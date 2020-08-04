Соболев о Кокорине после тюрьмы: «Он очень сильно поменялся. Стал спокойным, никогда не кричит»

Форвард рассказал об отношениях с .

– Так получилось, что между вами [с Дзюбой] возникла фигура Кокорина. Он твой друг?

– Ну да, да.

– А как вы вообще познакомились? Ты говорил, что Дзюбу особо не знал, один раз видел. Они примерно одного поколения. А как ты с Кокориным сдружился тогда?

– У нас есть общий друг Алан Чочиев. И, когда я переходил в «Крылья Советов», мы начали вместе играть в Counter-Strike. Там вот мы и познакомились. Сейчас то же самое произошло и с Кириллом Капризовым. Мы тоже там познакомились, и вот сейчас общаемся.

Поэтому Counter-Strike сближает (смеется).

– Я знаю, что ты у него машину покупал.

– Да, я купил машину у Сани.

– Он скидку сделал?

– Ну, конечно, сделал.

– Большую?

– Потом там еще проблемы были с колесами, я ему сказал: «Давай, еще скидку делай».

– Сделал?

– Да, сделал.

– Саша – щедрый, да?

– Да, да.

– Ты как-то переживал историю с Кокориным? Она была очень резонансная и имела отношение ко всем футболистам. Почему-то общество сказало: «Ну, футболисты – они такие».

– Если честно, на тот момент с Кокориным мы еще не были так близки, как сейчас. Но, конечно, я за него переживал и пытался как-то поддержать. Это нормально, потому что у нас общие знакомые, общие друзья, и я его поддерживал.

– Кокорин – другой человек сейчас?

– Я думаю, что да. Он очень сильно поменялся. По моему мнению, он стал очень спокойным, никогда не кричит. Очень сильно поменялся. Такой спокойный парень.

– Ты считаешь, что поддержка тогда нужна была ребятам? Несправедливое решение суда, следствия?

– Ну, я не могу сказать, несправедливое или справедливое решение, но то, что поддержка им была нужна, – это сто процентов. Не говорить, что они невиновны. Они виновны. А именно им выразить поддержку, потому что им было очень тяжело, – рассказал Соболев в интервью Нобелю Арустамяну.