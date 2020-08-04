КДК отменил удаление Скопинцева в матче с «Зенитом» («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва КДК РФС Дмитрий Скопинцев Станислав Васильев Спорт-Экспресс Футбол

КДК РФС на заседании принял решение отменить удаление защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

Таким образом, 23-летний футболист сможет сыграть в следующем туре с «Уфой».

В матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) Скопинцев сфолил на хавбеке петербуржцев Эмилиано Ригони.

Изначально судья Станислав Васильев показал желтую карточку, но после просмотра момента с помощью ВАР изменил решение и удалил игрока.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Скопинцев об удалении в игре с «Зенитом»: «Еле задел Ригони. Фола на красную не было»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья