранее, гостевого сектора не будет в соответствии с санитарным регламентом РПЛ», – сказано в заявлении ЦСКА.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. Начало – в 19:00 по московскому времени.
На дерби нельзя в атрибутике «Спартака» – звучит странно, но ЦСКА никого не ущемляет. Все по регламенту