КДК отменил удаление Скопинцева в матче с «Зенитом» («СЭ»)

КДК РФС на заседании принял решение отменить удаление защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.
Таким образом, 23-летний футболист сможет сыграть в следующем туре с «Уфой».
В матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) Скопинцев сфолил на хавбеке петербуржцев Эмилиано Ригони.
Изначально судья Станислав Васильев показал желтую карточку, но после просмотра момента с помощью ВАР изменил решение и удалил игрока.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Скопинцев об удалении в игре с «Зенитом»: «Еле задел Ригони. Фола на красную не было»