Тедеско про 2:1 с «Арсеналом»: «Возможно, «Спартак» заслуживал ничьей»

Главный тренер «Спартака» дал комментарий после победы над тульским (2:1) в 6-м туре РПЛ.

«Работаю в клубе не один, у нас прекрасный коллектив и команда. Мы много от них требуем, но они выполняют все. Они выдержали тяжелый и плотный график. Врачи у нас отличные. Они рвутся на поле помогать травмированным. Эти победы – заслуга всего клуба, а не меня одного.

На таблицу смотреть рано. Будем смотреть в мае. Хотим идти от игры к игре и стараться выигрывать все матчи. Сегодня мы выиграли непростой матч. Счет на табло.

Возможно, вспоминая матч с «Сочи», который мы должны были выигрывать, мы не выиграли. А тут выиграли, хотя, возможно, заслуживали ничьей», – сказал Тедеско.

«Спартак» – теперь лидер РПЛ. Благодаря волевой над Тулой опередили «Зенит»