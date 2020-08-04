Газизов о победе «Спартака»: «Пора к этому привыкать. Команда играет и показывает характер»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о победе над «Арсеналом» (2:1) в матче 6-го тура РПЛ.
«Три очка? Пора к этому привыкать. Приятно, что команда играет и показывает характер.
Ребята – молодцы, Доменико – молодец. Игра показывает, что все делается правильно. Команда с духом, с силой, с желанием.
Большое спасибо болельщикам, все это для них», – сказал Газизов.
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