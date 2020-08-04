КДК отменил удаление Скопинцева в матче с «Зенитом» («СЭ»)

КДК РФС на заседании принял решение отменить удаление защитника .

Таким образом, 23-летний футболист сможет сыграть в следующем туре с «Уфой».

В матче 5-го тура с «Зенитом» (1:0) Скопинцев сфолил на хавбеке петербуржцев Эмилиано Ригони.

Изначально судья Станислав Васильев показал желтую карточку, но после просмотра момента с помощью ВАР изменил решение и удалил игрока.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Скопинцев об удалении в игре с «Зенитом»: «Еле задел Ригони. Фола на красную не было»