Акинфеев о завершении карьеры: «Дайте поиграть. Меня лет 15 меняют. Я сам скажу, что закончил»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался на тему завершения карьеры.

– сейчас в тренерском штабе ЦСКА. Как это – общаться не с партнером (не напихать за ошибку), а вроде слушать уже надо.

– Ну мне точно его слушать не надо (улыбается). Я его 17 лет слушал, и Вася ни в чем не изменился.

– Но он готов как тренер?

– Конечно. И для меня это большая радость. Считаю, что те люди, которые делали историю команды, они должны быть в этой команде. Получится или не получится – второй вопрос, от них уже зависит.

Я бы хотел и Леху [Березуцкого] видеть, и Серегу Игнашевича, хотя все говорят, скандалы там (у Акинфеева с Игнашевичем – прим. Sports.ru). Если бы они были втроем, может, не сейчас, а потом – это было бы правильно.

Они поднимали команду. Да, ЦСКА – бренд, «Спартак», «Динамо» – они всегда существовали, всегда были кубки, трофеи. Но на протяжении 15-17 лет вот эти люди эту команду держали на плаву.

– А ты кем себя видишь?

– Никем. Я пока игроком. Дайте мне поиграть. Вы меня все уже на пенсию хотите...

Помазун ушел в «Урал» – все, замена Игорю. Меня уже лет 15 меняют все. Дайте поиграть до конца. Я сам скажу, что я закончил, – сказал 34-летний вратарь в «Коммент.Шоу».