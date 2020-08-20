Акинфеев о голах с угловых: «Два года пытались устранить. Плюнул: «Хрен с ним, делайте что хотите, пускай залетит»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, как команда действует во время угловых.

– Раньше были братья, Игнашевич, надежная игра в обороне. Команда почти вся поменялась, сейчас молодые защитники. Раньше надо было, не знаю, 2-3 раза вступить в игру, а теперь нужно быть постоянно в тонусе. Насколько тяжело было перестроиться? Осознать, что раньше ЦСКА был махиной, которая все время бьется за чемпионство, стабильный, надежный состав, а теперь вжух – и все поменялось?

– По большому счету, если брать статистику, ничего не поменялось. Я в том году тоже расстроился, что мы пропустили 29 голов.

– Я не про статистику, а про количество моментов.

– А дело-то не в этом. Ну моменты и моменты. По статистике мы как были одной из лучших команд, которая не пропускает... Реально, я посмотрел статистику: 30 матчей – 29 голов.

Но дело не в этом. Конечно, есть ошибки не только защитников, ошибки мои, тренерские, еще какие-то. Здесь хочется создать команду, у ворот которой не то что другая команда не будет создавать по 10 моментов – пускай создают. Главное, чтобы здесь все накрывалось, здесь было все четко...

Мы года два, наверное, пытались устранить голы с угловых. Я уже потом плюнул реально, говорю: «Делайте че хотите на угловых». Что-то ходишь, расставляешь: «Поняли?» «Поняли». Херак – гол. Подача – гол.



Последний пример – с «Зенитом» играли когда, 1:1 счет. Как раз Влашич уходит за бровку, я подзываю Дивеева, говорю: «Игорь, смотри, одного нет, они будут разыгрывать. Будут до верного разыгрывать, или Караваев будет бежать и под себя, на Азмуна. Поняли?» «Поняли».

Бым, бым, бым – гол! Просто ты стоишь и думаешь: «На хрена мне вообще свои нервы тратить? Пускай залетит, ладно, если так не помогает. Да и хрен с ним».

– Ну как хрен с ним? Вы из-за этого очки теряете.

– Ну а я что могу сделать?

– Еще лучше объяснять?

– Как?

– Брать его, руками ставить.

– Куда ставить? Руками я могу чашку поставить.

– Вы при угловых же играете персонально, у вас один на ближнем углу стоит...

– Откуда я знаю, как мы играем.

– А как ты объясняешь, что они не слышат? Они что, тупые?

– Нет. У нас в раздевалке висит – Виктор Михайлович (Гончаренко – прим. Sports.ru), не смотрите эту передачу, – как у всех нормальных команд, кто с кем играет, кто бьет штрафные, кто куда подает, кто стоит при угловых. И из игры в игру в том сезоне и в позапрошлом нам залетал гол с углового. То есть это было просто необъяснимо.

А самое смешное, там Виктор Савельич (Онопко – прим. Sports.ru) вешает это все и говорит: «Ребят, посмотрите там, кто на угловых, кто это». Я говорю: «Савельич, не переживай, сделаем все. Сидите, отдыхайте, 0:1 уже», – сказал Акинфеев.