«Динамо» обратилось в РФС из-за удаления Скопинцева в матче с «Зенитом»

обратилось в РФС по поводу удаления защитника Дмитрия Скопинцева в матче 5-го тура с (1:0), сообщил начальник команды Александр Удальцов.

«Сегодня днем мы обратились в КДК и Экспертно-судейскую комиссию с просьбой дать оценку эпизоду с удалением во вчерашнем матче с «Зенитом». Мы считаем, что первоначально вынесенное до вмешательства ВАР решение в виде желтой карточки – абсолютно верное.

Прежде всего важно, что Скопинцев в данном эпизоде не использовал чрезмерную силу, не шел в подкат издалека и не имел фазы прыжка. Контакт с Ригони был в районе бутсы и не нанес большого вреда его здоровью. Более того, Ригони сразу же встал и принял извинения нашего футболиста.

Данный эпизод крайне схож с эпизодом с фолом Магомеда Оздоева в игре со «Спартаком». Тогда экспертная комиссия признала желтую карточку верным решением.

Надеемся, что комиссия оперативно рассмотрит наше обращение и Дмитрий сможет принять участие в ближайшем матче с «Уфой», – сказал Удальцов.

На матче работала бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым.

Скопинцев удален за подкат под Ригони после ВАР